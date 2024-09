Khởi tố, bắt tạm giam nữ cán bộ cùng nguyên Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường

Bị can Nguyễn Bá Đông - Nguyên Trưởng phòng TNMT huyện Bảo Lâm bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các sai phạm đất đai xảy ra tại Công ty CP Chè Minh Rồng

Khởi tố nguyên Trưởng phòng TNMT huyện Bảo Lộc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Bá Đông, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Bảo Lâm và bà Nguyễn Thị Hiển là cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường huyện này để điều tra về hành vi “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Hành vi sai phạm của các bị can được quy định tại Khoản 3, Điều 229 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo Báo Lâm Đồng, đây là kết quả điều tra liên quan đến sai phạm về công tác quản lý đất đai liên quan đến diện tích đất tại Công ty Cổ phần chè Minh Rồng thuê tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm.

Những sai phạm liên quan đã kéo dài suốt nhiều năm qua được dư luận địa phương đặc biệt quan tâm. Theo đó, sau khi phát hiện nhiều khuất tất trong việc giao đất có nguồn gốc thu hồi của Công ty cổ phần chè Minh Rồng, nhiều người dân đã tố giác sai phạm.

Liên quan đến những sai phạm nêu trên, chí đã phản ánh về những khuất tất liên quan đến giao khoán, hóa giá vườn cây tại một số công ty, nông trường chè, dâu tằm trên địa bàn các huyện Bảo Lâm, Di Linh và TP Bảo Lộc.

Trong đó, có những khuất tất liên quan đến Công ty cổ phần Chè Minh Rồng, như: “Tránh tình trạng thu gom đất, thu lợi bất chính khi hóa giá vườn cây tại các công ty chè”; “Không xem xét đơn đề nghị chuyển nhượng giá trị vườn cây của các hộ nhận khoán tại các công ty chè” hay “Việc thu tiền thuê đất ở Công ty cổ phần chè Minh Rồng đúng hay sai?”…

Công ty cổ phần chè Minh Rồng có trụ sở tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm. Công ty được thuê đất tại địa bàn TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Thực hiện Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thu hồi 60 ha đất do Công ty cổ phần Chè Minh Rồng thuê để giao về cho địa phương quản lý, ông Nguyễn Bá Đông, bà Nguyễn Thị Hiển là những cán bộ, công chức trực tiếp thực thi công vụ về quản lý đất đai ở địa phương nhưng đã làm sai chủ trương, thực hiện trái pháp luật trong việc tham mưu ban hành các quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xâm phạm đến quỹ đất của nhà nước, gây ảnh hưởng công tác quản lý đất đai của địa phương.

Bị can Đoàn Ngọc Hùng, Giám đốc Công ty Tằm Sắn Bảo Lộc bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam hồi giữa tháng 7 vừa qua Khởi tố Giám đốc Công ty Tằm sắn Bảo Lộc

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng: Đây là vụ án phức tạp do đã kéo dài nhiều năm và liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ phối hợp với các cơ quan tố tụng của tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan tố tụng huyện Bảo Lâm tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm các đối tượng và tập trung thu hồi tài sản thất thoát của Nhà nước với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Trước đó, liên quan đến những sai phạm trong việc hóa giá vườn cây, Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 2 bị can là Đoàn Ngọc Hùng (62 tuổi, ngụ tại Phường 2, TP Bảo Lộc). Bị can Hùng là Giám đốc Công ty Tằm Sắn Bảo Lộc.

Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Lê Đình Chi (60 tuổi, Trưởng phòng kỹ thuật của Công ty CP Tằm Sắn Bảo Lộc) với vai trò đồng phạm giúp sức cho Đoàn Ngọc Hùng để điều tra về các sai phạm liên quan.