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Cận cảnh 8.000 người hối hả hoàn thiện sân bay Phú Quốc đón APEC 2027

| | Xã hội

Khi đường băng số 2 đưa vào khai thác, gần 8.000 người tiếp tục tăng tốc hoàn thiện nhà ga T2, nhà ga VIP và các hạng mục sân đỗ để vận hành đồng bộ trước APEC 2027.

Những ngày cuối tháng 10/2026, dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện. Từ trên cao, nhà ga hành khách T2 dần lộ rõ hình hài, trong khi các hạng mục khu bay, sân đỗ và nhà ga VIP tiếp tục được triển khai đồng loạt. Điểm nhấn của nhà ga T2 là hệ mái thép quy mô lớn, lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng hoàng lửa đang sải cánh. Toàn dự án sử dụng hơn 51.000 tấn kết cấu thép, riêng phần mái và hai cánh nhà ga khoảng 33.000 tấn. Theo báo cáo tiến độ cuối tháng 10/2026, phần kết cấu thép mái chính hoàn thành 100%, kết cấu bê tông khu nhà ga chính đã đạt 95%, hai cánh nhà ga (Pier) đạt 90%. Các hạng mục này tạo nên bộ khung chịu lực chính của công trình, làm cơ sở triển khai hệ mái, mặt dựng và hoàn thiện kiến trúc. Ngoài ra, phần xây trát hoàn thiện đạt 95%, phần cơ điện hoàn thành 70%. Tại tầng 1, phần trần, hệ thống cơ điện, phòng cháy, chữa cháy đang được lắp đặt hoàn thiện. Bên trong nhà ga T2, hệ thống xử lý hành lý tự động (BHS) đạt 75% tiến độ. Hệ thống xử lý hành lý tự động dài hơn 8km (giai đoạn 1), trải qua 3 tầng của nhà ga, được tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất, với các công đoạn tiếp nhận, soi chiếu, phân loại và vận chuyển hành lý, giúp nâng cao năng lực phục vụ khi nhà ga đi vào hoạt động. Đến nay dây chuyền đang được vận hành thử nghiệm một phần để kiểm tra, hiệu chỉnh. Tại khu bay, đường cất hạ cánh số 2 và hệ thống đường lăn đã hoàn thành 100% khối lượng thi công theo báo cáo dự án. Sân đỗ 1C cũng được đưa vào khai thác, đánh dấu bước tiến trong quá trình nâng cấp hạ tầng hàng không Phú Quốc. Sau khi hoàn tất bay hiệu chuẩn và trải qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt, đường cất hạ cánh số 2 đã chính thức đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 29/10. Việc đưa đường băng mới vào khai thác giúp sân bay Phú Quốc duy trì hoạt động trong quá trình nâng cấp đường băng hiện hữu, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không khi tần suất chuyến bay mùa đông 2026-2027 dự kiến tăng khoảng 34%. Song song với các hạng mục khu bay, công tác thi công tại hệ thống sân đỗ tiếp tục được triển khai. Để đáp ứng tiến độ đề ra, có khoảng 7.969 kỹ sư, công nhân và nhân sự đang ngày đêm làm việc trên công trường, tập trung thi công các hạng mục quan trọng của dự án. Ngoài ra, các nhà thầu cũng huy động hàng trăm máy móc, thiết bị trên công trường. Cách nhà ga T2 không xa, nhà ga VIP đã hoàn thành 100% kết cấu bê tông; phần kết cấu thép và lợp mái đạt 95%. Lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, công trình được thiết kế phục vụ các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao và đoàn khách quốc tế tham dự APEC 2027. Được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4E của ICAO, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới khai thác đồng thời hai đường băng và nhà ga T2 từ tháng 5/2027, đáp ứng các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350. Khi hoàn thành đưa vào khai thác, dự án đặt mục tiêu nâng công suất lên 20-24 triệu hành khách/năm trước thềm APEC 2027 và đến năm 2030, hướng tới 50 triệu hành khách/năm vào năm 2050, từng bước đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế. Điểm nhấn của nhà ga T2 là hệ mái thép quy mô lớn, lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng hoàng lửa đang sải cánh. Toàn dự án sử dụng hơn 51.000 tấn kết cấu thép, riêng phần mái và hai cánh nhà