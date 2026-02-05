Cận cảnh cao tốc kết nối TPHCM với Đồng Nai sẽ thông xe trước Tết Nguyên đán

Một trong những khó khăn hiện nay mà cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đang gặp phải là thu phí. Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hiện do Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, khai thác theo hình thức thu phí kín. Trong khi dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn đang triển khai thiết kế﻿ hệ thống ITS và chưa xây dựng trạm thu phí.