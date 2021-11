Căn hộ đắt nhất châu Á vừa được bán với giá hơn 80 triệu đô

Một căn hộ ở Hồng Kông mới đây đã được bán với giá 640 triệu HKD (82,2 triệu USD) và là căn hộ đắt nhất châu Á tính theo đơn vị ft2. Đây là một dấu hiệu khác cho thấy giá nhà tại thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Wharf Holdings Ltd. và Nan Fung Development Ltd. đã bán một căn hộ ở Mount Nicholson - một trong khu có những dự án cao cấp, mang tính biểu tượng của thành phố, với giá 140.800 HKD/ft2. Căn hộ này nằm tại The Peak - khu dân cư cao cấp thuộc Đảo Hồng Kông, có 3 chỗ đậu xe và rộng 4.544 ft2 (442 m2).

Mức giá này đã phá vỡ kỷ lục của dự án 21 Borrett Road được phát triển bởi CK Asset Holdings thiết lập cách đây 9 tháng. Công ty của "ông trùm" Lý Gia Thành đã bán 1 căn hộ với giá 136.000 HKD/ft2 vào hồi tháng 2.

Thương vụ mua bán ở khu The Peak là một dấu hiệu khác cho thấy thị trường bất động sản dân cư của thành phố này - vốn đã đắt đỏ nhất thế giới, vẫn tiếp tục nóng lên. Theo Colliers International, tổng giá trị giao dịch của lĩnh vực bất động sản Hồng Kông trong 12 tháng tính đến tháng 6/2021 đạt 12,8 tỷ HKD, gấp đôi so với 1 năm trước đó.

Khu The Peak tại Mount Nicholson ở Hồng Kông.

Colliers ước tính, giá nhà cao cấp tại thành phố này sẽ tăng 3% trong nửa cuối năm nay do nhu cầu mạnh mẽ từ cả người mua đại lục cùng với giới nhà giàu Hồng Kông.

Trong khi đó, các nhà phát triển cho biết, người mua giấu tên tại Mount Nicholson cũng mua một căn hộ liền kề với giá 561 triệu HKD, nâng tổng giá trị thương vụ này lên hơn 1,2 tỷ HKD.

Mounth Nicholson là một trong những khu dân cư siêu sang trọng, được giới nhà giàu Hồng Kông săn đón nhiều nhất. Vì quỹ đất của The Peak hạn hẹp, nên rất hiếm khi có dự án mới được bán trong khu vực lân cận. Nhóm người mua nhà ở khu này bao gồm con gái của cố tài phiệt Stanley Ho là Alice Ho và Sabrina Ho, Edwin Long - nhà sáng lập công ty phát triển bất động sản Tai Hung Fai Enterprises.

Năm 2017, một căn hộ ở Mount Nicholson cũng có giá cao nhất châu Á, trước khi được "thế chỗ" bởi dự án 21 Borrett Road vào đầu năm nay.

Tham khảo Bloomberg