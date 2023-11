Theo báo cáo của UBND huyện Duy Xuyên, tại vị trí nhịp số 8 tính từ mố phía Nam, trụ lan can và tay vịn phía Đông bị nứt gãy hoàn toàn với chiều dài 11,5m, cao 0,9m; trụ lan can và tay vịn phía Tây cũng có hiện tượng rạn nứt, bê tông vỡ, lộ cốt thép hoen gỉ, nguy cơ tiếp tục gãy đổ gây mất an toàn cho cầu cũng như người tham gia giao thông.