Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh đập dâng đầu tiên mang nguồn nước bổ cập mới cho sông Tô Lịch "hồi sinh"

24-09-2025 - 09:15 AM | Xã hội

Khởi công từ tháng 2/2025 tại khu vực hạ lưu sông Tô Lịch (phường Thanh Liệt), công trình đập dâng đầu tiên trên sông đến nay đã cơ bản hoàn thành và đưa vào vận hành.

Clip: Như Hoàn

Cận cảnh đập dâng đầu tiên mang nguồn nước bổ cập mới cho sông Tô Lịch "hồi sinh"- Ảnh 1.

Với vai trò như một “van điều tiết”, đập dâng giúp giữ nước, ổn định mực nước sông, đặc biệt quan trọng trong mùa đông – xuân khi lưu lượng dòng chảy giảm mạnh

Cận cảnh đập dâng đầu tiên mang nguồn nước bổ cập mới cho sông Tô Lịch "hồi sinh"- Ảnh 2.

Nhờ đó, sông Tô Lịch không còn rơi vào tình trạng cạn kiệt như trước

Cận cảnh đập dâng đầu tiên mang nguồn nước bổ cập mới cho sông Tô Lịch "hồi sinh"- Ảnh 3.

Đập dâng này có nguyên lý hoạt động tương tự đập tràn hoặc cống điều tiết, nhưng được thiết kế bằng túi cao su gắn với móng đập

Cận cảnh đập dâng đầu tiên mang nguồn nước bổ cập mới cho sông Tô Lịch "hồi sinh"- Ảnh 4.

Việc bơm hoặc xả khí/nước vào túi cho phép điều chỉnh mực nước linh hoạt

Cận cảnh đập dâng đầu tiên mang nguồn nước bổ cập mới cho sông Tô Lịch "hồi sinh"- Ảnh 5.

Cận cảnh đập dâng đầu tiên mang nguồn nước bổ cập mới cho sông Tô Lịch "hồi sinh"- Ảnh 6.

So với các loại đập truyền thống, đập cao su có nhiều ưu điểm: chi phí xây dựng thấp, tiến độ thi công nhanh, khả năng thích ứng tốt với lún không đều và hiệu quả xả lũ cao

Cận cảnh đập dâng đầu tiên mang nguồn nước bổ cập mới cho sông Tô Lịch "hồi sinh"- Ảnh 7.

Cận cảnh đập dâng đầu tiên mang nguồn nước bổ cập mới cho sông Tô Lịch "hồi sinh"- Ảnh 8.

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội đã mở cửa xả, đưa nước thải sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá chảy vào sông Tô Lịch

Cận cảnh đập dâng đầu tiên mang nguồn nước bổ cập mới cho sông Tô Lịch "hồi sinh"- Ảnh 9.

Người dân kỳ vọng điều này sẽ mang lại sự thay đổi lớn cho dòng sông

Cận cảnh đập dâng đầu tiên mang nguồn nước bổ cập mới cho sông Tô Lịch "hồi sinh"- Ảnh 10.

Đồng thời, đập dâng tại khu vực cầu Quang cũng đã đi vào hoạt động, giữ mực nước ổn định và tăng cường lưu thông dòng chảy. Nhờ vậy, công trình không chỉ duy trì mực nước mà còn góp phần cải thiện chất lượng nước, giảm thiểu ô nhiễm

Cận cảnh đập dâng đầu tiên mang nguồn nước bổ cập mới cho sông Tô Lịch "hồi sinh"- Ảnh 11.

Trước đó, toàn bộ 245 cửa xả thải dọc sông đã được thu gom và dẫn về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá

Cận cảnh đập dâng đầu tiên mang nguồn nước bổ cập mới cho sông Tô Lịch "hồi sinh"- Ảnh 12.

Nhà máy hiện hoạt động với công suất 200.000 – 230.000 m³/ngày đêm, đủ khả năng xử lý toàn bộ lượng nước thải của tuyến sông

Cận cảnh đập dâng đầu tiên mang nguồn nước bổ cập mới cho sông Tô Lịch "hồi sinh"- Ảnh 13.

Sau xử lý, nguồn nước sạch được bổ sung trở lại, từng bước “hồi sinh” dòng Tô Lịch, giúp nhiều đoạn sông xuất hiện làn nước trong xanh, tạo nên diện mạo mới cho con sông vốn gắn liền với hình ảnh ô nhiễm bấy lâu.

Cận cảnh đập dâng đầu tiên mang nguồn nước bổ cập mới cho sông Tô Lịch "hồi sinh"- Ảnh 14.

Cận cảnh đập dâng đầu tiên mang nguồn nước bổ cập mới cho sông Tô Lịch "hồi sinh"- Ảnh 15.

Cận cảnh đập dâng đầu tiên mang nguồn nước bổ cập mới cho sông Tô Lịch "hồi sinh"- Ảnh 16.

Không chỉ qua những con số, sự đổi thay của dòng sông còn được người dân ghi nhận rõ rệt

Cận cảnh đập dâng đầu tiên mang nguồn nước bổ cập mới cho sông Tô Lịch "hồi sinh"- Ảnh 17.

Cận cảnh đập dâng đầu tiên mang nguồn nước bổ cập mới cho sông Tô Lịch "hồi sinh"- Ảnh 18.

Ông H., người dân phường Thanh Liệt (Hà Nội), chia sẻ: “Trước đây, vào những ngày nắng nóng, mùi hôi từ sông Tô Lịch bốc lên nồng nặc, đi qua ai cũng phải bịt mũi và đi thật nhanh. Giờ thì khác hẳn, nước sông đã chuyển dần sang màu xanh, mùi hôi thối không còn nữa. Người dân chúng tôi vui mừng lắm vì dòng sông đang dần hồi sinh.”

Theo Như Hoàn

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bão số 9 Ragasa giật trên cấp 17 tiến gần đất liền: Hà Nội sẽ mưa to gió lớn ở đâu, cấp độ thế nào?

Bão số 9 Ragasa giật trên cấp 17 tiến gần đất liền: Hà Nội sẽ mưa to gió lớn ở đâu, cấp độ thế nào? Nổi bật

Tạm giữ hình sự Đặng Văn Điển sinh năm 2004

Tạm giữ hình sự Đặng Văn Điển sinh năm 2004 Nổi bật

Ngày mai, siêu bão mạnh nhất thế giới sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh - Hưng Yên vào thời điểm nào?

Ngày mai, siêu bão mạnh nhất thế giới sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh - Hưng Yên vào thời điểm nào?

08:36 , 24/09/2025
Dự báo thời tiết 24/9: Siêu bão Ragasa giảm cấp nhanh, miền Bắc mưa như trút

Dự báo thời tiết 24/9: Siêu bão Ragasa giảm cấp nhanh, miền Bắc mưa như trút

07:55 , 24/09/2025
Khó tin người phụ nữ lái xe ô tô ngược chiều, lại không chịu nhường đường

Khó tin người phụ nữ lái xe ô tô ngược chiều, lại không chịu nhường đường

06:43 , 24/09/2025
Bão số 9 sắp đổ bộ, Biển Đông lại chuẩn bị đón bão số 10

Bão số 9 sắp đổ bộ, Biển Đông lại chuẩn bị đón bão số 10

06:41 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên