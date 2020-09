Căn hộ Đông Sài Gòn giàu tiềm năng cho thuê trong tương lai

Vùng vệ tinh đón lực cầu lớn

Số liệu vừa công bố của Bộ Xây dựng về thị trường bất động sản quý II cho thấy, mặc dù ảnh hưởng bởi Covid-19, giá bán nhà không giảm mà vẫn tăng so với cuối năm ngoái. Tại TP HCM, giá căn hộ chung cư có mức tăng khoảng 0,25%.

Diễn biến này phù hợp với nhiều nhận định từ chuyên gia bất động sản về nhu cầu của người mua nhà kể cả trong đại dịch. Theo đó những sản phẩm chất lượng đến từ chủ đầu tư uy tín, tại những vị trí trọng điểm, giao thông kết nối tốt vẫn sẽ đón nhận mức độ quan tâm cao từ thị trường.

Trong đó, dự án New Galaxy đang được đánh giá cao nhờ phục vụ cả nhóm người mua để ở và nhà đầu tư kỳ vọng sinh lời từ nhu cầu cho thuê. Dự án do Hưng Thịnh Land phát triển tại Dĩ An (Bình Dương), ngay sát Khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM - Trung tâm công nghệ giáo dục (G1) cũng như kết nối trực tiếp các khu trọng điểm khác của thành phố Thủ Đức trong tương lai như trung tâm hành chính và Khu công nghệ cao - Trung tâm sản xuất tự động. Với địa giới giáp ranh hiếm có, khu vực Dĩ An được xem là vùng vệ tinh hưởng lợi rõ nét nhất từ đề án thành lập thành phố Thủ Đức.

Tiềm năng từ nhu cầu an cư cao

Kết quả thống kê dân số mới nhất vào tháng 4/2019 cho thấy Bình Dương có khoảng 2,4 triệu dân, hơn 50% trong số đó là người nhập cư. Phần lớn lao động, chuyên gia trong và ngoài nước làm việc tại các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, theo thống kê của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Bình Dương vẫn liên tục trong top 5 tỉnh thành thu hút vốn đầu tư mạnh nhất cả nước, lũy kế có hơn 3.800 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký gần 35 tỷ USD.

Mặt khác, quy hoạch Khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM thành trung tâm tri thức toàn khu vực Đông Nam Á hứa hẹn thu hút hàng trăm nghìn chuyên gia, giảng viên, sinh viên và người lao động đến học tập, làm việc mỗi năm, trên cơ sở an cư trong môi trường chất lượng, cộng đồng dân cư trí thức.

Đại diện Hưng Thịnh Land - đơn vị phát triển dự án New Galaxy cho biết, dù mới ra mắt trong tháng 8, dự án này đã thu hút sự chú ý của đông đảo người mua. Chủ yếu người mua đến từ TP HCM và Bình Dương, làm việc tại khu Đông Sài Gòn hoặc có nhu cầu mua để đầu tư cho thuê sau này. Với mức giá khá hợp lý, người mua có thể sinh lời tốt từ chuyển nhượng, cho thuê trong tương lai gần khi khu Đông Sài Gòn nói chung và Thủ Đức nói riêng ngày càng phát triển.

New Galaxy kiến tạo không gian an cư phù hợp cho giới trí thức trẻ. Ảnh phối cảnh: Hưng Thịnh Land

Ưu thế vị trí



Nhờ thế mạnh về tính kết nối, New Galaxy là một trong những dự án có khoảng cách gần nhất với TP HCM tại khu vực Bình Dương. Với việc sở hữu vị trí liền kề cụm đại học lớn nhất thành phố, cư dân chỉ trong vài phút di chuyển đến trường hoặc viện nghiên cứu, 5 phút đến trung tâm thành phố Dĩ An, khoảng 10 phút đến Khu công nghệ cao quận 9, 15 phút về đến trung tâm Thủ Đức và tiếp cận trung tâm TP HCM trong 30 phút.

Bên cạnh các trục giao thông huyết mạch, nhiều tuyến đô thị chính của thành phố Dĩ An cũng được phê duyệt đầu tư nâng cấp như dự án mở rộng đường Thống Nhất lên 32 m. Sau khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ tạo giao thương, kết nối thông suốt với các địa phương trong vùng, giúp người dân dễ dàng di chuyển từ trung tâm thành phố Dĩ An tới Bến xe Miền Đông mới.

Dự án phát triển chuỗi tiện ích đáp ứng nhu cầu cư dân mọi độ tuổi

New Galaxy với 6 block nhà cao 19 tầng, sở hữu hàng loạt tiện ích hiện đại, nổi bật như hồ bơi trung tâm hiện đại, sân thể thao đa năng, sân chơi cho trẻ, công viên nội khu, khu shophouse phát triển đa dạng dịch vụ đáp ứng đầy đủ nhu cầu cư dân. Việc ứng dụng công nghệ nhà thông minh mang lại nhiều giá trị thiết thực và đem đến cho chủ nhân không gian sống tiện nghi, hiện đại.



Nhằm giảm tải gánh nặng tài chính cho khách hàng khi mua căn hộ New Galaxy, Hưng Thịnh Land hợp tác cùng các ngân hàng uy tín đưa ra giải pháp tài chính kép vượt trội, hỗ trợ khách hàng vay mua nhà với số tiền vay tối đa lên đến 70% giá trị căn hộ và vay tiện nghi tiêu dùng lên đến 300 triệu đồng.



Website: http://newgalaxy.vn/

Hotline: 19006958.