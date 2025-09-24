Cận cảnh đập dâng đầu tiên mang nguồn nước bổ cập mới cho sông Tô Lịch "hồi sinh"
24-09-2025 - 09:15 AM |
Xã hội
Khởi công từ tháng 2/2025 tại khu vực hạ lưu sông Tô Lịch (phường Thanh Liệt), công trình đập dâng đầu tiên trên sông đến nay đã cơ bản hoàn thành và đưa vào vận hành.
Theo Như Hoàn
Đời sống và pháp luật
Theo Đời sống và pháp luật
