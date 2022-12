Cận cảnh nhà 300 tỷ màu vàng cao nhất Thái Nguyên

Tòa nhà FCC (Financial and commercial center) hay tòa nhà Trung tâm Tài chính – Thương mại là tòa nhà cao nhất tỉnh Thái Nguyên với chiều cao gần 100 m. Nơi đây được thiết kế làm trung tâm thương mại, tài chính và văn phòng cho thuê. Chủ đầu tư của công trình này là công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thái Nguyên (đơn vị thành viên của Tập đoàn An Khánh). Tổng kinh phí hoàn thiện khoảng 300 tỷ đồng.

Tòa nhà FCC tọa lạc tại 64 Hoàng Văn Thụ, khu vực ngã tư giao cắt với đường Minh Châu. Đây là tuyến đường huyết mạch tiến vào trung tâm nơi đặt các cơ quan hành chính của tỉnh Thái Nguyên.

Tòa nhà cao nhất Thái Nguyên được thiết kế xây dựng 22 tầng trên diện tích khu đất rộng 1.439,5m2. Diện tích xây dựng là 677m2. Tổng diện tích mặt sàn của tòa nhà là 19.234m2.

Toàn bộ mặt ngoài của tòa nhà FCC được lắp kính có màu vàng rất rực rỡ khiến nhiều người ở xa khi mới đến đây cứ ngỡ tòa nhà này được dát vàng mặt ngoài. Chị Nguyễn Vân Anh (42 tuổi) cho biết: “Nhà tôi ở cạnh tòa nhà này và tôi cũng thường xuyên đến đây để giao dịch và thưởng thức cà phê. Tôi thấy màu vàng của tòa nhà rất nổi bật và bắt mắt. Mỗi khi cần chỉ đường cho bạn bè tôi chỉ cần nói đến tòa nhà màu vàng là ai cũng biết”.

Cũng theo chị Vân Anh, tuy toà nhà dùng kính màu vàng nhưng chị không cảm thấy chói, khó chịu hay gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chị khi ở gần toà nhà này.

Tại tầng trệt của tòa nhà, một ngân hàng và một quán cà phê đã thuê lại để làm mặt bằng kinh doanh. Các tầng còn lại cũng đã có nhiều đơn vị thuê làm văn phòng công ty hoặc cơ sở đào tạo.

Các tầng từ tầng 10 trở lên tòa nhà này vẫn còn để trống. Chủ đầu tư vẫn đang tiến hành mời chào các đơn vị trên địa bàn thuê lại. Được biết giá thuê tại đây là 160.000 đ/m2/tháng. Diện tích cho thuê nhỏ nhất là 60m2 bàn giao thô. Đơn vị thuê lại sẽ tự cải tạo bên trong cho phù hợp với nhu cầu của mình.

Ngoài 22 tầng nổi, tòa nhà cao nhất Thái Nguyên được thiết kế 2 tầng hầm để xe với tổng diện tích 1.879m2, đảm bảo đủ chỗ đỗ xe cho các phương tiện khi đến làm việc, vui chơi, mua sắm.

Bốn thang máy cỡ lớn được trang bị để phục vụ nhu cầu di chuyển trong tòa nhà. Một bảo vệ ở đây cho biết hệ thống thang máy vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của mọi người. Thời gian chờ thang máy chỉ 1 đến 2 phút. Chuyện “tắc” thang máy chưa hề xảy ra do ở đây chủ yếu là các công ty thuê văn phòng nên nhu cầu di chuyển không cao như ở các khu cả cư dân.