ga khoảng 33.000 tấn. Theo báo cáo tiến độ cuối tháng 10/2026, phần kết cấu thép mái chính hoàn thành 100%, kết cấu bê tông khu nhà ga chính đã đạt 95%, hai cánh nhà ga (Pier) đạt 90%. Các hạng mục này tạo nên bộ khung chịu lực chính của công trình, làm cơ sở triển khai hệ mái, mặt dựng và hoàn thiện kiến trúc. Ngoài ra, phần xây trát hoàn thiện đạt 95%, phần cơ điện hoàn thành 70%. Tại tầng 1, phần trần, hệ thống cơ điện, phòng cháy, chữa cháy đang được lắp đặt hoàn thiện. Bên trong nhà ga T2, hệ thống xử lý hành lý tự động (BHS) đạt 75% tiến độ. Hệ thống xử lý hành lý tự động dài hơn 8km (giai đoạn 1), trải qua 3 tầng của nhà ga, được tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất, với các công đoạn tiếp nhận, soi chiếu, phân loại và vận chuyển hành lý, giúp nâng cao năng lực phục vụ khi nhà ga đi vào hoạt động. Đến nay dây chuyền đang được vận hành thử nghiệm một phần để kiểm tra, hiệu chỉnh. Tại khu bay, đường cất hạ cánh số 2 và hệ thống đường lăn đã hoàn thành 100% khối lượng thi công theo báo cáo dự án. Sân đỗ 1C cũng được đưa vào khai thác, đánh dấu bước tiến trong quá trình nâng cấp hạ tầng hàng không Phú Quốc. Sau khi hoàn tất bay hiệu chuẩn và trải qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt, đường cất hạ cánh số 2 đã chính thức đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 29/10. Việc đưa đường băng mới vào khai thác giúp sân bay Phú Quốc duy trì hoạt động trong quá trình nâng cấp đường băng hiện hữu, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không khi tần suất chuyến bay mùa đông 2026-2027 dự kiến tăng khoảng 34%. Song song với các hạng mục khu bay, công tác thi công tại hệ thống sân đỗ tiếp tục được triển khai. Để đáp ứng tiến độ đề ra, có khoảng 7.969 kỹ sư, công nhân và nhân sự đang ngày đêm làm việc trên công trường, tập trung thi công các hạng mục quan trọng của dự án. Ngoài ra, các nhà thầu cũng huy động hàng trăm máy móc, thiết bị trên công trường. Cách nhà ga T2 không xa, nhà ga VIP đã hoàn thành 100% kết cấu bê tông; phần kết cấu thép và lợp mái đạt 95%. Lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, công trình được thiết kế phục vụ các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao và đoàn khách quốc tế tham dự APEC 2027. Được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4E của ICAO, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới khai thác đồng thời hai đường băng và nhà ga T2 từ tháng 5/2027, đáp ứng các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350. Khi hoàn thành đưa vào khai thác, dự án đặt mục tiêu nâng công suất lên 20-24 triệu hành khách/năm trước thềm APEC 2027 và đến năm 2030, hướng tới 50 triệu hành khách/năm vào năm 2050, từng bước đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế. Theo báo cáo tiến độ cuối tháng 10/2026, phần kết cấu thép mái chính hoàn thành 100%, kết cấu bê tông khu nhà ga chính đã đạt 95%, hai cánh nhà ga (Pier) đạt 90%. Các hạng mục này tạo nên bộ khung chịu lực chính của công trình, làm cơ sở triển khai hệ mái, mặt dựng và hoàn thiện kiến trúc. Ngoài ra, phần xây trát hoàn thiện đạt 95%, phần cơ điện hoàn thành 70%. Tại tầng 1, phần trần, hệ thống cơ điện, phòng cháy, chữa cháy đang được lắp đặt hoàn thiện. Bên trong nhà ga T2, hệ thống xử lý hành lý tự động (BHS) đạt 75% tiến độ. Hệ thống xử lý hành lý tự động dài hơn 8km (giai đoạn 1), trải qua 3 tầng của nhà ga, được tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất, với các công đoạn tiếp nhận, soi chiếu, phân loại và vận chuyển hành lý, giúp nâng cao năng lực phục vụ khi nhà ga đi vào hoạt động. Đến nay dây chuyền đang được vận hành thử nghiệm một phần để kiểm tra, hiệu chỉnh. Tại khu bay, đường cất hạ cánh số 2 và hệ thống đường lăn