Cận cảnh hai ngôi đình trước ngày di dời để làm đường kết nối sân bay Gia Bình

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Theo Văn Chương/VTC News |
12-09-2026 - 16:22 PM |
Kinh tế vĩ mô - Đầu tư
Đình Đông Côi và đình Tam Sơn sẽ được di dời nhường đất cho tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình, người dân mong những giá trị văn hóa, tín ngưỡng vẫn được gìn giữ.
Cận cảnh đình Đông Côi và Tam Sơn sắp di dời để nhường đất cho tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình
Dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Hà Nội, đoạn qua Bắc Ninh dài khoảng 27,7 km, tổng vốn đầu tư hơn 47.600 tỷ đồng. Trong phạm vi dự án, đình Tam Sơn và đình Đông Côi - hai di tích lịch sử cấp tỉnh - buộc phải di dời toàn bộ do không có phương án khả thi để giữ nguyên hiện trạng.
Đình Đông Côi nằm giữa khu dân cư phường Thuận Thành. Xung quanh di tích, nhiều khu vực đang được giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án. Đình Đông Côi thờ ba vị Thành hoàng, được truyền tụng là ba anh em họ Nguyễn có công giúp Triệu Quang Phục đánh giặc Lương ở thế kỷ VI.
Theo tư liệu của Ban Quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh, đình Đông Côi từng có quy mô lớn với Phương đình hai tầng tám mái chồng diêm, Đại đình năm gian hai chái và Hậu cung ba gian. Nhiều cấu kiện gỗ như kẻ, đầu bẩy, đầu dư được chạm khắc các đề tài dân gian truyền thống. Di tích còn lưu giữ thần tích, thần sắc, ngai thờ, bài vị, kiệu rước, hoành phi, câu đối và nhiều đồ thờ tự.
Tượng ba anh em họ Nguyễn giúp Triệu Quang Phục đánh giặc Lương ở thế kỷ VI.
Theo ông Vương Văn Phúc, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Đông Côi, người dân nơi đây đồng thuận với chủ trương di dời đình để phục vụ dự án. Vị trí mới cách đình hiện nay chưa đến 200 m, gần nhà văn hóa và có không gian rộng rãi hơn. Người dân mong ngôi đình mới được dựng bằng gỗ theo kiến trúc truyền thống, tiếp tục là nơi gìn giữ lễ hội, nghi lễ và sinh hoạt cộng đồng.
“Đường sân bay là công trình trọng điểm quốc gia nên bà con rất đồng tình, ủng hộ. Chúng tôi chỉ mong ngôi đình mới khang trang hơn nhưng vẫn giữ được nét truyền thống, giá trị văn hóa và tâm linh của làng”, ông Phúc nói.
Cùng nằm trong phạm vi dự án, đình Tam Sơn (xã Lương Tài) cũng sẽ được di dời để nhường đất cho tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.
Năm 2003, UBND tỉnh Bắc Ninh xếp hạng đình Tam Sơn là Di tích Lịch sử Văn hóa.
Đình Tam Sơn được khởi dựng từ thời Lê, mang kiến trúc chữ Đinh với quy mô gồm 7 gian Tiền đường và 2 gian Hậu cung. Theo thần tích, ngọc phả được lưu truyền tại địa phương, đình là nơi thờ ba vị Đại vương - những công thần dưới triều Lý, gồm Sùng Công, Hồng Công và Thiệu Công.
Theo ông Nguyễn Văn Sự, thủ nhang đình Tam Sơn, giá trị của di tích không chỉ được thể hiện qua kiến trúc mà còn nằm ở hệ thống thần tích, sắc phong và những nghi lễ, lễ hội được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trải qua các triều đại, ba vị Thành hoàng được phong tặng nhiều mỹ tự; đến nay, người dân Tam Sơn vẫn trân trọng lưu giữ các đạo sắc cùng tư liệu gắn với các vị thần được thờ tại đình.
Một đạo sắc phong được người dân Tam Sơn gìn giữ, lưu giữ những tư liệu quý liên quan đến các vị Thành hoàng được thờ tại đình Tam Sơn.
Theo Văn Chương/VTC News
VTC News
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