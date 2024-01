Căn hộ chất lượng, chính sách hấp dẫn hấp thụ tốt dịp cuối năm

Trong bối cảnh nhiều dự án còn vướng pháp lý, tiến độ xây dựng khó duy trì do chịu áp lực lớn về tài chính, khách hàng khó tiếp cận vốn vay… dẫn đến sụt giảm số lượng khách hàng quan tâm và giao dịch, việc mở bán thành công của Vạn Xuân Group đến từ nhiều yếu tố.



Đầu tiên phải kể đến uy tín và tiềm lực tài chính của chủ đầu tư. Nhờ đó, tiến độ xây dựng Happy One Central được duy trì hàng ngày với hơn 1.000 công nhân, kỹ thuật viên làm việc ngày đêm tại công trường nhằm hoàn thành kế hoạch bàn giao vào tháng 6 năm nay. Tiếp đến là chuỗi 68 tiện ích được đầu tư bài bản để mang đến cuộc sống tiện nghi, hiện đại cho gần 5,000 cư dân tương lai.

Và một trong những yếu tố quan trọng chính là chính sách hỗ trợ tài chính đặc biệt, chỉ cần thanh toán 10% nhận nhà ở ngay, hỗ trợ lãi suất 0% cùng loạt ưu đãi hấp dẫn khác vừa được công bố tại sự kiện mở bán vừa qua.

Điển hình như: chính sách cọc 0 đồng; chiết khấu 10% khách không vay; khách vay tặng 5% kèm hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn gốc 18 tháng. Hay ưu đãi khách thanh toán nhanh lên đến 7,5% và tặng khách hàng thanh toán sớm đến 3 năm phí quản lý. Ngoài ra, khách hàng cọc sớm còn hưởng nhiều ưu đãi khác như lộc vàng tân Xuân…

Hàng trăm khách hàng tham dự chương trình mở bán "Happy One Central - Đích đến tự hào" sáng ngày 07/01/2024.

Đặc biệt, cũng tại sự kiện mở bán ngày 07/01, Vạn Xuân Group còn trao hàng chục giải thưởng rút thăm may mắn giá trị khác nhau, trong đó có giải Đặc biệt - xe ôto Vinfast VF5 Plus dành cho khách giao dịch thành công may mắn nhất.

Đông đảo khách hàng chờ hoàn tất giao dịch tại khu vực hỗ trợ.

Đại diện Vạn Xuân Group chia sẻ: "Mặc dù thị trường chung chưa khởi sắc, nhưng vẫn có nhiều tín hiệu tích cực. Trong đó, những dự án pháp lý tốt, tiến độ và chất lượng xây dựng đảm bảo vẫn thu hút khách quan tâm. Riêng với Happy One Central, từ đầu năm 2023 Vạn Xuân Group vẫn duy trì hoạt động tham quan dự án và tư vấn sản phẩm đều đặn hàng tuần với mức độ hấp thụ được đánh giá là điểm sáng của thị trường Bình Dương nói riêng, phía Nam nói chung".

Bên cạnh đó, tất cả các khách hàng giao dịch thành công đợt này sẽ trở thành những vị khách đầu tiên tham gia "đại tiệc trên không" tổ chức ngày 20/01/2024 mừng khánh thành cầu kính tiên phong tại Việt Nam nối liền 02 tòa tháp căn hộ cao 40 tầng. Đây được xem là sự kiện nghệ thuật hấp dẫn mang đến những trải nghiệm hoàn toàn mới về tầm nhìn không giới hạn và giá trị hiếm có của dự án.

Cơ hội cuối sở hữu Happy One Central với ưu đãi lớn

Thanh toán 10% nhận nhà ở ngay; Cọc 0 đồngTặng 10% khách hàng không vay; Tặng 5% kèm hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn gốc 18 tháng đối với khách hàng vay; Chiết khấu lên đến 7,5% cho khách thanh toán nhanh; Thanh toán sớm tặng phí quản lý đến 3 năm; Chương trình tặng vàng mừng tân Xuân.

Thông tin dự án: Khu phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Vạn Xuân Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

