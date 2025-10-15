Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh hiện trạng hầm chui gần 800 tỷ đồng sau khi bị ngập như bể bơi

15-10-2025 - 17:10 PM | Xã hội

Trong tối qua và sáng nay (15/10), hàng chục máy bơm đã được huy động để “giải cứu” hầm chui đang xây dựng tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng bị ngập.

Cận cảnh hiện trạng hầm chui gần 800 tỷ đồng sau khi bị ngập như bể bơi- Ảnh 1.

Hiện trạng đường dẫn xuống hầm chui (phân hầm hở) Vành đai 2 đến sáng 15/10 đã rút nước. Trước đó tại đây đã bị ngập sâu, trông như là "bể bơi" (ảnh nhỏ).

Cận cảnh hiện trạng hầm chui gần 800 tỷ đồng sau khi bị ngập như bể bơi- Ảnh 2.

Dự án hầm chui Vành đai 2,5 tại nút giao Giải Phóng-Kim Đồng đã thi công được hơn 75% khối lượng công việc.

Cận cảnh hiện trạng hầm chui gần 800 tỷ đồng sau khi bị ngập như bể bơi- Ảnh 3.

Hiện dự án đang làm các đốt hầm đi qua chiều đường Giải Phóng hướng nội thành và hầm đi qua ga tàu Giáp Bát. Nhưng trận mưa cuối tuần qua đã khiến hầm bị ngập nước đến hôm nay.

Cận cảnh hiện trạng hầm chui gần 800 tỷ đồng sau khi bị ngập như bể bơi- Ảnh 4.

Để đẩy nhanh việc bơm nước ra khỏi hầm, trong đêm qua và sáng 15/10, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (chủ đầu tư) và nhà thầu đã có mặt tại hiện trường huy động, bố trí hàng chục máy bơm lưu động, lắp đặt tại miệng hầm (mũi tên) và cử người canh gác 24/24 (vòng tròn) để bơm nước ra ngoài.

Cận cảnh hiện trạng hầm chui gần 800 tỷ đồng sau khi bị ngập như bể bơi- Ảnh 5.

Tại khu vực công trường hầm qua đường Giải Phóng, một số máy bơm di động cũng được lắp đặt (mũi tên) để bơm nước từ hầm ra ngoài.

Cận cảnh hiện trạng hầm chui gần 800 tỷ đồng sau khi bị ngập như bể bơi- Ảnh 6.

Đến sáng nay, việc bơm nước mưa tại công trường hầm qua đường Giải Phóng đã cạn và lộ đáy hầm.

Cận cảnh hiện trạng hầm chui gần 800 tỷ đồng sau khi bị ngập như bể bơi- Ảnh 7.

Tại các khu vực hầm đã bơm cạn nước, nhiều dụng cụ thi công, vật liệu xây dựng trong đó có sắt thép lộ ra, còn bám nhiều bùn đất.

Cận cảnh hiện trạng hầm chui gần 800 tỷ đồng sau khi bị ngập như bể bơi- Ảnh 8.

Tại các phần việc trên mặt bằng nút giao, không bị ngập, hiện các nhà thầu đang thi công hạng mục hoàn thiện mặt bằng các đoạn hầm kín đã được đổ bê tông xong.

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết, mặc dù mưa ngập gây ảnh hưởng đến việc thi công và tiến độ chung của dự án, nhưng Ban vẫn đang yêu cầu các nhà thầu hoàn thành công trình từ nay đến cuối năm 2025.

Dự án hầm chui Vành đai 2,5 được UBND thành phố Hà Nội khởi công ngày 6/10/202, có tiến độ hoàn thành năm 2025. Dự án có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông thành phố Hà Nội là chủ đầu tư; Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 là nhà thầu thi công chính.

Theo PV

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chân dung Đào Minh Phú - Doanh nhân nổi tiếng vừa bị bắt cùng Shark Bình

Chân dung Đào Minh Phú - Doanh nhân nổi tiếng vừa bị bắt cùng Shark Bình Nổi bật

Shark Bình đối diện 20 năm tù hoặc chung thân: Các nhà đầu tư có cơ hội lấy lại được tiền hay không?

Shark Bình đối diện 20 năm tù hoặc chung thân: Các nhà đầu tư có cơ hội lấy lại được tiền hay không? Nổi bật

Trong 4 ngày, 1.900 phương tiện ở TP HCM bị camera phạt nguội ghi lại

Trong 4 ngày, 1.900 phương tiện ở TP HCM bị camera phạt nguội ghi lại

16:21 , 15/10/2025
Bộ GD&ĐT bác tin 'đóng cửa, giải tán các trường ngoài công lập'

Bộ GD&ĐT bác tin 'đóng cửa, giải tán các trường ngoài công lập'

16:20 , 15/10/2025
“Hot boy” Tống Đông Khuê bị cấm xuất cảnh, phải trả gần 44 tỉ đồng cho bạn gái cũ

“Hot boy” Tống Đông Khuê bị cấm xuất cảnh, phải trả gần 44 tỉ đồng cho bạn gái cũ

15:59 , 15/10/2025
Lên mạng khơi lại vụ tiền số, Shark Bình đã toan tính điều gì trước khi bị bắt?

Lên mạng khơi lại vụ tiền số, Shark Bình đã toan tính điều gì trước khi bị bắt?

15:30 , 15/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên