Cận cảnh toà nhà thẩm mỹ viện Mailisa TP.HCM: Cảnh sát đang có mặt, cửa đóng kín bưng

13-11-2025 - 12:01 PM | Xã hội

Sáng 13/11, nhiều cảnh sát xuất hiện, làm việc tại thẩm mỹ viện Mailisa trụ sở tại TP.HCM và tỉnh Đắk Lắk.

Theo ghi nhận của chúng tôi, công an đã xuất hiện tại số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận, TP.HCM trước đây), tức tòa nhà thẩm mỹ viện Mailisa.

Trụ sở Mailisa tại TP.HCM (Ảnh: Quân)

Lực lượng chức năng vẫn đang túc trực phía trước toà nhà

Cũng trong sáng cùng ngày, theo ghi nhận của báo Pháp luật TP.HCM, nhiều cảnh sát cơ động xuất hiện tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa (số 69 đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo PV - Phạm Quân

Đời sống và pháp luật

