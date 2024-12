Giải mã khách hàng mua bất động sản tại phía Nam Hà Nội

Làn sóng chuyển dịch đầu tư về khu Nam

Thời gian qua, thị trường bất động sản khu Tây và khu Đông Hà Nội liên tục tăng nóng khiến giá vốn ngày càng đội lên cao, kéo theo khả năng tăng giá có xu hướng chậm lại. Trong đó, phân khúc chung cư dẫn đầu đà tăng giá với loạt dự án ra mắt ở ngưỡng 80-90 triệu đồng mỗi m2, thậm chí vượt trăm triệu đồng mỗi m2. Giá chung cư leo thang kéo theo sản phẩm thấp tầng tại khu vực này cũng ngày càng đắt đỏ. Với ngân sách hơn chục tỷ đồng, nhà đầu tư rất khó có thể sở hữu được sản phẩm thấp tầng mới.

Anh Đức Trọng, một nhà đầu tư nhiều năm kinh nghiệm tại Hà Nội, cho biết sau khi chung cư tăng giá lên ngưỡng đỉnh, sản phẩm thấp tầng có xu hướng lên ngôi bởi thoả mãn đầy đủ tiêu chí của dòng sản phẩm triển vọng sinh lời, khai thác cho thuê cũng như làm tích sản truyền đời. Tuy nhiên, sở hữu sản phẩm thấp tầng ở những khu vực như phía Tây hay phía Đông, nhà đầu tư cần có ngân sách lên đến triệu đô. Trong bối cảnh đó, khu Nam đang trở thành vùng đất hứa bởi còn rất nhiều dư địa tăng trưởng nhờ sự nâng cấp quy hoạch, hạ tầng, trong khi mặt bằng giá đang vô cùng cạnh tranh.

Đại diện một công ty phân phối bất động sản có trụ sở tại Thường Tín, cho biết khu đô thị được quy hoạch bài bản với vị trí đắc địa ở phía Nam đang trở thành lựa chọn ưu tiên với giới đầu tư ở Hà Nội và nhóm khách hàng thành đạt tại miền Bắc. Đây là thế hệ nhà đầu tư mới, ưu tiên dự án thấp tầng ở khu vực tiềm năng, vừa có thể đầu tư kinh doanh, tích sản vừa mang đến không gian sống đẳng cấp. Chính nhu cầu mới này đã kích hoạt cho các dự án tại Thường Tín phát triển mạnh mẽ thời gian qua bởi đây là khu vực cửa ngõ phía Nam, hưởng lợi từ thông tin quy hoạch lên quận vào năm 2030.

Đặc biệt, bất động sản Thường Tín được giới chuyên gia dự báo sẽ nhanh chóng bứt tốc thời gian tới khi bao quanh khu vực này là hàng loạt tuyến giao thông trọng điểm như Vành đai 4, cao tốc Bắc Nam Pháp Vân - Cầu Giẽ, Quốc lộ 1A… Cùng đó, Thường Tín cách ga Ngọc Hồi - ga hành khách đầu tiên của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam - chưa đến 2 km, mở rộng kết nối đa tầng từ khu Nam đến các vùng kinh tế trọng điểm.

Chính nhờ loạt ưu thế này, thời gian qua, thị trường Thường Tín ghi nhận số lượng nhà đầu tư đổ về săn lùng sản phẩm thấp tầng tăng lên đột biến, gồm cả những nhà đầu tư Hà Nội nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung. Theo các chuyên gia, việc tìm đến những thị trường mới mẻ, nhiều dư địa, nhiều lợi thế vượt trội chính là lời giải cho bài toán đầu tư địa ốc thời gian tới.

