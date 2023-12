Căn hộ chung cư lại tăng giá, người mua khó chồng thêm khó

Trong vai người mua nhà, cuối tháng 11, PV VTC News đã tìm hiểu một số dự án chung cư trên địa bàn huyện Thanh Trì, Đan Phượng, quận Hoàng Mai, Hà Đông, Bắc Từ Liêm …

Căn hộ chung cư lại tiếp tục tăng giá

Tại chung cư Tecco Garden (Thanh Trì), một dự án nằm khá xa trung tâm Hà Nội, PV được môi giới tên là Hoàng Thị Thu Hà cung cấp thông tin, giá căn hộ diện tích 89 m2, 3 phòng ngủ, nội thất cơ bản (sàn gỗ, hệ thống đèn điện, bình nóng lạnh) có giá 2,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 28 triệu đồng/m2.

“Nếu mua thì anh chốt và xuống tiền nhanh, kẻo hết hàng phải mua lại qua nhà đầu tư, cuối tháng có thể sẽ tăng 2 - 3 triệu đồng/m2)”, môi giới này nói.

Những dự án chung cư mới ngày càng hiếu khiến giá ngày một tăng nhanh.

Tại dự án đang được hoàn thiện là chung cư Rose Town 79 Ngọc Hồi, các căn được thiết kế với diện tích là 70,78, 89 và 104 m² và có 2 loại sở hữu, lâu dài và thời hạn 50 năm.

Một môi giới dự án này cho biết, hiện giá căn hộ có thời hạn lâu dài là hơn 45 triệu đồng/m2, căn có thời hạn sử dụng 50 năm kể từ khi phê duyệt, cấp đất làm dự án, hiện còn hơn 30 năm giá 31 triệu đồng/m2, rẻ nhất khu vực, tăng mỗi loại căn hộ từ 2 - 3 triệu đồng/m2 so với cuối tháng 10.

Còn tại một số dự án ở quận Hoàng Mai như: Phương Đông Green Park, Đồng Phát Park View, North South, Feliz home cho thấy, giá các chung cư này dao động từ 40 - 45 triệu đồng/m2. Còn những chung cư xa hơn như Tân Tây Đô (Đan Phượng) được xây dựng và đi vào hoạt động nhiều năm nay cũng được rao bán với giá gần 30 triệu đồng/m2.

Tại chung cư Grand SunLake - Hesco Văn Quán (Quận Hà Đông, Hà Nội), môi giới tên Nguyễn Văn Phương cho biết, dự án này có 2 dạng căn hộ là sổ hồng vĩnh viễn và 50 năm với các loại diện tích từ 69, 91, 134 m2 thiết kế 2-3 phòng ngủ.

“Dự án có vị trí giao thông thuận lợi, gần trung tâm hành chính của quận dễ dàng cho việc đi lại của cư dân, một trong những vị trí được coi là “mảnh đất vàng cuối cùng” của quận Hà Đông, bởi từ dự án cư dân có thể dễ dàng di chuyển tới các khu trung tâm của thành phố.

Hiện giá bán thấp nhất ở đây là 39 triệu đồng/m2. Nếu khách hàng không xuống tiền nhanh, cuối tháng 12 chủ dự án sẽ tăng giá bán thêm 5%, lúc đó mỗi mét vuông anh phải tăng chi phí ít nhất từ 2 triệu đồng. Nếu là căn hộ 91m2, anh phải thêm gần 200 triệu đồng”, môi giới Phương nói.

Môi giới Phương cũng đưa phóng viên đến một dự án khác ở Hà Đông là The Terra An Hưng. Đây là dự án bao gồm 3 tòa nhà hỗn hợp cao 45 tầng, cung cấp 1.328 căn hộ cao cấp và khu nhà ở thấp tầng với 166 căn liền kề, đáp ứng đa đạng nhu cầu của cư dân với các tiện ích tích hợp đầy đủ trong nội khu như trường học, trường mầm non, hệ thống nhà hàng, bể bơi bốn mùa, phòng tập GYM, nhà hàng,…Dự án tọa lạc ngay cửa ngõ của KĐT An Hưng, mặt đường Tố Hữu, phường La Khê.

"Các căn hộ tại The Terra An Hưng được thiết kế với nhiều loại diện tích khác nhau,từ 68,7 – 140,8 m2, bố trí 2 - 4 phòng ngủ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của khách hàng. Đặc biệt, dòng căn hộ Dual key được thiết kế linh động với cùng một lối vào, chia 2 không gian riêng biệt.

Giá của các căn hộ ở dự án này giao dịch từ 35 - 45 triệu đồng/m2, tuỳ tầng và vị trí. Nếu anh không xuống tiền nhanh, khi nhu cầu tăng, hàng hiếm, anh sẽ phải trả giá cao hơn rất nhiều mà không lựa chọn được tầng và căn ưng ý”, Phương nói.