đã hoàn thành 100% khối lượng thi công theo báo cáo dự án. Sân đỗ 1C cũng được đưa vào khai thác, đánh dấu bước tiến trong quá trình nâng cấp hạ tầng hàng không Phú Quốc. Sau khi hoàn tất bay hiệu chuẩn và trải qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt, đường cất hạ cánh số 2 đã chính thức đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 29/10. Việc đưa đường băng mới vào khai thác giúp sân bay Phú Quốc duy trì hoạt động trong quá trình nâng cấp đường băng hiện hữu, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không khi tần suất chuyến bay mùa đông 2026-2027 dự kiến tăng khoảng 34%. Song song với các hạng mục khu bay, công tác thi công tại hệ thống sân đỗ tiếp tục được triển khai. Để đáp ứng tiến độ đề ra, có khoảng 7.969 kỹ sư, công nhân và nhân sự đang ngày đêm làm việc trên công trường, tập trung thi công các hạng mục quan trọng của dự án. Ngoài ra, các nhà thầu cũng huy động hàng trăm máy móc, thiết bị trên công trường. Cách nhà ga T2 không xa, nhà ga VIP đã hoàn thành 100% kết cấu bê tông; phần kết cấu thép và lợp mái đạt 95%. Lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, công trình được thiết kế phục vụ các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao và đoàn khách quốc tế tham dự APEC 2027. Được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4E của ICAO, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới khai thác đồng thời hai đường băng và nhà ga T2 từ tháng 5/2027, đáp ứng các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350. Khi hoàn thành đưa vào khai thác, dự án đặt mục tiêu nâng công suất lên 20-24 triệu hành khách/năm trước thềm APEC 2027 và đến năm 2030, hướng tới 50 triệu hành khách/năm vào năm 2050, từng bước đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế. Theo báo cáo tiến độ cuối tháng 10/2026, phần kết cấu thép mái chính hoàn thành 100%, kết cấu bê tông khu nhà ga chính đã đạt 95%, hai cánh nhà ga (Pier) đạt 90%. Các hạng mục này tạo nên bộ khung chịu lực chính của công trình, làm cơ sở triển khai hệ mái, mặt dựng và hoàn thiện kiến trúc. Ngoài ra, phần xây trát hoàn thiện đạt 95%, phần cơ điện hoàn thành 70%. Tại tầng 1, phần trần, hệ thống cơ điện, phòng cháy, chữa cháy đang được lắp đặt hoàn thiện. Bên trong nhà ga T2, hệ thống xử lý hành lý tự động (BHS) đạt 75% tiến độ. Hệ thống xử lý hành lý tự động dài hơn 8km (giai đoạn 1), trải qua 3 tầng của nhà ga, được tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất, với các công đoạn tiếp nhận, soi chiếu, phân loại và vận chuyển hành lý, giúp nâng cao năng lực phục vụ khi nhà ga đi vào hoạt động. Đến nay dây chuyền đang được vận hành thử nghiệm một phần để kiểm tra, hiệu chỉnh. Tại khu bay, đường cất hạ cánh số 2 và hệ thống đường lăn đã hoàn thành 100% khối lượng thi công theo báo cáo dự án. Sân đỗ 1C cũng được đưa vào khai thác, đánh dấu bước tiến trong quá trình nâng cấp hạ tầng hàng không Phú Quốc. Sau khi hoàn tất bay hiệu chuẩn và trải qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt, đường cất hạ cánh số 2 đã chính thức đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 29/10. Việc đưa đường băng mới vào khai thác giúp sân bay Phú Quốc duy trì hoạt động trong quá trình nâng cấp đường băng hiện hữu, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không khi tần suất chuyến bay mùa đông 2026-2027 dự kiến tăng khoảng 34%. Song song với các hạng mục khu bay, công tác thi công tại hệ thống sân đỗ tiếp tục được triển khai. Để đáp ứng tiến độ đề ra, có khoảng 7.969 kỹ sư, công nhân và nhân sự đang ngày đêm làm việc trên công trường, tập trung thi công các hạng mục quan trọng của dự án. Ngoài ra, các nhà thầu cũng huy động hàng trăm máy móc, thiết bị trên công trường. Cách nhà ga T2 