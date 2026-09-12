Cận cảnh hai ngôi đình trước ngày di dời để làm đường kết nối sân bay Gia Bình

Theo ông Nguyễn Văn Sự, thủ nhang đình Tam Sơn, giá trị của di tích không chỉ được thể hiện qua kiến trúc mà còn nằm ở hệ thống thần tích, sắc phong và những nghi lễ, lễ hội được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trải qua các triều đại, ba vị Thành hoàng được phong tặng nhiều mỹ tự; đến nay, người dân Tam Sơn vẫn trân trọng lưu giữ các đạo sắc cùng tư liệu gắn với các vị thần được thờ tại đình.