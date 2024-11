Căn hộ hạng sang nằm lõi trung tâm Thủ đô được giới nhà giàu săn tìm

Hiếm… như căn hộ hạng sang trung tâm Thủ đô

Nội đô từng là địa bàn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn cung căn hộ của Hà Nội, nhưng hơn một thập kỷ qua, mọi chuyện đã đổi khác, chỉ riêng phía Tây đã chiếm hơn nửa nguồn cung và giao dịch toàn thị trường. Còn gần đây, cán cân quyền lực thị trường không còn là sự chiếm lĩnh của phía Tây nữa mà có sự góp sức của phía Đông.

Nghiên cứu của Indochina Capital (ICC) cũng cho thấy phần lớn nguồn cung căn hộ mới là đến từ các đại đô thị thuộc ngoại thành Hà Nội. Trong nhiều năm qua, không có dự án hạng sang mới nào ở khu trung tâm được chào bán, kể từ khi The Grand Hanoi (Hàng Bài, Hoàn Kiếm) ra mắt vào 2021, Grandeur Palace (Giảng Võ - Ba Đình) ra mắt vào năm 2020.

Cấu trúc thị trường thay đổi khi quỹ đất trung tâm Hà Nội ngày càng khan hiếm do sự phát triển đô thị hóa mạnh mẽ và gia tăng dân số. Trong đó, 4 quận nội thành gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng gần như "cạn" quỹ đất để phát triển dự án chung cư hạng sang và siêu sang.

Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó chủ tịch Câu lạc bộ bất động sản Hà Nội, cho biết ngoài quỹ đất khan hiếm, việc phát triển nhà ở khu vực trung tâm Thủ đô gặp trở ngại về quy hoạch chiều cao công trình, dân số, hạ tầng giao thông, hạ tầng dịch vụ.

Mặt khác, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội từng khẳng định việc cấp phép thêm xây chung cư trong khu lõi nội đô lịch sử là không có, thành phố chỉ áp dụng cải tạo lại 17 khu chung cư cũ.

Khan hiếm nguồn cung căn hộ hạng sang tại 4 quận trung tâm diễn ra trong bối cảnh nhu cầu ở thực và đầu tư vẫn duy trì ở ngưỡng rất cao. Theo ước tính của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, từ nay đến năm 2025, trung bình mỗi năm, Hà Nội có thể thiếu hụt 50.000 căn hộ. Song, số lượng dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới liên tục sụt giảm, còn ở khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa số dự án chào bán mới chỉ "đếm trên đầu ngón tay".

Thực tế khi có quỹ đất để xin phép xây dựng, xây dựng cơ bản cho một dự án nhanh nhất cũng phải mất tới 2-3 năm. Hơn nữa, tính khan hiếm của các dự án ở quận trung tâm đầy đủ giấy tờ pháp lý được ví như "mò kim đáy bể" giữa bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều thách thức và cần thời gian để điều chỉnh theo các luật mới.

The Nelson Private Residences được ví von như một nơi trú ẩn nguy nga còn sót lại trên mảnh đất đắt đỏ và sôi động bậc nhất Thủ đô

The Nelson - dự án hạng sang duy nhất trung tâm quận Ba Đình ra mắt

Ghi nhận cho thấy, suốt một thời gian dài vắng bóng nguồn cung căn hộ hạng sang tại khu vực lõi trung tâm thành phố Hà Nội, sự ra mắt của The Nelson Private Residences được ví von như một nơi trú ẩn nguy nga còn sót lại trên mảnh đất đắt đỏ và sôi động bậc nhất Thủ đô.

Sức nóng của The Nelson xuất phát từ vị trí đắt giá khi nằm ẩn mình biệt lập trong một khu phố yên bình trung tâm quận Ba Đình cùng pháp lý minh bạch và đặc biệt sản phẩm đã hiện hữu. Đáng chú ý, The Nelson vừa được vinh danh tại giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2024 ở hạng mục "Dự án căn hộ sang trọng nhất tại Hà Nội". Giải thưởng này có lịch sử gần 20 năm, tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các nhà phát triển bất động sản Việt Nam, là cơ hội để người mua có nhiều thông tin hơn về những sản phẩm chất lượng của các chủ đầu tư uy tín.

Giữa bối cảnh gần như không có dự án hạng sang nào tại khu vực lõi trung tâm được cấp phép xây mới, The Nelson xuất hiện như một "ngôi sao sáng" giữa lòng Hà Nội dành cho giới thượng lưu với đặc quyền sống riêng tư, trọn vẹn tại dự án.

Nhiều khách hàng tìm đến The Nelson đều có chung chia sẻ, khi mọi thành viên trong gia đình đều làm việc và học tập tại trung tâm thành phố thì nhu cầu được ở thuận tiện nhất, an ninh an toàn nhất trong các quận nội thành vẫn luôn tồn tại như một nhu cầu hiện hữu. Ngoài ra, nhiều khách hàng cho rằng xu hướng sống xa trung tâm thành phố để giảm tải áp lực vẫn chưa phù hợp khi di chuyển và tình trạng tắc nghẽn giao thông vẫn là một vấn đề nhức nhối.

The Nelson đáp ứng được mong đợi về sự riêng tư, bình an, tách biệt và một dịch vụ tiện ích tập trung, đây cũng là lý do nhiều khách hàng tìm tới với Dự án căn hộ ở quận Ba Đình, Hà Nội này.

Phân tích về tâm lý của người mua bất động sản cao cấp, chuyên gia của ICC cho biết, phần lớn người mua bất động sản cao cấp có tích lũy rồi nên họ có nhu cầu hưởng thụ. Tư duy của họ là tư duy nhìn về phía trước, họ không đơn thuần so sánh giữa 2 chung cư căn nào rẻ hơn, họ sẽ tự hỏi ai là chủ đầu tư, các tiện ích, sự mới mẻ và độc đáo trong thiết kế.

Bởi vậy, xu hướng săn tìm một căn hộ sang trọng, nằm tại quận trung tâm, có không gian sống riêng tư đáp ứng được các tiêu chí như The Nelson ngày càng nóng hơn khi làn sóng dịch chuyển dự án cao cấp, hạng sang ra ngoại thành càng rõ nét. Lực cầu tại The Nelson đang rất mạnh và hứa hẹn sẽ là hiện tượng bùng nổ của phân khúc hạng sang đẳng cấp trong năm 2024.

