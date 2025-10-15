Cận cảnh hiện trạng hầm chui gần 800 tỷ đồng sau khi bị ngập như bể bơi

Hiện trạng đường dẫn xuống hầm chui (phân hầm hở) Vành đai 2 đến sáng 15/10 đã rút nước. Trước đó tại đây đã bị ngập sâu, trông như là "bể bơi" (ảnh nhỏ).

Dự án hầm chui Vành đai 2,5 tại nút giao Giải Phóng-Kim Đồng đã thi công được hơn 75% khối lượng công việc.

Hiện dự án đang làm các đốt hầm đi qua chiều đường Giải Phóng hướng nội thành và hầm đi qua ga tàu Giáp Bát. Nhưng trận mưa cuối tuần qua đã khiến hầm bị ngập nước đến hôm nay.

Để đẩy nhanh việc bơm nước ra khỏi hầm, trong đêm qua và sáng 15/10, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (chủ đầu tư) và nhà thầu đã có mặt tại hiện trường huy động, bố trí hàng chục máy bơm lưu động, lắp đặt tại miệng hầm (mũi tên) và cử người canh gác 24/24 (vòng tròn) để bơm nước ra ngoài.

Tại khu vực công trường hầm qua đường Giải Phóng, một số máy bơm di động cũng được lắp đặt (mũi tên) để bơm nước từ hầm ra ngoài.

Đến sáng nay, việc bơm nước mưa tại công trường hầm qua đường Giải Phóng đã cạn và lộ đáy hầm.

Tại các khu vực hầm đã bơm cạn nước, nhiều dụng cụ thi công, vật liệu xây dựng trong đó có sắt thép lộ ra, còn bám nhiều bùn đất.

Tại các phần việc trên mặt bằng nút giao, không bị ngập, hiện các nhà thầu đang thi công hạng mục hoàn thiện mặt bằng các đoạn hầm kín đã được đổ bê tông xong.

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết, mặc dù mưa ngập gây ảnh hưởng đến việc thi công và tiến độ chung của dự án, nhưng Ban vẫn đang yêu cầu các nhà thầu hoàn thành công trình từ nay đến cuối năm 2025.

Dự án hầm chui Vành đai 2,5 được UBND thành phố Hà Nội khởi công ngày 6/10/202, có tiến độ hoàn thành năm 2025. Dự án có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông thành phố Hà Nội là chủ đầu tư; Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 là nhà thầu thi công chính.