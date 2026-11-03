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Căn hộ 140m² lấy cảm hứng từ những mảnh ghép Lego đen trắng

| | Bất động sản

TPO - Với hai gam màu đen và trắng làm chủ đạo, căn hộ rộng 140m² được thiết kế theo phong cách tối giản, kết hợp những mảng khối đan xen và ánh sáng ấm áp để tạo nên không gian sống hiện đại, phù hợp với sở thích của gia chủ.

Được thiết kế năm 2023, căn hộ mang tên Lego House xuất phát từ mong muốn của gia chủ về một không gian sống hiện đại, tối giản và sử dụng những gam màu lạnh. Sự tĩnh lặng, thanh nhã là những yếu tố được ưu tiên khi hình thành ý tưởng nội thất.

Thay vì sử dụng nhiều màu sắc trang trí, thiết kế tập trung khai thác hai gam đen và trắng. Những mảng màu đối lập được phối hợp, đan xen như các mảnh ghép Lego, tạo nên sự liên kết giữa các thành phần nội thất.

Sắc trắng mang đến cảm giác nhẹ nhàng, sáng thoáng, trong khi màu đen tạo điểm nhấn và làm rõ hình khối. Sự tương phản này được thể hiện qua cách xử lý vật liệu, bề mặt và các mảng nội thất, giúp không gian có chiều sâu mà không cần đến những chi tiết trang trí cầu kỳ.

Một trong những khu vực được chú trọng là căn bếp, nơi gia đình chuẩn bị bữa ăn và quây quần bên nhau. Không gian này được thiết kế với sự cân nhắc về công năng, cách phối hợp màu sắc, hình khối và lựa chọn vật liệu.

Tinh thần tối giản tiếp tục được duy trì tại khu vực bếp thông qua sự kết hợp giữa các mảng màu đen trắng. Những đường nét hiện đại và cách tổ chức nội thất hướng đến sự tiện nghi trong sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh màu sắc, ánh sáng đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng cảm giác của căn hộ. Nếu bảng màu lạnh tạo nên vẻ tĩnh lặng và có phần mạnh mẽ, ánh sáng với sắc độ ấm lại giúp không gian trở nên dịu nhẹ, gần gũi hơn.

Sự kết hợp giữa hai yếu tố đối lập này cũng là điểm đáng chú ý trong thiết kế. Các mảng khối rõ ràng được cân bằng bằng ánh sáng mềm mại, tạo nên sự chuyển tiếp giữa vẻ hiện đại và cảm giác ấm cúng của một ngôi nhà.

Với tổng diện tích sàn 140m², căn hộ không tìm kiếm sự nổi bật bằng những chi tiết trang trí phức tạp mà tập trung vào màu sắc, vật liệu và ánh sáng. Qua đó, không gian sống phản ánh sở thích riêng của gia chủ, đồng thời duy trì sự tiện nghi và thoải mái trong sinh hoạt thường ngày.

Theo Thúy Hiền

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