không xa, nhà ga VIP đã hoàn thành 100% kết cấu bê tông; phần kết cấu thép và lợp mái đạt 95%. Lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, công trình được thiết kế phục vụ các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao và đoàn khách quốc tế tham dự APEC 2027. Được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4E của ICAO, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới khai thác đồng thời hai đường băng và nhà ga T2 từ tháng 5/2027, đáp ứng các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350. Khi hoàn thành đưa vào khai thác, dự án đặt mục tiêu nâng công suất lên 20-24 triệu hành khách/năm trước thềm APEC 2027 và đến năm 2030, hướng tới 50 triệu hành khách/năm vào năm 2050, từng bước đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế. Ngoài ra, phần xây trát hoàn thiện đạt 95%, phần cơ điện hoàn thành 70%. Tại tầng 1, phần trần, hệ thống cơ điện, phòng cháy, chữa cháy đang được lắp đặt hoàn thiện. Bên trong nhà ga T2, hệ thống xử lý hành lý tự động (BHS) đạt 75% tiến độ. Hệ thống xử lý hành lý tự động dài hơn 8km (giai đoạn 1), trải qua 3 tầng của nhà ga, được tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất, với các công đoạn tiếp nhận, soi chiếu, phân loại và vận chuyển hành lý, giúp nâng cao năng lực phục vụ khi nhà ga đi vào hoạt động. Đến nay dây chuyền đang được vận hành thử nghiệm một phần để kiểm tra, hiệu chỉnh. Tại khu bay, đường cất hạ cánh số 2 và hệ thống đường lăn đã hoàn thành 100% khối lượng thi công theo báo cáo dự án. Sân đỗ 1C cũng được đưa vào khai thác, đánh dấu bước tiến trong quá trình nâng cấp hạ tầng hàng không Phú Quốc. Sau khi hoàn tất bay hiệu chuẩn và trải qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt, đường cất hạ cánh số 2 đã chính thức đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 29/10. Việc đưa đường băng mới vào khai thác giúp sân bay Phú Quốc duy trì hoạt động trong quá trình nâng cấp đường băng hiện hữu, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không khi tần suất chuyến bay mùa đông 2026-2027 dự kiến tăng khoảng 34%. Song song với các hạng mục khu bay, công tác thi công tại hệ thống sân đỗ tiếp tục được triển khai. Để đáp ứng tiến độ đề ra, có khoảng 7.969 kỹ sư, công nhân và nhân sự đang ngày đêm làm việc trên công trường, tập trung thi công các hạng mục quan trọng của dự án. Ngoài ra, các nhà thầu cũng huy động hàng trăm máy móc, thiết bị trên công trường. Cách nhà ga T2 không xa, nhà ga VIP đã hoàn thành 100% kết cấu bê tông; phần kết cấu thép và lợp mái đạt 95%. Lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, công trình được thiết kế phục vụ các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao và đoàn khách quốc tế tham dự APEC 2027. Được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4E của ICAO, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới khai thác đồng thời hai đường băng và nhà ga T2 từ tháng 5/2027, đáp ứng các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350. Khi hoàn thành đưa vào khai thác, dự án đặt mục tiêu nâng công suất lên 20-24 triệu hành khách/năm trước thềm APEC 2027 và đến năm 2030, hướng tới 50 triệu hành khách/năm vào năm 2050, từng bước đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế. Tại tầng 1, phần trần, hệ thống cơ điện, phòng cháy, chữa cháy đang được lắp đặt hoàn thiện. Bên trong nhà ga T2, hệ thống xử lý hành lý tự động (BHS) đạt 75% tiến độ. Hệ thống xử lý hành lý tự động dài hơn 8km (giai đoạn 1), trải qua 3 tầng của nhà ga, được tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất, với các công đoạn tiếp nhận, soi chiếu, phân loại và vận chuyển hành lý, giúp nâng cao năng lực phục vụ khi nhà ga đi vào hoạt động. Đến nay dây chuyền đang