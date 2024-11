Mặt bằng giá nhà đất Hà Nội thiết lập ở mức cao khiến người mua nhà phải chuyển sang phân khúc 10-15 tỷ

Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing về thị trường thổ cư Hà Nội, về lượng giao dịch, trong quý 3/2024 ghi nhận khoảng 10.300 giao dịch, giảm 22% so với quý 2 nhưng vẫn tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, 70% giao dịch tập trung ở khu vực phía Tây và phía Đông.

Cụ thể, khu Tây dẫn đầu với 3.700 giao dịch, giảm nhẹ 6% so với quý 1. Các giao dịch chủ yếu diễn ra tại những quận ngoài Vành đai 3 như Hà Đông, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm.

Khu Đông đạt 3.300 giao dịch, tăng trưởng mạnh nhất kể từ đầu năm (xấp xỉ 70%) nhờ nhu cầu mua để ở và đầu tư đều gia tăng.

Còn khu vực trung tâm ghi nhận 150 giao dịch trong quý 3, tăng 50% so với quý 1, nhưng nguồn cung nhà hạn chế khiến lượng giao dịch ở mức thấp.

Theo khảo sát khách hàng của OneHousing, nhu cầu mua trong quý 3 cân bằng giữa ở và đầu tư, với 48% mua để ở và 52% mua để đầu tư.

Theo đơn vị này đánh giá, thị trường thổ cư Hà Nội trong quý 3/2024 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Khu Đông tiếp tục tăng trưởng mạnh về cả giao dịch và giá, trong khi khu Tây tuy không có nhiều thay đổi về giao dịch nhưng giá nhà tăng đáng kể.

Trong khi đó, khu vực nội thành ghi nhận lượng giao dịch giảm nhưng giá vẫn tăng trên 10% so với đầu năm.

Cụ thể, tại khu Đông, quận Long Biên có khoảng 2.100 giao dịch trong quý 3, tăng 50% so với quý 1, giá nhà trung bình tăng 17%, cao hơn mức trung bình của thị trường (10%).

Huyện Gia Lâm cũng ghi nhận 1.200 giao dịch, tăng gấp đôi so với quý 1, với giá tăng 11%. Sự phát triển của hai quận cho thấy khu Đông ngày càng thu hút mạnh mẽ cả nhà đầu tư và người mua để ở.

Tại khu Tây, quận Hà Đông ghi nhận giao dịch giảm 13% so với quý 1. Mức giá nhà ngõ ở đây đã tăng cao từ đầu năm, ngang bằng với nhiều khu vực nội thành, dẫn đến giao dịch có xu hướng chững lại.

Tại nội thành, quận Thanh Xuân và Tây Hồ có giao dịch giảm nhưng giá bán tăng từ 12% đến 17% so với quý 1. Trong khi đó, quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng ghi nhận giao dịch tăng khoảng 40% so với quý 1. Giá ở hai quận này chỉ tăng nhẹ, khoảng 5% so với đầu năm.

Giao dịch nhà thổ cư Hà Nội trong 9 tháng đầu năm chủ yếu tập trung ở khoảng giá 5-15 tỷ, chiếm 60% tổng lượng giao dịch. Xu hướng này diễn ra đồng đều tại các quận khu Đông, khu Tây và khu Nam.

Lượng giao dịch nhà thổ cư dưới 10 tỷ có xu hướng giảm dần từ 60%

trong quý 1 xuống còn 40% trong quý 3 do mặt bằng giá nhà tại nhiều quận đã tăng cao, khiến người mua phải chuyển sang phân khúc 10-15 tỷ hoặc trên 20 tỷ, đặc biệt tại các quận trung tâm và nội thành.

Mặc dù giá nhà thổ cư tăng cao, khảo sát từ đơn vị này cho thấy 53% người có ý định mua nhà vẫn tin rằng giá nhà sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Bên cạnh đó, 23% cho rằng nhu cầu mua sẽ tăng và 17% dự báo nhu cầu bán cũng sẽ gia tăng trong thời gian tới.

Dự báo quý 4, OneHousing cho rằng, lượng giao dịch nhà thổ cư toàn thị trường có thể tăng nhẹ 2-3% so với quý trước, với khu Đông và khu Tây dẫn đầu, lần lượt tăng khoảng 9% và 6%, vượt mức trung bình thị trường.

Khoảng 70% khách hàng thổ cư cho biết họ vẫn có nhu cầu mua nhà thổ cư trong tương lai, trong đó các quận khu Tây và khu Đông vẫn được ưa chuộng nhất.

Khoảng 55% người khảo sát tin rằng, quận Long Biên là điểm đến đầu tư tiềm năng nhất, tiếp theo là huyện Gia Lâm với 36%. Khu Tây cũng thu hút sự chú ý, với 37% đánh giá Nam Từ Liêm và 33% đánh giá Bắc Từ Liêm là các khu vực đáng đầu tư.

Về mức giá, 81% người dự định mua nhà trong tầm giá dưới 10 tỷ, với phân khúc 5-10 tỷ chiếm ưu thế (~50%).