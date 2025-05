Vì sao Xanh Island là “ngôi sao” BĐS nghỉ dưỡng bậc nhất miền Bắc?

Tâm điểm Cát Bà – Ôm trọn biển trời vịnh Lan Hạ

Vị trí là yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị cho mọi dự án BĐS. Và Xanh Island đã "ghi điểm tuyệt đối" với tọa độ không thể lý tưởng hơn. Dự án tọa lạc ngay trung tâm đảo Cát Bà – trái tim du lịch của TP. Hải Phòng, tầm view ngắm trọn vịnh Lan Hạ – một trong những vịnh biển đẹp bậc nhất thế giới đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Đây chính là điểm cộng giúp dự án trở thành lựa chọn hàng đầu cho giới đầu tư và khách hàng có nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp.

Hơn thế, với hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, việc di chuyển đến Xanh Island trở nên dễ dàng và nhanh chóng, giúp gia tăng giá trị thương mại và tính thanh khoản cho BĐS. Du khách từ Hà Nội, Quảng Ninh và các tỉnh miền Bắc có thể di chuyển đến trung tâm Cát Bà dễ dàng qua nhiều loại hình giao thông như cáp treo, tàu cao tốc, du thuyền, xe bus điện… với thời gian ngày một rút ngắn.

Phong thủy độc tôn

Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island không chỉ thu hút bởi cảnh quan thiên nhiên trác tuyệt mà còn chinh phục mạnh mẽ ở yếu tố phong thủy. Dự án nằm trên thế đất "minh đường tụ thủy", hội đủ "Tứ tượng" theo quan niệm phong thủy phương Đông gồm: Thanh Long (bên trái – tượng trưng cho sự thịnh vượng), Bạch Hổ (bên phải – biểu tượng bảo vệ), Chu Tước (phía trước – đại diện cho cơ hội, mở rộng tiền tài) và Huyền Vũ (phía sau – mang lại sự vững chắc, hậu thuẫn). Thế đất này mang đến vượng khí lâu dài, tài lộc dồi dào và bình an cho cư dân. Nói như ông Miguel Falcao Fernandes, Giám đốc điều hành Công ty Kiến trúc và Thiết kế Aedas (đơn vị thiết kế) thì vẻ đẹp độc bản của Xanh Island chính là sự kết hợp giữa lý thuyết phong thủy Á Đông và tinh thần đương đại của kiến trúc thế giới.

Dự án Xanh Island được đánh giá cao về phong thủy (Ảnh: Sun Property)

Việc ứng dụng yếu tố phong thủy "Tứ tượng" trong thiết kế mang đến cho Xanh Island nguồn năng lượng tích cực, hứa hẹn một cuộc sống an lành, thịnh vượng và tài lộc cho cư dân. Xanh Island được kỳ vọng sẽ không chỉ là nơi an cư nghỉ dưỡng mà còn là vùng đất chiêu tài, tụ khí, mang đến bình an và hưng thịnh trong dài hạn.

Kiến trúc hài hòa với thiên nhiên

Một điểm cộng khác khiến Xanh Island nổi bật trên thị trường là lối quy hoạch bám sát địa hình và hòa quyện thiên nhiên. Dự án được thiết kế thoai thoải dần về phía biển, tạo nên một tổng thể kiến trúc mềm mại, uyển chuyển như một dải lụa xanh ôm lấy bờ biển. Nhằm kiến tạo không gian "mở", tất cả các căn hộ và nhà phố tại Xanh Island đều được tối ưu hướng nhìn, đón nắng và gió tự nhiên từ biển, mang lại không gian sống chan hòa với thiên nhiên, thư thái và trong lành. Tầm nhìn "4 trong 1" gồm vịnh Lan Hạ, rừng xanh, công viên nội khu và những màn trình diễn pháo hoa mang đến không gian sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Mỗi đường nét kiến trúc đều tôn vinh nét đẹp văn hóa bản địa. (Ảnh: Sun Property)

Ngoài ra, vật liệu sử dụng tại Xanh Island cũng được lựa chọn kỹ lưỡng theo tiêu chí thân thiện môi trường, giúp dự án không chỉ đẹp về thẩm mỹ mà còn bền vững theo thời gian, phù hợp với xu hướng sống xanh đang rất được ưa chuộng.