được vận hành thử nghiệm một phần để kiểm tra, hiệu chỉnh. Tại khu bay, đường cất hạ cánh số 2 và hệ thống đường lăn đã hoàn thành 100% khối lượng thi công theo báo cáo dự án. Sân đỗ 1C cũng được đưa vào khai thác, đánh dấu bước tiến trong quá trình nâng cấp hạ tầng hàng không Phú Quốc. Sau khi hoàn tất bay hiệu chuẩn và trải qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt, đường cất hạ cánh số 2 đã chính thức đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 29/10. Việc đưa đường băng mới vào khai thác giúp sân bay Phú Quốc duy trì hoạt động trong quá trình nâng cấp đường băng hiện hữu, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không khi tần suất chuyến bay mùa đông 2026-2027 dự kiến tăng khoảng 34%. Song song với các hạng mục khu bay, công tác thi công tại hệ thống sân đỗ tiếp tục được triển khai. Để đáp ứng tiến độ đề ra, có khoảng 7.969 kỹ sư, công nhân và nhân sự đang ngày đêm làm việc trên công trường, tập trung thi công các hạng mục quan trọng của dự án. Ngoài ra, các nhà thầu cũng huy động hàng trăm máy móc, thiết bị trên công trường. Cách nhà ga T2 không xa, nhà ga VIP đã hoàn thành 100% kết cấu bê tông; phần kết cấu thép và lợp mái đạt 95%. Lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, công trình được thiết kế phục vụ các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao và đoàn khách quốc tế tham dự APEC 2027. Được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4E của ICAO, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới khai thác đồng thời hai đường băng và nhà ga T2 từ tháng 5/2027, đáp ứng các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350. Khi hoàn thành đưa vào khai thác, dự án đặt mục tiêu nâng công suất lên 20-24 triệu hành khách/năm trước thềm APEC 2027 và đến năm 2030, hướng tới 50 triệu hành khách/năm vào năm 2050, từng bước đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế. Bên trong nhà ga T2, hệ thống xử lý hành lý tự động (BHS) đạt 75% tiến độ. Hệ thống xử lý hành lý tự động dài hơn 8km (giai đoạn 1), trải qua 3 tầng của nhà ga, được tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất, với các công đoạn tiếp nhận, soi chiếu, phân loại và vận chuyển hành lý, giúp nâng cao năng lực phục vụ khi nhà ga đi vào hoạt động. Đến nay dây chuyền đang được vận hành thử nghiệm một phần để kiểm tra, hiệu chỉnh. Tại khu bay, đường cất hạ cánh số 2 và hệ thống đường lăn đã hoàn thành 100% khối lượng thi công theo báo cáo dự án. Sân đỗ 1C cũng được đưa vào khai thác, đánh dấu bước tiến trong quá trình nâng cấp hạ tầng hàng không Phú Quốc. Sau khi hoàn tất bay hiệu chuẩn và trải qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt, đường cất hạ cánh số 2 đã chính thức đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 29/10. Việc đưa đường băng mới vào khai thác giúp sân bay Phú Quốc duy trì hoạt động trong quá trình nâng cấp đường băng hiện hữu, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không khi tần suất chuyến bay mùa đông 2026-2027 dự kiến tăng khoảng 34%. Song song với các hạng mục khu bay, công tác thi công tại hệ thống sân đỗ tiếp tục được triển khai. Để đáp ứng tiến độ đề ra, có khoảng 7.969 kỹ sư, công nhân và nhân sự đang ngày đêm làm việc trên công trường, tập trung thi công các hạng mục quan trọng của dự án. Ngoài ra, các nhà thầu cũng huy động hàng trăm máy móc, thiết bị trên công trường. Cách nhà ga T2 không xa, nhà ga VIP đã hoàn thành 100% kết cấu bê tông; phần kết cấu thép và lợp mái đạt 95%. Lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, công trình được thiết kế phục vụ các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao và đoàn khách quốc tế tham dự APEC 2027. Được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4E