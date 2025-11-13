Cận cảnh toà nhà thẩm mỹ viện Mailisa TP.HCM: Cảnh sát đang có mặt, cửa đóng kín bưng

Theo ghi nhận của chúng tôi, công an đã xuất hiện tại số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận, TP.HCM trước đây), tức tòa nhà thẩm mỹ viện Mailisa.

Trụ sở Mailisa tại TP.HCM (Ảnh: Quân)

Lực lượng chức năng vẫn đang túc trực phía trước toà nhà

Cũng trong sáng cùng ngày, theo ghi nhận của báo Pháp luật TP.HCM, nhiều cảnh sát cơ động xuất hiện tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa (số 69 đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Trước trụ sở thẩm mỹ viện Malisa có một ô tô biển số xanh (biển số 80A) và hai chiến sĩ cảnh sát cơ động đứng canh gác. Bên trong trụ sở, có nhiều cảnh sát đang làm việc. Theo một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk, đơn vị chưa nắm được thông tin nào liên quan đến việc công an kiểm tra thẩm mỹ viện Malisa. Được biết, Mailisa thành lập năm 1998 với định hướng cung cấp dịch vụ làm đẹp tự nhiên. Hiện thương hiệu có 17 chi nhánh trên toàn quốc và phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm.

