Căn hộ dịch vụ Hà Nội và Tp.HCM “ngược sóng” dịp cận Tết

Báo cáo thị trường quý 4/2021 của Colliers Việt Nam chỉ ra tình hình hoạt động của căn hộ dịch vụ tại hai TP lớn là Hà Nội và Tp.HCM.



Cụ thể, tại Tp.HCM, sau đại dịch các giao dịch bắt đầu hoạt động trở lại. Giá thuê trung bình ở các phân khúc hạng A là 29 USD/m2/tháng và 23 USD/m2/tháng cho phân khúc hạng B. Tỉ lệ lắp đầy ở phân khúc hạng A, B lần lượt là 60% và 55%. Ngoài ra có một vài căn hộ dịch vụ được chuyển đổi thành các khu cách ly để ứng phó với đại dịch.

Giá thuê của các căn hộ dịch vụ ở Tp.HCM đang phải đối mặt với các sự cạnh tranh gay gắt do một số nơi tăng giá nhưng cũng nhiều nơi giảm giá để thu hút khách hàng sử dụng căn hộ dịch vụ của họ do một thời gian dài đóng cửa hoặc không có khách lưu trú ngắn hạn.

Tại Hà Nội, sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, thị trường căn hộ dịch vụ đã cho thấy những dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Điển hình là giá chào thuê trung bình được ghi nhận có sự tăng nhẹ. Theo đó, ở các căn hộ thuộc phân khúc hạng A, giá cho thuê tăng trưởng từ 0,25 – 6,18 USD/m2/tháng cùng với 3 USD/m2/tháng đối với căn hộ thuộc phân khúc hạng B. Tỷ lệ lấp đầy trung bình của căn hộ dịch vụ đạt khoảng 76%, cao hơn so với quý trước.

Về nguồn cung và nguồn cầu, trong quý 4/2021 Tp.HCM không ghi nhận thêm nguồn cung mới từ thị trường căn hộ dịch vụ. Do ảnh hưởng của đại dịch, nguồn cung căn hộ dịch vụ được cho là giảm đáng kể do quỹ đất ở quận trung tâm không còn nhiều. Tuy nhiên, dự kiến rằng trong 4 năm tới, hơn 1.300 căn hộ sẽ được đưa ra thị trường.

Tương tự, tại Hà Nội, thị trường căn hộ dịch vụ ở Hà Nội tiếp tục không ghi nhận nguồn cung mới. Những dự án như The Heaven – Starlake Hà Nội và Somerset Metropolitan West Hanoi vẫn đang được triển khai. Thêm vào đó, thị trường sẽ chào đón dự án căn hộ dịch vụ lớn nhất Việt Nam với 1.905 căn thuộc tổ hợp mang tên Sun Grand City

Tây Hồ View do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Theo đó The Ascott sẽ là đơn vị quản lý với 3 thương hiệu gồm The Crest Collection, Ascott The Residence và Citadines Apart’hotel. Trong đó, The Crest Collection có 28 căn duplex, đây là lần đầu tiên thương hiệu này xuất hiện ở châu Á vì hiện nay chỉ có ở Pháp, Ascott The Residence có 1.167 căn và Citadines Apart'hotel có 710 căn. Dự kiến trong quý 1/2023 sẽ được đưa vào hoạt động.

Nói về triển vọng, Colliers Việt Nam cho rằng, hiện tại loại hình lưu trú này đang trong đà hồi phục và có khả năng đón khách trong thời kỳ hậu đại dịch, vì hệ thống đường bay quốc tế ở Việt Nam vẫn còn nhiều tuyến bay hạn chế. Bên cạnh đó, tỉ lệ đặt phòng đang tăng trở lại do người nước ngoài về Việt Nam chỉ cần cách ly 3 ngày.

Tỉ lệ tiêm vắc xin đạt 68.8% so với 70% mục tiêu đề ra và hiện nay chính phủ cũng bắt đầu thực hiện tiêm mũi 3 cho người dân. Bên cạnh đó, Việt Nam đã có một số tuyến được mở lại phục vụ cho hành khách như: Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc. Đây cũng là cơ hội giúp cho các nhà đầu tư nước ngoài và chuyên gia quay lại Việt Nam trong thời gian sắp tới giúp tăng nhu cầu về căn hộ dịch vụ.

Cũng theo đơn vị này, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch, Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia thu hút nhiều nguồn vốn FDI vào Việt Nam. Tính đến ngày 20/12, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của năm đạt 31,15 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI).