của ICAO, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới khai thác đồng thời hai đường băng và nhà ga T2 từ tháng 5/2027, đáp ứng các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350. Khi hoàn thành đưa vào khai thác, dự án đặt mục tiêu nâng công suất lên 20-24 triệu hành khách/năm trước thềm APEC 2027 và đến năm 2030, hướng tới 50 triệu hành khách/năm vào năm 2050, từng bước đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế. Hệ thống xử lý hành lý tự động dài hơn 8km (giai đoạn 1), trải qua 3 tầng của nhà ga, được tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất, với các công đoạn tiếp nhận, soi chiếu, phân loại và vận chuyển hành lý, giúp nâng cao năng lực phục vụ khi nhà ga đi vào hoạt động. Đến nay dây chuyền đang được vận hành thử nghiệm một phần để kiểm tra, hiệu chỉnh. Tại khu bay, đường cất hạ cánh số 2 và hệ thống đường lăn đã hoàn thành 100% khối lượng thi công theo báo cáo dự án. Sân đỗ 1C cũng được đưa vào khai thác, đánh dấu bước tiến trong quá trình nâng cấp hạ tầng hàng không Phú Quốc. Sau khi hoàn tất bay hiệu chuẩn và trải qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt, đường cất hạ cánh số 2 đã chính thức đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 29/10. Việc đưa đường băng mới vào khai thác giúp sân bay Phú Quốc duy trì hoạt động trong quá trình nâng cấp đường băng hiện hữu, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không khi tần suất chuyến bay mùa đông 2026-2027 dự kiến tăng khoảng 34%. Song song với các hạng mục khu bay, công tác thi công tại hệ thống sân đỗ tiếp tục được triển khai. Để đáp ứng tiến độ đề ra, có khoảng 7.969 kỹ sư, công nhân và nhân sự đang ngày đêm làm việc trên công trường, tập trung thi công các hạng mục quan trọng của dự án. Ngoài ra, các nhà thầu cũng huy động hàng trăm máy móc, thiết bị trên công trường. Cách nhà ga T2 không xa, nhà ga VIP đã hoàn thành 100% kết cấu bê tông; phần kết cấu thép và lợp mái đạt 95%. Lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, công trình được thiết kế phục vụ các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao và đoàn khách quốc tế tham dự APEC 2027. Được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4E của ICAO, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới khai thác đồng thời hai đường băng và nhà ga T2 từ tháng 5/2027, đáp ứng các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350. Khi hoàn thành đưa vào khai thác, dự án đặt mục tiêu nâng công suất lên 20-24 triệu hành khách/năm trước thềm APEC 2027 và đến năm 2030, hướng tới 50 triệu hành khách/năm vào năm 2050, từng bước đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế. Tại khu bay, đường cất hạ cánh số 2 và hệ thống đường lăn đã hoàn thành 100% khối lượng thi công theo báo cáo dự án. Sân đỗ 1C cũng được đưa vào khai thác, đánh dấu bước tiến trong quá trình nâng cấp hạ tầng hàng không Phú Quốc. Sau khi hoàn tất bay hiệu chuẩn và trải qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt, đường cất hạ cánh số 2 đã chính thức đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 29/10. Việc đưa đường băng mới vào khai thác giúp sân bay Phú Quốc duy trì hoạt động trong quá trình nâng cấp đường băng hiện hữu, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không khi tần suất chuyến bay mùa đông 2026-2027 dự kiến tăng khoảng 34%. Song song với các hạng mục khu bay, công tác thi công tại hệ thống sân đỗ tiếp tục được triển khai. Để đáp ứng tiến độ đề ra, có khoảng 7.969 kỹ sư, công nhân và nhân sự đang ngày đêm làm việc trên công trường, tập trung thi công các hạng mục quan trọng của dự án. Ngoài ra, các nhà thầu cũng huy động hàng trăm máy móc, thiết bị trên công trường. Cách nhà ga T2 không xa, nhà ga VIP