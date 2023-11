Căn hộ hạng sang vận hành tiêu chuẩn 5 sao mở bán đợt cuối

Giải bài toán an cư của giới chuyên gia ngoại quốc



Bắc Giang đang là địa phương đón sóng đầu tư FDI cao top đầu toàn quốc. Tính đến 15/9/2023, tỉnh Bắc Giang thu hút hơn 48 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư quy đổi, gấp 1,86 lần so với cùng kỳ. Tính riêng thu hút đầu tư FDI, Bắc Giang đạt hơn 14,5%, xếp thứ 4 cả nước, xếp sau TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng.

Năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh của Bắc Giang cũng tăng trưởng vượt bậc với vị trí thứ 2/63 tỉnh thành chỉ sau Quảng Ninh, cho thấy nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút doanh nghiệp của tỉnh.

Với hàng loạt dự án quy mô lớn của các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Foxconn, Luxshare…, Bắc Giang đang dần khẳng định vị thế của một "thủ phủ FDI" mới bên cạnh Bắc Ninh, Thái Nguyên.

Các chuyên gia nhận định, làn sóng phát triển của các khu công nghiệp sẽ khiến tốc độ nhập cư tại địa phương ngày càng gia tăng. Thực tế, Bắc Giang đang tập trung gần 6.000 lao động nước ngoài là các quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, kỹ sư từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… đến sinh sống, làm việc. Dự kiến đến năm 2030, con số này sẽ đạt khoảng 25.000 người, tăng gấp 4,5 lần so với hiện tại.

Đằng sau cơn sốt vốn ngoại là làn sóng nhập cư của các chuyên gia ngoại quốc với nhu cầu cao về nhà ở, dịch vụ tại Bắc Giang

Điều này sẽ tạo ra "cú hích" lớn về nhu cầu về nhà ở, khu vui chơi giải trí phục vụ giới chuyên gia, người lao động quốc tế. Là lực lượng lao động có thu nhập cao, các chuyên gia nước ngoài có yêu cầu khắt khe về không gian sống. Họ sẵn sàng chi trả từ 24 – 60 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn để thuê các căn hộ cao cấp phục vụ nhu cầu làm việc, trung bình kéo dài từ 3 – 5 năm tại Việt Nam.

Đáp ứng những chuẩn mực đặc biệt của nhóm khách hàng này, 79 căn hộ hạng sang The Sky Aqua tại lõi trung tâm thành phố được xem là lời giải cho bài toán an cư, "đo ni đóng giày" cho cộng đồng chuyên gia quốc tế tại Bắc Giang.

Tiện ích xứng tầm – pháp lý an tâm

Ngay từ khi ra mắt, căn hộ The Sky Aqua (Tòa nhà chung cư hỗn hợp OCT8A - Mandala Luxury Apartment thuộc dự án Tòa nhà chung cư hỗn hợp Apec Aqua Park) đã gây chú ý nhờ vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao tại Bắc Giang. Đơn vị vận hành dự án là Mandala Hospitality với hơn 10.000 căn hộ khách sạn mang thương hiệu Mandala trên khắp cả nước như: Mandala Cham Bay Mũi Né, Mandala Wyndham Phú Yên, Mandala Hotel & Spa Bắc Ninh, Mandala Retreats Kim Bôi,... sở hữu ưu thế về sự am hiểu văn hóa địa phương, thấu hiểu nhu cầu trải nghiệm của khách hàng chuyên gia, cùng hệ thống đối tác lớn trong ngành như: Wyndham Hotel Group (Mỹ), Swiss Spirit Hospitality (Thụy Sĩ). Với uy tín và kinh nghiệm của thương hiệu quốc tế Mandala, cư dân Apec Aqua Park sẽ thừa hưởng cuộc sống như tại khách sạn 5 sao với trải nghiệm dịch vụ nghỉ dưỡng đích thực.

"Mục sở thị" không gian sống hiện đại, tinh tế tại Apec Aqua Park

Điểm nhấn trong không gian sống là hệ thống tiện ích "all – in – one" đã hoàn thiện bao gồm: bể bơi tiêu chuẩn Olympic 250m2, quầy bar trên tầng thượng bao trọn tầm view thành phố, Vườn xanh tầng áp mái, Bể bơi hiện đại và chuỗi ẩm thực đa dạng... Đây là điểm cộng lớn giúp dự án chinh phục tệp khách hàng hạng sang, đặc biệt là giới chuyên gia nước ngoài vốn ưu tiên sử dụng các tiện ích, dịch vụ nội khu.

Bên cạnh đó, bộ sưu tập căn hộ The Sky Aqua của dự án có thiết kế và diện tích linh hoạt từ 45m2 đến 90m2, được "may đo" theo nhu cầu đa dạng của khách hàng: căn studio, căn gia đình... Đi cùng là tầm nhìn thoáng đãng từ trung tâm, kết nối dễ dàng với không gian xanh của hồ nước, công viên kế cận.

Giữa bối cảnh thị trường Bắc Giang khan hiếm nguồn cung bất động sản cao cấp trong khi nhu cầu dự báo gia tăng lớn từ các chuyên gia phục vụ dự án FDI, Apec Aqua Park gây ấn tượng đặc biệt với khách hàng khi đã đi vào vận hành cùng lợi thế pháp lý vững chắc. Khách hàng, nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm khi xuống tiền bởi sản phẩm có pháp lý hoàn chỉnh, sổ đỏ trao tay, dễ dàng mua bán – chuyển nhượng.

Trong đợt mở bán cuối cùng, chủ đầu tư giới thiệu chính sách hấp dẫn, gia tăng khả năng sở hữu với số vốn chỉ từ 1 tỷ, hỗ trợ lãi suất đến 18 tháng. Ngoài ra thể hiện sự toàn diện của sản phẩm, các sản phẩm Sky Aqua còn được Chủ đầu tư cam kết mua lại sau 3 năm. Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ với những nhà đầu tư nhạy bén đang tìm kiếm "đáp số" sinh lời bền vững dịp cuối năm.