Căn hộ cực xinh của cô gái độc thân, góc nào cũng dễ thương chắc hội nghiện nhà mê lắm

Lan can của phòng ngủ tầng 2 cũng được lắp đặt bằng kính cường lực 2 lớp. Thiết kế này không chỉ đảm bảo an toàn cho gia chủ mà còn giúp ánh nắng tự nhiên dễ dàng đi xuống tầng một. Nằm sát lan can là giường nhỏ của cô chủ. Tuy giường có kích thước lớn song khối lượng nhẹ. Cô gái có thể tự mình điều chỉnh vị trí của chiếc giường đến bất kỳ vị trí nào trong phòng, từ đó mang đến trải nghiệm sống khác nhau