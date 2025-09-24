Cận cảnh đập dâng đầu tiên mang nguồn nước bổ cập mới cho sông Tô Lịch "hồi sinh"

Ông H., người dân phường Thanh Liệt (Hà Nội), chia sẻ: “Trước đây, vào những ngày nắng nóng, mùi hôi từ sông Tô Lịch bốc lên nồng nặc, đi qua ai cũng phải bịt mũi và đi thật nhanh. Giờ thì khác hẳn, nước sông đã chuyển dần sang màu xanh, mùi hôi thối không còn nữa. Người dân chúng tôi vui mừng lắm vì dòng sông đang dần hồi sinh.”