Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh cung đường sạt lở trên dãy Trường Sơn

26-11-2025 - 09:20 AM | Xã hội

Mưa lũ đã làm một số đoạn đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua TP Huế bị sạt lở nặng, ảnh hưởng đến giao thông và cuộc sống người dân.

Trong những ngày qua, đơn vị quản lý, duy tu đường bộ đang khẩn trương xử lý các điểm sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua huyện A Lưới cũ (TP Huế). 

Tuyến đường này qua TP Huế dài gần 99 km, bị sạt lở nhiều đoạn, khiến nhiều vị trí bị đe dọa nghiêm trọng do ảnh hưởng của mưa lũ lịch sử trong thời gian từ ngày 22-10 đến nay.

Cận cảnh cung đường sạt lở trên dãy Trường Sơn- Ảnh 1.

Cầu Cạn bị xô lệch, cấm lưu thông nên phải mở đường tạm để thông tiến.

Nhiều mái ta luy bị khoét sâu, nền đường mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt, mưa lớn kéo dài khiến sườn núi phía thượng lưu bị sụt trượt mạnh, tác động trực tiếp vào trụ T1 cầu Cạn tại km 396+050, khu vực A Moong – A Tép trên đỉnh Trường Sơn thuộc xã A Lưới 5, bị nghiêng xuống hạ lưu khoảng 70 cm theo phương ngang và 80 cm theo phương đứng. 

Sự dịch chuyển lớn này khiến kết cấu cầu mất ổn định hoàn toàn, đe dọa trực tiếp an toàn của người và phương tiện lưu thông.

Cận cảnh cung đường sạt lở trên dãy Trường Sơn- Ảnh 2.

Hình ảnh chiếc cầu bị "méo mó" do trụ T1 bị đất đá sạt xuống gây xô lệch.

Trước tình trạng này, ngày 5-11, Bộ Xây dựng đã chính thức công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, yêu cầu khẩn trương triển khai phương án khắc phục. Lực lượng chức năng đã lập rào chắn, cấm toàn bộ phương tiện qua cầu và mở tuyến đường tạm để đảm bảo kết nối giữa Huế và Đà Nẵng.

Cận cảnh cung đường sạt lở trên dãy Trường Sơn- Ảnh 3.

Mố cầu bị trượt, trụ cầu bị lệch.

Cận cảnh cung đường sạt lở trên dãy Trường Sơn- Ảnh 4.

Cầu Cạn bị lệch, nghiêng và lún sau mưa lũ, cấm lưu thông.

Cận cảnh cung đường sạt lở trên dãy Trường Sơn- Ảnh 5.

Một điểm sạt trượt mái taluy dương trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Cận cảnh cung đường sạt lở trên dãy Trường Sơn- Ảnh 6.

Hình ảnh quả đồi bị trượt lở.

Cận cảnh cung đường sạt lở trên dãy Trường Sơn- Ảnh 7.

Đường bị sạt lở, hở "hàm ếch".

Cận cảnh cung đường sạt lở trên dãy Trường Sơn- Ảnh 8.

Cận cảnh cung đường sạt lở trên dãy Trường Sơn- Ảnh 9.

Khẩn trương xử lý các điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Theo Quang Nhật

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chi tiết nhiệm vụ theo dõi, phụ trách của nhân sự Thành ủy TPHCM

Chi tiết nhiệm vụ theo dõi, phụ trách của nhân sự Thành ủy TPHCM Nổi bật

Loạt trụ sở CSGT TPHCM đã thay đổi địa điểm, người dân lưu ý khi đến

Loạt trụ sở CSGT TPHCM đã thay đổi địa điểm, người dân lưu ý khi đến Nổi bật

Hơn 100 người bám hiện trường sạt lở núi, tìm 2 nạn nhân mất tích

Hơn 100 người bám hiện trường sạt lở núi, tìm 2 nạn nhân mất tích

09:13 , 26/11/2025
Từ 7/2026, taxi và xe kinh doanh đến 8 chỗ đầu tư mới phải dùng năng lượng xanh

Từ 7/2026, taxi và xe kinh doanh đến 8 chỗ đầu tư mới phải dùng năng lượng xanh

09:05 , 26/11/2025
Miền Bắc rét khô, miền Trung hửng nắng trước khi bão ảnh hưởng

Miền Bắc rét khô, miền Trung hửng nắng trước khi bão ảnh hưởng

07:44 , 26/11/2025
Hà Nội sẽ làm rõ thủ phạm gây ô nhiễm không khí trong năm 2026

Hà Nội sẽ làm rõ thủ phạm gây ô nhiễm không khí trong năm 2026

07:18 , 26/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên