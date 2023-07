Căn hộ chung cư được ví như “cơm, bún, phở” là kênh đầu tư được ưu tiên cuối năm

Xu hướng quay trở lại đầu tư vào chung cư

Trong khảo sát mới đây của Dat Xanh Services (FERI) loại hình bất động sản sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng trong nửa cuối năm 2023, thì chung cư được lựa chọn áp đảo với 73%. Tiếp theo là loại hình nhà thấp tầng với với 15%. Đất nền và bất động sản nghỉ dưỡng chiếm lần lượt 10% và 2%.

Chia sẻ tại sự kiện mới đây, bà Trịnh Thị Kim Liên, Giám đốc kinh doanh Dat Xanh Services cho rằng, 6 tháng cuối năm loại hình chung cư sẽ được nhà đầu tư quan tâm cũng là phân khúc dẫn dắt thị trường bất động sản.

Lý do, đây là dòng sản phẩm có yếu tố khai thác dòng tiền ổn định, khả thi hơn các phân khúc khác. Tính chất dễ tiêu thụ, đồng nhất, phù hợp với số đông người mua ở thực thay vì đầu tư lướt sóng, dễ mua, dễ cho thuê… được xem là các yếu tố khiến chung cư được lựa chọn khi đặt lên bàn cân với các phân khúc khác trong bối cảnh thị trường biến động.

Một khảo sát của FERI.

“Chưa kể, thời điểm này khi khách hàng ngại mua nhà thì xu hướng cho thuê lại tăng lên. Cho nên, người có căn hộ cho thuê là lợi thế. Khả năng khai thác tạo dòng tiền đều đặn hàng tháng được xem là điểm huyệt giúp chung cư thu hút dòng tiền”, bà Liên khẳng định.

Theo vị này, khi thị trường bất động sản phục hồi thì đây sẽ là phân khúc trở lại đầu tiên. Không thể phủ nhận, từ trước đến nay, chung cư vẫn là loại hình quen thuộc với mọi người, đỡ rủi ro hơn. Đó cũng là lý do thời gian gần đây, khi thị trường có dấu hiệu sức mua trở lại thì căn hộ nhận được sự quan tâm. Các giao dịch chủ yếu đến từ dòng sản phẩm căn hộ trong dự án.

Bà Trịnh Thị Kim Liên ví von, thị trường chung cư hiện tại cũng giống như món “bún, cơm, phở” vậy. Là những món không thể thiếu hàng ngày của mọi người. Khi kinh tế khó khăn, thay vì thử món mới, lạ, nhiều người có xu hướng trở lại món ăn quen thuộc “ngon, bổ, rẻ”. Chung cư vốn là loại hình dễ hấp thụ, dễ cho thuê, quen thuộc với mọi người.

Theo bà Liên, 6 tháng cuối năm 2023, xu hướng người mua tìm kiếm chung cư sẽ tăng.

Bà Liên cũng chỉ ra một số dự án căn hộ ghi nhận tín hiệu sức mua rõ nét trong thời gian gần đây để minh chứng cho nhận định của mình.

Cụ thể, dự án Capital Elite bán gần 50% rổ hàng cho người nước ngoài là một điểm sáng.

Dự án Bcons Polaris tiêu thu 55% rổ hàng; dự án The Maison tiêu thụ 70% rổ hàng trong ngày công bố là điểm sáng.

Dự án căn hộ Akari City (Q.Bình Tân) của Nam Long có hơn 50 giao dịch thành công trong một tháng, tiến độ bán hàng đang khá tốt.

Các sản phẩm căn hộ thuộc Mizuki Park (Bình Chánh) của Nam Long trong hai ngày cuối tuần đã mang về doanh số pre -sale khoảng 70 tỉ đồng cho chủ đầu tư.

Dự án Fiato City (Nhơn Trạch, Đồng Nai) của Thang Long Real Group công bố ra thị trường thời gian ngắn đã hết giỏ hàng giai đoạn 1, hiện đang rục rịch giai đoạn 2. Lượt khách tìm hiểu dự án hàng tuần tăng lên đáng kể.

