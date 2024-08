Căn hộ chung cư ở Hà Nội bốc cháy trong đêm, 4 người mắc kẹt được giải cứu

Vụ hoả hoạn xảy ra vào 23h45 ngày 30/8, tại chung cư CT5A (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Thời điểm xảy ra cháy, người dân phát hiện khói đen đặc bốc ra từ căn hộ 206 ở tầng 2 của tòa nhà.

Khi phát hiện vụ cháy, lực lượng chữa cháy tại cơ sở nhanh chóng triển khai dập lửa, báo động cho toàn bộ cư dân chạy xuống tầng 1 và dọn dẹp ô tô đỗ cản trở công tác cứu hỏa.

Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận hiện trường.

Trung tâm thông tin Chỉ huy - Công an TP Hà Nội điều động 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an huyện Thanh Trì và Công an quận Hà Đông đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận hiện trường vụ cháy bằng nhiều hướng, đồng thời triển khai tìm kiếm, hướng dẫn thoát nạn cho các nạn nhân còn mắc kẹt.

Một cư dân sống ở tầng 2 toà nhà kể lại, khi phát hiện khói đen xông vào nhà, bà rất hoảng hốt và nhanh chóng tri hô cho mọi người trong gia đình chạy ra cửa sổ để tìm cách trèo xuống dưới.

"Tôi lấy khăn và ôm sẵn chăn để tìm cách leo xuống tầng 1 thì lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến kịp thời, đưa 4 người trong gia đình tôi xuống dưới an toàn", người phụ nữ kể.

Cảnh sát đưa được 4 nạn nhân mắc kẹt ở tầng 2 xuống đất an toàn.

Đến 0h10 ngày 31/8, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không xảy ra cháy lan. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đưa được 4 nạn nhân bị mắc kẹt tại tầng 2 xuống tầng 1 an toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng thống kê. Thời điểm xảy ra cháy, chủ căn hộ 206 cũng không có mặt trong nhà.

Công an huyện Thanh Trì đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.