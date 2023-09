Căn hộ mới ở TP.HCM có mức giá cao nhất hơn 312 triệu đồng/m2

Báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và Tây Ninh cho thấy, trong tháng 8, không có dự án mới nào đủ điều kiện mở bán. Toàn thị trường có 8 dự án ở giai đoạn tiếp theo, cung cấp 253 căn hộ, giảm 81% so với cùng kỳ năm 2022, lượng tiêu thụ mới đạt 84 căn, giảm 87% so với cùng kỳ.

Nếu so sánh với tháng 4, 5, 6, 7, nguồn cung mới trong tháng 8 sụt giảm. Đặc biệt nếu so với tháng 7 (12 dự án, 3.796 căn, tiêu thụ 2.542 căn), tháng 8 cả nguồn cung mới và lượng tiêu thụ là vô cùng ít ỏi.

Trong tháng, nguồn cung mới tập trung ở TP.HCM (32%) và Đồng Nai (23%), Bình Dương (21%), Bà Rịa - Vũng Tàu (16%). Riêng Long An (8%), thị trường đã xuất hiện trở lại nguồn cung căn hộ sau thời gian dài vắng bóng.

TP.HCM tiếp tục vắng bóng phân khúc vừa túi tiền. Ảnh: Gia Huy

Bên cạnh đó, thị trường tiếp tục ghi nhận phân khúc căn hộ hạng A chiếm 25% tổng nguồn cung mới, tập trung tại TP. Thủ Đức, TP.HCM. Phân khúc căn hộ hạng B, C giữ vị trí chủ đạo tại các tỉnh giáp ranh. Trong vài năm trở lại đây, các tỉnh vùng ven đang có nguồn cung dồi dào cho phân khúc tầm trung, vừa túi tiền.

Về mức giá bán căn hộ mới, TP.HCM vẫn là nơi có mức giá đắt đỏ nhất khi mức giá thấp nhất là 58 triệu đồng/m2, cao nhất lên tới 312,7 triệu đồng/m2. Đứng ngay sau là Bà Rịa - Vũng Tàu, mức giá thấp nhất ghi nhận là 47,3 triệu đồng/m2, cao nhất là 51,3 triệu đồng/m2.

Long An có mức giá bán dễ chịu nhất khi mức giá thấp nhất là 22,8 triệu đồng/m2, cao nhất cũng chỉ 24,6 triệu đồng/m2; Đồng Nai mức giá thấp nhất là 31,1 triệu đồng/m2, cao nhất là 34,9 triệu đồng/m2; Bình Dương mức giá thấp nhất là 31,8 triệu đồng/m2, cao nhất là 49 triệu đồng/m2.

DKRA cho biết, trong tháng, các chính sách chiết khấu thanh toán nhanh, kéo giãn kỳ hạn thanh toán, quà tặng mở bán… tiếp tục được phần lớn chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường.

Sức cầu thị trường thứ cấp quan sát được những tín hiệu khởi sắc so với tháng 7, động thái giảm lãi suất cho vay khiến người mua tự tin hơn trong quyết định mở khoản vay mua bất động sản.

Mặt bằng giá bán trên thị trường sơ cấp không có nhiều biến động, nhưng trên thị trường thứ cấp, một số giao dịch vẫn ghi nhận mức giảm 50-150 triệu đồng/căn, tập trung ở những dự án chậm tiến độ bàn giao, hết thời gian ân hạn gốc, lãi vay.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển DKRA Group dự báo nhận định, những thách thức của thị trường bất động sản thời điểm hiện tại chủ yếu vẫn xoay quanh các vấn đề về lãi suất, dù trên xu hướng giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Sức cầu thị trường ở mức thấp, tâm lý người mua vẫn thận trọng. Chưa hết, việc mất cân đối về cơ cấu trong phân khúc sản phẩm, vắng bóng sản phẩm vừa túi tiền dẫn đến tình trạng giao dịch thấp.

Dẫu vậy, vị chuyên gia này cũng lạc quan dự báo, thị trường sẽ có những chuyển biến tích cực vào cuối quý IV/2023 hoặc chậm nhất là vào nửa đầu năm 2024 nhờ vào việc lãi suất cho vay đang giảm và xu hướng tiếp tục giảm trong thời gian tới; các chính sách tháo gỡ pháp lý bắt đầu có tín hiệu tốt…