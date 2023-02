Cận cảnh quán karaoke đóng cửa, dừng hoạt động chuyển sang kinh doanh nhà hàng

Mới đây, hàng trăm chủ đầu tư quán karaoke tại Hà Nội đã cùng ký đơn kêu cứu khi đứng trước bờ vực phá sản vì phải tạm dừng hoạt động do liên quan đến công tác PCCC.

Trước đó, Công an TP Hà Nội thực hiện đợt cao điểm “60 ngày, đêm” tổng rà soát, kiểm tra về PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. Tính đến ngày 12/12/2022, đơn vị đã hoàn thành trước thời hạn 100% chỉ tiêu.

Qua rà soát, tổng kiểm đối với loại hình cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường, qua rà soát, trên địa bàn Thành phố Hà Nội có 1.520 cơ sở kinh doanh karaoke (23 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ), 742 cơ sở do công an quản lý, 778 cơ sở do UBND cấp xã quản lý.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn Hà Nội các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đều trong tình trạng đóng cửa, cải tạo sửa chữa hoặc chuyển đổi kinh doanh do việc siết chặt về phòng cháy chữa cháy.

Khảo sát của phóng viên tại khu vực phố Kim Ngưu, Trần Khát Chân, Mai Hắc Đế các quán karaoke đều đóng cửa không hoạt động.

Một cơ sở karaoke trên phố Kim Ngưu phải tạm dừng hoạt động kinh doanh do khônng đủ điều kiện đảm bảo phòng cháy, chữa cháy đang cải tạo sửa chữa.

Tương tự quán karaoke Rome trên đường Trần Khát Chân treo thông báo cải tạo sửa chữa

Môt cơ sở kinh doanh karaoke cũng ngừng hoạt động để nâng cấp sửa chữa

Các cơ sở kinh doanh karaoke bị ngừng hoạt động do không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Nhiều quán karaoke chuyển sang hoạt động khác

Một quán karaoke địa chỉ 405 Bạch Đằng thông báo cho thuê mặt bằng.

Cơ sở kinh doanh nhà hàng-karaoke số 292 Bạch Đằng nay chỉ còn hoạt động kinh doanh nhà hàng.

Trong khi đó, nhiều quán hát karaoke trước đây nay phải chuyển sang hoạt động kinh doanh nhà hàng. Trao đổi với phóng viên một chủ kinh doanh karaoke cho biết: Lĩnh vực kinh doanh karaoke và quán bar vũ trường đều trong phòng kín hoạt động đông người, phải đảm bảo các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy. Trong khi nhiều quán bar được hoạt động trở lại như trên khu phố cổ Tạ Hiện thì chúng tôi những người kinh doanh karaoke phải ngừng kinh doanh để phòng chống dịch nay lại phải ngừng hoạt động khiến mấy năm qua cuộc sống của chúng tôi bấp bênh, lo trả nợ đầu tư... đã khó khăn lại chồng thêm khó khăn.

Những nhà hàng trước đây là quán hát, việc kinh doanh ăn uống cũng không mấy thuận lợi. Thực tế cũng có nhiều nơi đổi tên nhưng thực chất vấn lén lút đón khách hát. Việc kinh doanh karaoke núp bóng thực chất là hoạt động chui còn nguy hiểm hơn nếu xảy ra cháy nếu như chính quyền không phát hiện ngăn chặn kịp thời. Vì hoạt động chui thì họ sẽ không có các điều kiện đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại chỗ nếu như không may xảy ra cháy nổ thì hậu quả khôn lường.