Him Lam Boulevard lọt tầm ngắm của giới đầu tư

Ngay từ khi ra mắt, Him Lam Boulevard được đánh giá là ngôi sao sáng của thị trường bất động sản Thường Tín bởi tọa độ vàng tại trung tâm quận tương lai. Giỏ hàng thấp tầng tại dự án cách đường Vành đai 4 - tuyến giao thông trọng điểm đang được gấp rút triển khai - chỉ hơn 1 km. Cùng với ưu thế nằm ở mặt đường Lý Tử Tấn 33 m - trung tâm mới của Thường Tín, Him Lam Boulevard mang đến cơ hội đầu tư, kinh doanh bền vững cho nhà đầu tư tại địa phương cũng như khu vực miền Bắc.

Đáng chú ý, Him Lam Boulevard là dự án thấp tầng hiếm hoi ra mắt tại Hà Nội thời điểm cuối năm với giỏ hàng rất hữu hạn, chỉ 98 căn shophouse và liền kề. Tính khan hiếm và độc đáo của giỏ hàng càng gia tăng sức hút cho dự án với nhóm nhà đầu tư kinh nghiệm, có khẩu vị đón đầu cơ hội sinh lời trong chu kỳ mới của thị trường. Thực tế, từ khi ra mắt, dự án đã tạo nên "cơn sốt" với khách hàng khi đón nhận lượng quan tâm, tìm mua liên tục gia tăng. Bởi nguồn cung thấp tầng đang ngày càng hạn chế, giỏ hàng mới lại nằm ở tâm điểm tăng trưởng của khu Nam, dự kiến bàn giao vào quý III/2025.

Him Lam Boulevard không chỉ kiến tạo không gian sống chất lượng, đẳng cấp mà còn manhg đến tài sản đầu tư sáng giá, sinh lời vượt trội.

Không chỉ thỏa mãn khẩu vị đầu tư ngày càng khắt khe, Him Lam Boulevard còn "được lòng" khách mua khi mang đến không gian sống đẳng cấp. Hiểu được tâm lý của nhóm khách hàng thành đạt tại các đô thị lớn phía Bắc luôn muốn sở hữu bất động sản tại Thủ đô, chủ đầu tư Him Lam đã phát triển giỏ hàng thấp tầng với mức giá hấp dẫn, mở rộng cơ hội sở hữu tài sản đắt giá, tiềm năng. Phần lớn giỏ hàng là các căn thấp tầng diện tích 75m2, thiết kế 5 tầng, mặt tiền 5m, giúp tối ưu hoá cả không gian sống và kinh doanh cho gia chủ.

Điểm nhấn của dự án là chuỗi tiện ích cao cấp, hiện đại với công viên trung tâm rộng đến 1.500 m2, tích hợp các cảnh quan và không gian thoáng mát, mang đến chất sống riêng cho cộng đồng cư dân ưu tú. Trong bán kính 2km, các chủ nhân có thể dễ dàng kết nối với tất cả tiện ích thiết yếu từ trường học, bệnh viện, cơ quan ban ngành, điểm vui chơi giải trí, mua sắm… Vị trí nằm giáp các tuyến giao thông trọng điểm cũng gia tăng kết nối từ dự án vào khu vực nội đô cũng khi di chuyển đến các tỉnh, thành khác.

Trong bối cảnh khẩu vị đầu tư của khách hàng thế hệ mới ngày càng khắt khe, ưu tiên sản phẩm mang tới giá trị thực, an toàn cho dòng tiền, Him Lam Boulevard được nhiều khách hàng ưu ái bởi thương hiệu chủ đầu tư Him Lam uy tín. Đây cũng là dự án sở hữu pháp lý chuẩn chỉnh, số đỏ từng lô, bảo chứng cho giá trị sinh lời bền vững trong tương lai.

Với ưu thế là khu đô thị đáng sống bậc nhất cửa ngõ phía Nam Hà Nội, sức hút của dự án Him Lam Boulevard có xu hướng tăng nhiệt cuối năm bởi đem đến hai giá trị "vàng" cho khách hàng về dòng sản phẩm đầu tư bền vững song hành chất sống xứng tầm.