đã hoàn thành 100% kết cấu bê tông; phần kết cấu thép và lợp mái đạt 95%. Lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, công trình được thiết kế phục vụ các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao và đoàn khách quốc tế tham dự APEC 2027. Được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4E của ICAO, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới khai thác đồng thời hai đường băng và nhà ga T2 từ tháng 5/2027, đáp ứng các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350. Khi hoàn thành đưa vào khai thác, dự án đặt mục tiêu nâng công suất lên 20-24 triệu hành khách/năm trước thềm APEC 2027 và đến năm 2030, hướng tới 50 triệu hành khách/năm vào năm 2050, từng bước đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế. Sau khi hoàn tất bay hiệu chuẩn và trải qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt, đường cất hạ cánh số 2 đã chính thức đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 29/10. Việc đưa đường băng mới vào khai thác giúp sân bay Phú Quốc duy trì hoạt động trong quá trình nâng cấp đường băng hiện hữu, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không khi tần suất chuyến bay mùa đông 2026-2027 dự kiến tăng khoảng 34%. Song song với các hạng mục khu bay, công tác thi công tại hệ thống sân đỗ tiếp tục được triển khai. Để đáp ứng tiến độ đề ra, có khoảng 7.969 kỹ sư, công nhân và nhân sự đang ngày đêm làm việc trên công trường, tập trung thi công các hạng mục quan trọng của dự án. Ngoài ra, các nhà thầu cũng huy động hàng trăm máy móc, thiết bị trên công trường. Cách nhà ga T2 không xa, nhà ga VIP đã hoàn thành 100% kết cấu bê tông; phần kết cấu thép và lợp mái đạt 95%. Lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, công trình được thiết kế phục vụ các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao và đoàn khách quốc tế tham dự APEC 2027. Được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4E của ICAO, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới khai thác đồng thời hai đường băng và nhà ga T2 từ tháng 5/2027, đáp ứng các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350. Khi hoàn thành đưa vào khai thác, dự án đặt mục tiêu nâng công suất lên 20-24 triệu hành khách/năm trước thềm APEC 2027 và đến năm 2030, hướng tới 50 triệu hành khách/năm vào năm 2050, từng bước đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế. Song song với các hạng mục khu bay, công tác thi công tại hệ thống sân đỗ tiếp tục được triển khai. Để đáp ứng tiến độ đề ra, có khoảng 7.969 kỹ sư, công nhân và nhân sự đang ngày đêm làm việc trên công trường, tập trung thi công các hạng mục quan trọng của dự án. Ngoài ra, các nhà thầu cũng huy động hàng trăm máy móc, thiết bị trên công trường. Cách nhà ga T2 không xa, nhà ga VIP đã hoàn thành 100% kết cấu bê tông; phần kết cấu thép và lợp mái đạt 95%. Lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, công trình được thiết kế phục vụ các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao và đoàn khách quốc tế tham dự APEC 2027. Được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4E của ICAO, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới khai thác đồng thời hai đường băng và nhà ga T2 từ tháng 5/2027, đáp ứng các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350. Khi hoàn thành đưa vào khai thác, dự án đặt mục tiêu nâng công suất lên 20-24 triệu hành khách/năm trước thềm APEC 2027 và đến năm 2030, hướng tới 50 triệu hành khách/năm vào năm 2050, từng bước đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế. Song song với các hạng mục khu bay, công tác thi công tại hệ thống sân đỗ tiếp tục được triển khai. Để đáp ứng tiến độ đề ra, có khoảng 7.969 kỹ sư, công nhân và nhân sự