Cận cảnh chiếc nhẫn Đặng Văn Lâm dùng để cầu hôn Yến Xuân, hoá ra Doãn Hải My đã "spoil" về "happy ending" của cặp đôi từ 2 tuần trước

V.League 2023/24 vừa khép lại, làng bóng đá đã đón tin vui khi thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm sắp tổ chức lễ cưới với bạn gái 6 năm Bùi Thị Yến Xuân. Thông tin về đám cưới của cặp đôi được tung ra vào tối 5/7, hai ngày trước hôn lễ, khiến người hâm mộ chú ý.

Là fan của cặp đôi Văn Lâm - Yến Xuân, người hâm mộ sẽ nhạy bén nhận ra, Văn Lâm đã cầu hôn Yến Xuân vào khoảng hơn 2 tuần trước. Bằng chứng là Yến Xuân đã chia sẻ hình ảnh chiếc nhẫn kim cương lên trang cá nhân cùng với những kỉ niệm đẹp đẽ khi ở bên Văn Lâm. Dù không chính thức công khai đó là nhẫn cầu hôn nhưng dân tình vẫn phần nào đoán ra ý nghĩa của chiếc nhẫn xinh đẹp này.

Đặng Văn Lâm đã cầu hôn thành công bạn gái 6 năm Yến Xuân

Cận cảnh nhẫn cầu hôn của Văn Lâm dành tặng Yến Xuân

Niềm tin về việc Văn Lâm đã cầu hôn Yến Xuân thành công càng được củng cố khi nàng WAG nổi tiếng Doãn Hải My đã vào bình luận góp vui dưới ảnh chiếc nhẫn của Yến Xuân. Bà xã Đoàn Văn Hậu nhắn nhủ Yến Xuân: "Chúc mừng chị gái". Đáp lại, Yến Xuân cũng hạnh phúc: "Cảm ơn bé My xinh". Cách xưng hô "chị gái" - "bé My" cũng thể hiện mối quan hệ thân thiết của hai nàng WAG xinh đẹp, nổi tiếng.

Đặng Văn Lâm và Yến Xuân đã hẹn hò được 6 năm. Chuyện tình của cặp đôi luôn đầy ắp sự ngọt ngào, quan tâm và thấu hiểu. Vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng vì bị anti-fan tấn công do hẹn hò Đặng Văn Lâm, Yến Xuân vẫn giữ vững niềm tin và tình yêu, đồng hành cùng Đặng Văn Lâm qua nhiều thay đổi trong sự nghiệp và cuộc sống, và có được một happy ending như hiện tại.