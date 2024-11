Đặc quyền tắm biển mùa đông dành cho 2,4% cư dân tinh hoa tại Vinhomes Ocean Park 3

Độc lạ tắm biển giữa mùa đông Bắc bộ

Khí hậu miền Bắc mang đặc trưng kiểu khí hậu cận nhiệt đới ẩm với 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Vì vậy vào mùa Đông khách du lịch miền Bắc phải lựa chọn các bãi biển ở miền Nam cho mỗi kỳ nghỉ của mình, dẫn đến việc bất tiện trong di chuyển và sắp xếp thời gian. Nhưng ngay tại quận Ocean City của Hà Nội có một trải nghiệm tắm biển rất mới mẻ về biển mùa đông, đó là dòng biệt thự tứ lập tại Vinhomes Ocean Park 3 mang tên Tứ Lập Ánh Dương chắc chán sẽ biến giấc mơ về nghỉ dưỡng biển tại gia suốt 4 mùa – đặc biệt là mùa Đông thành hiện thực.

Với vị trí kết nối trực tiếp 2 trục đại lộ huyết mạch của dự án thẳng tới QL5A và ngay sát bên công viên nước VinWonders Water Park. Với lợi thế này Tứ Lập Ánh Dương không chỉ giúp cư dân dễ dàng di chuyển đi muôn nơi mà còn tận hưởng đặc quyền trải nghiệm sống - nghỉ dưỡng như resort 5 sao ngay tại nơi ở. Thiên đường biển VinWonders Water Park, được xây dựng với quy mô lên tới 12,3ha. Trong đó, nằm ở vị trí trung tâm là Hồ nước mặn Tropical Lagoon có diện tích 2,85ha, được thiết kế với không gian mở, thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên. Bao bọc xung quanh hồ bơi là những bãi cát trải dài, sân cỏ, cảnh quan phân chia theo chủ đề… với nhiều hoạt động dã ngoại, sự kiện quy mô lớn.

Cũng nằm trong VinWonders Water Park, bể bơi bốn mùa trong nhà Four Seasons được thiết kế sang trọng và hiện đại, với hệ thống lọc nước tiên tiến duy trì chất lượng nước luôn trong sạch và an toàn. Điểm đặc biệt của bể bơi này là thiết kế mái vòm canopy kết hợp hệ thống chiếu sáng mapping tạo hiệu ứng thị giác như bầu trời sao vào buổi tối. Bên cạnh hệ thống mái, bể bơi Four Seasons còn sở hữu công nghệ điều chỉnh nhiệt độ nước tiên tiến, nhờ có thiết bị này mà bất kể mùa hè hay mùa đông, du khách ghé thăm cũng có thể tắm biển với nhiệt độ thoải mái nhất. Không cần di chuyển đi xa đến các tỉnh thành khác, ở Tứ Lập Ánh Dương cư dẫn vẫn có thể tắm "biển" ngay trong nhà.

Với bể bơi bốn mùa Four Seasons, chủ nhân Tứ Lập Ánh Dương có thể tận hưởng đặc quyền "Tắm biển mùa đông" độc đáo.

Tứ Lập Ánh Dương – dấu ấn thượng lưu nâng tầm vị thế

Với gu thẩm mỹ tinh tế và phong cách hưởng thụ khác biệt, tầng lớp tinh hoa không dừng lại ở những căn biệt thự đắt tiền mà hướng đến bất động sản phiên bản giới hạn để thừa hưởng đặc quyền không dành cho số đông. Ánh Dương mang đến 192 căn biệt thự tứ lập duy nhất – chỉ chiếm 2.4% toàn dự án Vinhomes Ocean Park 3. Tứ Lập Ánh Dương với mỗi đường nét kiến trúc đều toát lên vẻ uy nghi, sang trọng và tôn vinh đẳng cấp khác biệt của các chủ nhân.

Mỗi biệt thự Tứ Lập đều có diện tích lớn – 120m2 tương đương diện tích của Song Lập, xây dựng 4 tầng với tổng diện tích xây dựng mỗi căn 290m2 cùng với khoảng không gian sân vườn phía trước nhà 2m và bên hông 4m. Điều này giúp mỗi chủ nhân của Tứ Lập Ánh Dương vừa có không gian sử dụng lớn vừa thỏa sức sáng tạo cảnh quan sân vườn theo sở thích. Chưa hết, với mặt tiền rộng 8m và thiết kế ban công kính tràn giúp kết nối không giới hạn về tầm nhìn khi mở cửa là vườn bước chân là biển.

Chủ nhân Tứ Lập Ánh Dương có thể đa dạng hóa công năng theo nhu cầu sử dụng cá nhân.

Vị trí đắc địa tại trái tim "Quận Nghỉ dưỡng" và được bao bọc bởi Vịnh biển 4 mùa hơn 18ha - khu biệt thự Tứ Lập Ánh Dương càng trở nên nổi bật và kiêu hãnh hưởng trọn một cuộc sống lý tưởng. Điều này cũng giúp cho biệt thự tứ lập Ánh Dương sở hữu tiềm năng tăng giá bền vững về lâu dài. Chưa kể, số lượng khan hiếm chỉ 192 không chỉ mang đến cuộc sống thượng lưu mà còn khẳng định vị thế, phong cách sống đẳng cấp không thuộc về số đông của chủ nhân nên được rất nhiều doanh nhân săn lùng để sở hữu. Chính vì vậy, chắc chắn sản phẩm này cũng sẽ có biên độ tăng giá trị không giới hạn trong tương lai.

Giá trị vững vàng của bất động sản hàng hiệu cũng được Savills xác nhận khi mức giá bình quân của sản phẩm này cao hơn 29% so với bất động sản thông thường. Thậm chí, tại các thị trường mới nổi, con số chênh lệch này lên tới 44%.

Với những lợi thế độc tôn, Tứ Lập Ánh Dương tại Vinhomes Ocean Park 3 không chỉ là một BĐS đẳng cấp để ở, mà còn là tài sản đầu tư có giá trị lâu dài, khẳng định vị thế và tầm nhìn của các nhà đầu tư có thể sở hữu dòng sản phẩm này.

Địa chỉ dự án: Phân khu Ánh Dương, Vinhomes Ocean Park 3, Huyện Văn Giang, TP. Hưng Yên.

