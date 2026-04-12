Cận cảnh đoạn đường dài 100 m có mức đầu tư 6,42 tỉ đồng/m

Theo Nguyễn Hưởng - Hữu Hưng | 12-04-2026 - 09:33 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án chiều dài 100m điểm đầu giao với đường Xuân Diệu, điểm cuối giao với đường Âu Cơ nhưng có tổng mức đầu tư hơn 642 tỉ đồng.

UBND phường Tây Hồ (TP Hà Nội) vừa tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai kéo dài đến đường Âu Cơ (theo quy hoạch). Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, mang ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện quy hoạch khu vực, phát triển không gian đô thị và thúc đẩy kinh tế, du lịch trên địa bàn.

Dự án đầu tư xây dựng đường Đặng Thai Mai kéo dài có điểm đầu giao với đường Xuân Diệu, điểm cuối giao với đường Âu Cơ. Trong ảnh là vị trí tuyến đường trên Google maps.

Dự án có chiều dài 100m với điểm đầu giao với đường Xuân Diệu, điểm cuối giao với đường Âu Cơ được thiết kế mặt cắt ngang rộng tới 93,6 m, lòng đường gồm 2 làn xe rộng 7 m và 9 m, vỉa hè mỗi bên rộng 5 m.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 642 tỉ đồng được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực bán đảo Quảng An, từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị của Thủ đô.

Theo định hướng quy hoạch, tuyến đường nằm trong định hướng phát triển "chùm đô thị hướng tâm" của Thủ đô với 5 trục không gian lớn, gồm: Trục Sông Hồng, Trục Hồ Tây - Ba Vì, Trục Hồ Tây - Cổ Loa, Trục Nhật Tân - Nội Bài và Trục Nam Hà Nội. Trong đó, tuyến đường Đặng Thai Mai kéo dài đến đường Âu Cơ có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, là trục kết nối di sản đô thị lịch sử, nối liền không gian Hồ Tây - Cổ Loa - sân bay Gia Bình; đồng thời kết nối trực tiếp với khu vực phía Bắc sông Hồng, trong đó có thành phố Đông Anh - trung tâm phát triển dịch vụ, tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tương lai.

Dự án được thiết kế mặt cắt ngang rộng tới 93,6 m, lòng đường gồm 2 làn xe rộng 7 m và 9 m, vỉa hè mỗi bên rộng 5 m

Dự án Dự án có quy mô chiều dài 100 m với tổng mức đầu tư hơn 642 tỉ đồng.

Theo tính toán, trung bình mỗi một mét dài tuyến đường Đặng Thai Mai kéo dài có tổng chi phí đầu tư lên hơn 6 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau lễ khởi công ngày 30-3, khu vực xây dựng tuyến đường này vẫn chưa có hoạt động thi công nào.

Công tác giải toả vẫn chưa được triển khai

Thông tin từ UBND phường Tây Hồ, đơn vị phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý II/2026.

Đặc biệt, công trình sẽ kết nối hạ tầng với nhiều dự án quan trọng của Đảng, Nhà nước và Thành phố tại khu vực lân cận, tiêu biểu như Dự án Văn phòng Trung ương Đảng và Dự án Nhà hát "Ngọc Trai".

 

