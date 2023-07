Căn hộ cạnh khu Đại học Quốc gia TP.HCM hấp dẫn người mua

Nhu cầu thuê căn hộ lớn



Khu Đại học Quốc gia TP.HCM được quy hoạch là tổ hợp các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển. Hàng năm, tại đây có hơn 92.000 sinh viên chính quy, hơn 8.000 nghiên cứu sinh và học viên cao học theo học, cùng với 6.000 cán bộ giảng viên công tác. Với lực lượng đông đảo sinh viên học tập trung như vậy, ký túc xá mới chỉ đáp ứng cho một phần chỗ ở cho sinh viên học tại đây.

Để đảm bảo khoảng cách, thời gian di chuyển, đa số sinh viên chọn thuê trọ trong các khu nhà trọ xung quanh khu Đại học Quốc Gia TP.HCM và trong các quận ở nội thành như Bình Thạnh, TP Thủ Đức. Hiện tại, phương tiện giao thông không còn là vấn đề trở ngại, nhưng việc ở gần trường học vẫn luôn được sinh viên ưu tiên chọn lựa. Đó chính là nguồn lực hỗ trợ tích cực cho các dự án căn hộ ngay cạnh khu Đại học Quốc Gia TP.HCM như khu phức hợp Bcons City (Dự án Khu thương mại – Dịch vụ - Văn phòng - Căn hộ Bcons).

Các dự án căn hộ là sản phẩm Tập đoàn Bcons liền kề khu Đại học Quốc gia TP.HCM nhanh chóng lấp kín người ở

Bcons City quy mô hơn 4,4 ha án ngữ ngay trên gần 200m mặt tiền đại lộ Thống Nhất, phường Đông Hoà, TP Dĩ An – tuyến đường này đóng vai trò rút ngắn khoảng cách giữa khu trung tâm TP Dĩ An với Quốc lộ 1A và khu Đông Tp.HCM.

Dẫn chứng sống động cho cơ hội sinh lợi của các dự án ngay khu Đại học Quốc Gia TP.HCM là nhìn vào tỉ lệ người vào ở lấp đầy luôn trên 90% các căn hộ tại các dự án của Tập đoàn Bcons như Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông, Bcons Green View, Bcons Plaza. Cụ thể, lượng lớn chủ sở hữu căn hộ tại các dự án này là để cho thuê lâu dài. Chị Nguyễn Thị Dương, chủ sở hữu một căn hộ tại Bcons Green View cho biết, căn hộ của chị được thuê ngay sau khi nhận nhà. Khách thuê ổn định thời gian dài nên an tâm về dòng tiền hàng tháng thanh toán cho ngân hàng.

Tích luỹ tài sản giá trị ngay Khu Đại học Quốc gia TP.HCM với Bcons City

Tuỳ vào việc đầu tư nội thất như thế nào sẽ có mức giá thuê tương ứng, tuy nhiên tại khu vực này, căn hộ 2 phòng ngủ không nội thất cũng đã cho thuê với giá 5-6 triệu đồng, mức giá này không hề thua kém các căn hộ bên trong quận Thủ Đức, quận 9 cũ.

Khu phức hợp Bcons City nằm ngay cạnh Khu Đại học Quốc gia TP.HCM (Ảnh: Sao Việt)

Thêm vào đó, với khoản đầu tư vừa túi tiền lại tạo được nguồn thu ổn định, có nhiều tiềm năng gia tăng tài sản qua việc căn hộ tăng giá theo thời gian, thì nhìn ở góc độ bài toán hiệu quả kinh tế của hoạt động đầu tư cũng là kênh đầu tư hiệu quả. Vì vậy các căn hộ tháp Green Topaz thuộc khu phức hợp Bcons City với giá chỉ từ 32 triệu/m2, vị chi 1 căn hộ 2 phòng ngủ tại Green Topaz có giá từ 1,6 tỷ đồng hoàn toàn phù hợp với kế hoạch đầu tư bất động sản, sinh lợi mỗi ngày và tích luỹ gia tăng tài sản bền vững.



Ngoài sinh lợi bền vững, vị trí khu phúc hợp Bcons City còn là địa chỉ an cư lí tưởng khi tọa lạc ngay tâm điểm kết nối tiện ích và việc làm. Giao thông thuận tiện với các tuyến đường kết nối liên vùng huyết mạch là Quốc lộ 1K, Quốc lộ 1A; cách trung tâm Tp.HCM chỉ ít phút di chuyển, gần với các khu công nghiệp quy mô lớn của TP Dĩ An và TP.HCM như Tân Đông Hiệp, Sóng Thần 1, 2, 3, Linh Trung, Linh Đông, Khu công nghệ cao Tp.HCM.

Như phân tích của đại diện Công ty Sao Việt - đơn vị phân phối độc quyền Khu phức hợp Bcons City, khu phức hợp Bcons City còn sở hữu những yếu tố hỗ trợ cho an cư chất lượng lại không dễ tìm tại TP.HCM, đó là thụ hưởng trọn vẹn không gian thiên nhiên của khu Đại học Quốc gia TP.HCM hơn 600 ha. Trong đó, các căn hộ tháp Green Topaz ôm trọn tầm nhìn mảng xanh của không gian làng Đại học, toà nhà Landmark và trung tâm hành chính TP Dĩ An. Bên cạnh đó, ngay nội khu khu phức hợp Bcons City còn tích hợp chuỗi tiện ích đa dịch vụ phong phú với các công viên cây xanh, hồ bơi tràn bờ, trung tâm thương mại quy mô 3 tầng, phố đi bộ,…. không chỉ là nơi vui chơi giải trí của cư dân mà còn là điểm đến của người dân TP Dĩ An.

Hiện tại, cơ hội sở hữu bất động sản ngay khu Đại học Quốc gia TP.HCM với Bcons City đang rộng mở. Cụ thể, căn hộ tháp Green Topaz chỉ từ 1,6 tỷ đồng được ký ngay hợp đồng mua bán với chính sách chỉ thanh toán 10%, nợ gốc được ân hạn và 0% lãi suất đến khi nhận nhà. Trong bối cảnh nhà ở neo ở mức giá cao, cũng như khan hiếm không gian sống xanh thì nguồn cung căn hộ mới như các căn hộ tháp Green Topaz (Chung cư Ngôi Sao) của Bcons City là những cơ hội giá trị.