Sở hữu nhà chung cư, giấc mơ xa vời của người thu nhập thấp

Khảo sát thực tế giá chung cư tại một số dự án ở Hà Nội cho thấy, trong khi thị trường đất nền ám đạm thì lượng người tìm mua chung cư ở Hà Nội tăng khoảng 6%, lượt tìm thuê cũng tăng 9%. Cùng với đó, số lượng dự án xây mới thời gian qua cũng gần như không có nên giá chung cư cũng được đẩy lên cao ngất ngưởng.

Anh Lê Quang Đôn (Phủ Lý, Hà Nam) lên lập nghiệp ở Hà Nội hàng chục năm, hiện đang ở thuê tại xã Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, cả hai vợ chồng đã tích cóp đủ kiểu nhưng chưa thể tìm được chỗ “an cư” vì đồng tiền có hạn.

Anh cho biết, gia đình có 2 vợ chồng, bố mẹ và 2 con nhỏ nên chỗ thuê ở (Tân Triều, Thanh Trì) với diện tích hơn 40 m2 vẫn rất chật chội, không còn phù hợp và cách chỗ làm (xã Yên Mỹ, Thanh Trì) khoảng 13 km.

Sở hữu nhà chung cư, gấc mơ ngày càng xa vời với người thu nhập thấp. (Ảnh minh hoạ).

Với số tiền tích cóp, vay mượn được khoảng 2 tỷ đồng, sau thời gian dài tính toán việc lựa chọn mua nhà đất hay chung cư, cuối tháng 9 vừa qua, anh Đôn đã quyết định lựa chọn tìm mua chung cư.

Tuy nhiên, sau gần 2 tháng ráo riết săn lùng, anh cũng chưa tìm được căn hộ nào ưng ý rộng hơn 70 m2 gần chỗ làm, phù hợp với số tiền mà anh đang có.

"Giá căn hộ chung cư hiện nay tăng cao, lượng người tìm mua rất đông. Những dự án ở gần khu trung tâm mới mở bán ít nhất cũng có giá từ 40 - 50 triệu đồng/m2. Những căn hộ chung cư loại cũ cũng lên tới 35 triệu đồng/m2.

Để tìm được căn hộ chung cứ ở mức giá 25 triệu đồng/m2 ở Hà Nội hiện giờ là không có. Với gia đình tôi đã có hàng chục năm sinh sống và tiết kiệm còn thấy khó, với những vợ chồng trẻ hoặc người mới từ quê ra, giấc mơ có một căn chung cư để ở thật quá xa vời", anh Đôn nói.

Theo báo cáo của Savills, trong quý III/2023 nguồn cung chung cư mới giảm tới 47% theo quý và giảm 65% theo năm xuống 1.891 căn hộ hạng B.

Việc nguồn cung ngày càng đi xuống khiến mặt bằng giá sơ cấp chung cư tiếp tục đẩy lên cao đạt 54 triệu đồng/m2, tăng 2% theo quý và 13% theo năm.

Như vậy, đến nay giá chung cư sơ cấp tại Hà Nội đã tăng 19 quý liên tiếp, cao hơn 77% so với quý I/2019.

Theo Savills, năm 2023, 9.500 căn hộ tại Hà Nội được bàn giao. Từ 2021 đến năm 2025, số lượng căn bàn giao giảm 26% mỗi năm. Trong khi nguồn cung ra thị trường ngày càng hạn chế, nhưng nhu cầu sở hữu nhà của người dân, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội ngày càng lớn.

Giá bán trên thị trường sơ cấp, mức giá trung bình của các căn hộ mở bán mới trong quý III tăng gần 7% theo quý, 14% theo năm và đạt khoảng 50,8 triệu đồng/m2.

Việc giá bán có sự điều chỉnh theo xu hướng tăng do lượng nguồn cung mới thuộc phân khúc cao cấp chiếm tỷ trọng áp đảo (trên 90%).

Nhận định về giá căn hộ chung cư trong, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, giá chung cư dù cao nhưng vẫn sẽ còn tăng vì nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu ở thật tăng không ngừng.

“Điều này đã dẫn đến việc mua chung cư đang ngày càng khó đối với người dân khi nhu cầu ở thật ngày một cao, dự án mới không có và mức thu nhập của người dân hạn chế, trong khi tốc độ tăng giá của chung cư ngày càng cao.

Đây thực sự là khó khăn đối với người có thu nhập hạn chế, gia đình trẻ, gia đình từ vùng nông thôn về thành phố. Trong tương lai, các dự án chung cư tiếp tục tăng giá bởi sự khan hiếm, đồng thời các chủ đầu tư phải tối ưu lợi nhuận khi các chi phí bị đẩy lên”, ông Đính nói.