Hệ tiện ích đỉnh cao mang đến trải nghiệm trọn vẹn

Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island là một tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí – thư giãn với hệ sinh thái tiện ích cao cấp mang tầm vóc quốc tế: Phố trải nghiệm Xanh, thác nước biểu tượng, đài phun nước, bãi cỏ chìm… dẫn thẳng tới bãi tắm Các Bà (Ladies Beach) dài gần 1km, quy mô lớn nhất đảo, nhà hàng bia thủ công Sun Bavaria, chợ đêm VuiFest…. thỏa mãn nhu cầu vui chơi - trải nghiệm của cư dân và du khách muôn nơi đổ về.

Các căn hộ Xanh Sky với tầm nhìn ngắm trọn show diễn hoành tráng (Ảnh: Sun Property)

Không chỉ dừng ở đó, cư dân và du khách còn được thưởng thức show diễn nghệ thuật kết hợp pháo hoa hoành tráng "Symphony of The Green Island - Bản giao hưởng Đảo Xanh" trị giá gần 200 tỷ đồng do Sun Group đầu tư ngay trong khuôn viên dự án. Đi xa hơn là những trải nghiệm du thuyền trên vịnh, trekking rừng quốc gia Cát Bà... – liệu trình "chữa lành" hoàn hảo cho bất kì ai giữa hòn đảo vừa là di sản thiên nhiên, vừa là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Bãi tắm mới Các Bà quy tụ hệ tiện ích đẳng cấp (Ảnh: Sun Property)

"Hệ thống tiện ích đẳng cấp tại Xanh Island không chỉ mang đến sự tiện nghi cho cuộc sống hàng ngày, mà còn tạo ra vô vàn những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ cho cư dân và du khách", đại diện Sun Property chia sẻ.

Giao thông nội khu xanh toàn diện

Xanh Island được ví như "thiên đường nghỉ dưỡng" nhờ tỷ lệ 60% diện tích dành cho không gian cảnh quan xanh – tiện ích công cộng, tạo nên một không gian sinh thái toàn diện, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên của Vịnh Lan Hạ. Một số tiện ích xanh nổi bật của dự án phải kể đến nhà máy lọc nước biển công suất tới 1.500m3/ngày, cung cấp nguồn nước sạch cho nội bộ dự án với tổng vốn đầu tư tới 50 tỷ đồng.

Giao thông nội khu thân thiện, phủ bóng cây xanh (Ảnh: Sun Property)

Khác với những khu đô thị sử dụng phương tiện cá nhân gây phát thải khói bụi, Xanh Island tiên phong ứng dụng hệ thống giao thông nội khu xanh – sạch – thân thiện với môi trường. Sun Group đã đầu tư đồng bộ hệ thống xe buggy, xe điện, giúp cư dân và du khách vừa thuận tiện, vừa tận hưởng trọn vẹn không khí trong lành của đảo ngọc Cát Bà. Bên cạnh đó, mạng lưới đường dạo bộ được bố trí khoa học, đan xen với cảnh quan cây xanh, công viên nhỏ, vườn hoa,... kiến tạo lối sống lành mạnh, tăng cường vận động, kết nối cộng đồng. Đây chính là một trong những yếu tố góp phần đưa Xanh Island thành biểu tượng của xu hướng "sống xanh" tại miền Bắc.

Chuỗi công viên nội khu phân bố hợp lý, kiến tạo không gian sống xanh (Ảnh: Sun Property)

Với 5 lợi thế nổi bật, Xanh Island còn là tài sản đầu tư lâu dài. Trong bối cảnh quỹ đất đẹp ven biển ngày càng khan hiếm, nhất là tại các đảo du lịch nổi tiếng, Xanh Island được giới đầu tư sành sỏi đặc biệt ưa chuộng.