đang ngày đêm làm việc trên công trường, tập trung thi công các hạng mục quan trọng của dự án. Ngoài ra, các nhà thầu cũng huy động hàng trăm máy móc, thiết bị trên công trường. Cách nhà ga T2 không xa, nhà ga VIP đã hoàn thành 100% kết cấu bê tông; phần kết cấu thép và lợp mái đạt 95%. Lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, công trình được thiết kế phục vụ các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao và đoàn khách quốc tế tham dự APEC 2027. Được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4E của ICAO, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới khai thác đồng thời hai đường băng và nhà ga T2 từ tháng 5/2027, đáp ứng các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350. Khi hoàn thành đưa vào khai thác, dự án đặt mục tiêu nâng công suất lên 20-24 triệu hành khách/năm trước thềm APEC 2027 và đến năm 2030, hướng tới 50 triệu hành khách/năm vào năm 2050, từng bước đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế. Để đáp ứng tiến độ đề ra, có khoảng 7.969 kỹ sư, công nhân và nhân sự đang ngày đêm làm việc trên công trường, tập trung thi công các hạng mục quan trọng của dự án. Ngoài ra, các nhà thầu cũng huy động hàng trăm máy móc, thiết bị trên công trường. Cách nhà ga T2 không xa, nhà ga VIP đã hoàn thành 100% kết cấu bê tông; phần kết cấu thép và lợp mái đạt 95%. Lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, công trình được thiết kế phục vụ các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao và đoàn khách quốc tế tham dự APEC 2027. Được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4E của ICAO, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới khai thác đồng thời hai đường băng và nhà ga T2 từ tháng 5/2027, đáp ứng các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350. Khi hoàn thành đưa vào khai thác, dự án đặt mục tiêu nâng công suất lên 20-24 triệu hành khách/năm trước thềm APEC 2027 và đến năm 2030, hướng tới 50 triệu hành khách/năm vào năm 2050, từng bước đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế. Cách nhà ga T2 không xa, nhà ga VIP đã hoàn thành 100% kết cấu bê tông; phần kết cấu thép và lợp mái đạt 95%. Lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, công trình được thiết kế phục vụ các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao và đoàn khách quốc tế tham dự APEC 2027. Được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4E của ICAO, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới khai thác đồng thời hai đường băng và nhà ga T2 từ tháng 5/2027, đáp ứng các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350. Khi hoàn thành đưa vào khai thác, dự án đặt mục tiêu nâng công suất lên 20-24 triệu hành khách/năm trước thềm APEC 2027 và đến năm 2030, hướng tới 50 triệu hành khách/năm vào năm 2050, từng bước đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế. Được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4E của ICAO, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới khai thác đồng thời hai đường băng và nhà ga T2 từ tháng 5/2027, đáp ứng các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350. Khi hoàn thành đưa vào khai thác, dự án đặt mục tiêu nâng công suất lên 20-24 triệu hành khách/năm trước thềm APEC 2027 và đến năm 2030, hướng tới 50 triệu hành khách/năm vào năm 2050, từng bước đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế. Khi hoàn thành đưa vào khai thác, dự án đặt mục tiêu nâng công suất lên 20-24 triệu hành khách/năm trước thềm APEC 2027 và đến năm 2030, hướng tới 50 triệu hành khách/năm vào năm 2050, từng bước đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế.

Theo DUY KHANG - ÁNH DƯƠNG

VTC News

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