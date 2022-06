Cận cảnh khu nghỉ dưỡng 5 sao bên bờ biển Hội An nơi nam tài tử Hàn Quốc check-in liên tục: Thiết kế lấy cảm hứng từ đồng quê, giá phòng dao động 10-66 triệu/đêm

Nam tài tử Hàn Quốc Lee Jun Ki đã có chuyến ghé thăm ngắn ngày tại Đà Nẵng, Hội An. Anh liên tục đăng tải hình ảnh về chuyến đi lên Instagram của anh khiến người hâm mộ vô cùng thích thú cùng những dòng chia sẻ khen ngợi “Happy to see you, Viet Nam”, “Beautiful moon from beautiful Viet Nam”… (tạm dịch: Rất vui được đến Việt Nam, Ánh trăng từ Việt Nam tuyệt đẹp). Đặc biệt, Lee Jun Ki khá ưu ái nơi anh nghỉ dưỡng trên trang cá nhân bởi hầu hết những bức ảnh đăng tải đều được chụp ở các góc khác nhau trong resort.

Được biết, nam tài tử đã nghỉ dưỡng tại khu resort Four Seasons Resort The Nam Hải nổi tiếng bậc nhất ở Hội An. Tháng 9/2021, khu nghỉ dưỡng này lọt top 10 tốt nhất châu Á do tạp chí Travel Leisure xếp hạng. Tháng 5/2022, lần thứ tư, khu nghỉ dưỡng tiếp tục được xếp hạng 5 sao do Fobes Travel Guide 2022 bình chọn.

Nằm bên bãi biển Hà My vẫn còn hoang sơ, khu resort lấy cảm hứng từ vùng đồng quê, cộng với ảnh hưởng từ thiết kế của phố cổ Hội An nên mang màu sắc cổ kính, tĩnh lặng và yên bình. Tuy nhiên, những nét chấm phá hiện đại thể hiện trong không gian khu nghỉ dưỡng lại vô tình tạo nên sự cuốn hút đặc biệt. Những rặng dừa xanh mát bao quanh khu nghỉ dưỡng giúp cho bầu không khí mát mẻ, trong lành, thư thái.



Nữ diễn viên Son Ye Jin - nữ chính bộ phim đình đám châu Á "Hạ cánh nơi anh" cũng đã tới nghỉ dưỡng ở nơi đây vào năm 2016. Trước đó, nam tài tử So Ji Sub cũng đã tới Việt Nam và nghỉ dưỡng tại khu resort này. Có vẻ như các diễn viên Hàn Quốc rất ưu ái Four Seasons Resort The Nam Hải.

Tất cả kiến trúc trong khuôn viên rộng 35 ha đều được thiết kế theo lối kiến trúc Việt truyền thống và thuật Phong thuỷ. Khu nghỉ dưỡng bao gồm 3 bể bơi vô cực, 100 biệt thự và 8 phòng spa riêng biệt trên mặt nước. Ngoài các hoạt động giải trí trên cạn quen thuộc như gym, spa, chơi tennis, nơi đây còn cung cấp nhiều trò chơi trên biển để khách hàng trải nghiệm như thuê thuyền buồm, thuyền kayak đi ngắm biển hay thuê ván trượt để lướt trên các con sóng. Giá phòng dao động trung bình từ 10-66 triệu đồng/đêm.

