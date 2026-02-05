Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cận cảnh cao tốc kết nối TPHCM với Đồng Nai sẽ thông xe trước Tết Nguyên đán

05-02-2026 - 20:51 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Trục trung tâm đô thị Biên Hòa, cầu Thống Nhất, Vành đai 1 đô thị Long Khánh là những công trình giao thông kết nối TPHCM và Đồng Nai sẽ thông xe trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn.

Ngày 5/2, ghi nhận của phóng viên, cao tốc﻿ Biên Hòa - Vũng Tàu một số đoạn cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng cho phép thông xe theo kế hoạch.

Theo kế hoạch dự kiến, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu sẽ thông xe﻿ tuyến chính dài gần 38 km trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (dự kiến ngày 10/2, nhằm ngày 23 tháng Chạp).

Việc thông xe cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu﻿ đoạn 38 km trên tổng chiều dài toàn tuyến gần 54 km, nhằm giảm tải Quốc lộ 51. Mỗi dịp Tết, Quốc lộ 51 quá tải khi người dân các tỉnh đến Vũng Tàu bằng đường bộ duy nhất này.

Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục, phối hợp cùng các đơn vị tháo gỡ vướng mắc về kết nối, thu phí﻿ và an toàn giao thông, để đưa cao tốc vào khai thác trước Tết.

Một trong những khó khăn hiện nay mà cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đang gặp phải là thu phí. Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hiện do Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, khai thác theo hình thức thu phí kín. Trong khi dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn đang triển khai thiết kế﻿ hệ thống ITS và chưa xây dựng trạm thu phí.

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dài 53,7 km, khởi công giữa năm 2023, đang bước vào giai đoạn nước rút, trong đó có đoạn đã hoàn thành, đoạn đảm bảo thông xe. Tổng vốn đầu tư dự án giai đoạn 1 được đề xuất điều chỉnh tăng từ 17.837 tỷ đồng ban đầu lên khoảng 21.551 tỷ đồng (theo tờ trình năm 2025), tăng thêm hơn 3.700 tỷ đồng. Nguyên nhân do tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và biến động giá vật liệu, nhân công.

Cầu Thống Nhất

Theo Hương Chi

Tiền phong

