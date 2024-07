"Hot mom" Doãn Hải My gây sốt với diện mạo "gái một con trông mòn con mắt" khi cùng Đoàn Văn Hậu đưa con đi tiêm phòng

Mới đây, trên trang cá nhân, nàng WAG Doãn Hải My đã đăng tải hình ảnh khi cô cùng ông xã là Đoàn Văn Hậu đưa con trai đầu lòng đi tiêm phòng và đi chơi. Trong ảnh, Doãn Hải My thả tóc dài, diện váy nữ tính. Cô nàng để lại ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, so với thời con gái còn có phần mặn mà, đằm thắm hơn. Dáng vẻ của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 chứng minh câu nói "gái một con trông mòn con mắt". Dân mạng không khỏi cảm thán: Cho con đi tiêm cũng đẹp thế này...

Sau sinh, bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn giữ được nét đẹp dịu dàng, mềm mại của tiểu thư Hà thành nhưng vóc dáng lại có phần đầy đặn, phúc hậu hơn. Trong quá trình chăm con mọn, Doãn Hải My cho biết cô đã xuống cân nhiều do việc vắt sữa, chứ không phải cố tình ăn kiêng để lấy lại vóc dáng. Người đẹp sinh năm 2001 cũng đã lên kế hoạch tập gym trở lại với mục đích chính là rèn luyện sức khỏe.

Doãn Hải My gây sốt với nhan sắc xinh đẹp khi đưa con đi tiêm phòng

Bên cạnh mẹ con Doãn Hải My không thể thiếu sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ quê Thái Bình diện đồ đơn giản, vai đeo balo bỉm sữa của nhóc tỳ. Văn Hậu phụ trách đẩy xe đẩy cho con, tại hành lang bệnh viện, ông bố trẻ ôn nhu khom lưng nựng con trai cưng. Hình ảnh khiến người hâm mộ nhận ra, cậu út của U23 Việt Nam từng gây tiếng vang ở Thường Châu năm ấy cũng đã trở thành người bố chu đáo, người chồng trách nhiệm rồi.

Đoàn Văn Hậu đưa con trai đi tiêm