Tương tự, dự án căn hộ Phú Đông Sky Garden của Phú Đông Group mới công bố dòng sản phẩm mới ghi nhận tỉ lệ quan tâm khá tốt. Hàng tuần, rất nhiều lượt khách hàng tham quan căn hộ thật tại dự án này.

Dự án Glory Heights công bố gần đây hiện có khoảng 2.000-3.000 booking.

“Điểm sáng ngày càng nhiều sẽ tạo ra các mảng sáng. Mảng sáng nhiều thì mảng xám của thị trường bất động sản sẽ bớt đi. Điều này càng kì vọng sự phục hồi trở lại của bất động sản trong thời gian gần”, bà Liên nhấn mạnh.

Uy tín chủ đầu tư quyết định phần lớn khả năng “xuống tiền”

Trong khảo sát của FERI về lý do khách hàng chưa đưa ra quyết định mua bất động sản, kết quả, 34% cho biết đang chờ đợi giảm giá, chiết khấu sâu để “bắt đáy”. 26% ngại vay ngân hàng do lãi suất cho vay còn đang neo ở mức cao. 15% lo về tính pháp lý dự án, uy tín chủ đầu tư. 13% đang chọn kênh đầu tư khác có lợi nhuận tốt hơn, 12% lý do khác.

Theo đại diện đơn vị này, yếu tố uy tín của chủ đầu tư đang quyết định rất nhiều việc xuống tiền của người mua lúc này. Trong suốt thời gian thị trường biến động, hiện người mua rất sợ hãi. Chính niềm tin vào thị trường đang bị ảnh hưởng khá nặng nề khiến thanh khoản bất động sản chưa hồi phục rõ nét.

Vì thế, hiện nay đa số người mua chỉ xuống tiền với các chủ đầu tư có uy tín, được kiểm chứng trong suốt quá trình chủ đầu tư hoạt động. Thậm chí, người mua chấp nhận xuống tiền với dự án chưa đầy đủ pháp lý nhưng chủ đầu tư có uy tín. Ngược lại, một số dự án dù sắp hoàn thiện nhưng người mua dửng dưng do chủ đầu tư mất uy tín trước đó.

Một khảo sát mới đây của một đơn vị chủ đầu tư vè hành vi mua bất động sản.

Cũng trong khảo sát mới đây của một đơn vị chủ đầu tư về hành vi mua bất động, cho thấy, gần 70% khách mua vì uy tín của chủ đầu tư. Trong khi yếu tố vị trí và tiện ích chiếm lần lượt 20,8% và 12,5%. Ngoài ra, yếu tố về giá và chính sách thanh toán dàn trải được xem là các lý do thúc đẩy khách hàng “xuống tiền” mua bất động sản ở giai đoạn này.

Thực tế, càng khi thị trường biến động tâm lý, niềm tin bị ảnh hưởng thì người mua càng có nhu cầu tìm đến những thương hiệu uy tín, là cách họ thẩm định về chất lượng, pháp lý, chính sách, năng lực tiến độ…

Một chuyên gia trong ngành từng chia sẻ, giai đoạn này niềm tin thị trường bị bào mòn vì những gì đã xảy ra trong thời gian qua đã khiến người mua có xu hướng tìm đến các thương hiệu có uy tín để bảo toàn sự an tâm về dòng tiền. Nếu sắp xếp các trục theo tâm lý người mua giai đoạn này thì uy tín chủ đầu tư đứng thứ 3. Cụ thể, thứ nhất, khách hàng vẫn rất thích đầu tư bất động sản an toàn. Thứ hai, sản phẩm thật và xây tốt vẫn hút khách. Thứ ba, chủ đầu tư uy tín được ưu tiên lựa chọn. Thứ tư, giải pháp dòng tiền là điểm quan trọng lưu ý ở giai đoạn này.

Cùng quan điểm, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com khu vực miền Nam cho hay, yếu tố mà người mua nhà quan tâm trong thời điểm hiện nay là sự uy tín của chủ đầu tư dự án. Nếu như trước đây, người mua nhà không biết chủ đầu tư là ai thì nay họ đều có xu hướng tìm hiểu rất kỹ năng lực của chủ dự án, thời gian hoàn thành công trình, trách nhiệm cam kết với khách hàng…