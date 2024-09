Căn hộ Polaris - The Maris Vũng Tàu: nghỉ dưỡng bên biển, thảnh thơi đầu tư

Cơ hội mới cho bất động sản nghỉ dưỡng Vũng Tàu

Ngày 13/8 vừa qua, ứng dụng đặt phòng Booking.com công bố danh sách 10 điểm đến được du khách Việt yêu thích trong kỳ nghỉ lễ 2/9 dài 4 ngày. Theo đó, Vũng Tàu xếp vị trí thứ 3 chỉ sau Đà Lạt, Đà Nẵng. Kết quả khảo sát trên tiếp tục nối dài bức tranh màu sáng của du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Booking.com, trong kỳ nghỉ này du khách có xu hướng lựa chọn những trải nghiệm đáp ứng được cả hai yếu tố thư giãn và khám phá. Vũng Tàu nằm trong nhóm thành phố biển thu hút khách hàng đầu miền Nam nhờ khoảng cách dễ đi dễ về với TP.HCM, Đông và Tây Nam Bộ. Khí hậu biển thoáng đãng, khỏe khoắn cho kỳ nghỉ năng động, ẩm thực phong phú, phù hợp với kỳ nghỉ 2-3 ngày cho gia đình. Kết quả, đợt lễ 2/9 vừa qua, TP. Vũng Tàu cũng đón hơn 100.000 lượt du khách, công suất buồng, phòng đạt trung bình trên 80%.

The Maris Vũng Tàu, dự án trọng điểm phát triển du lịch cao cấp của thành phố biển.

Để đẩy mạnh thu hút khách du lịch TP.Vũng Tàu cũng đã đưa ra lộ trình quy hoạch phát triển như chỉnh trang khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, xây dựng các tuyến đường kết nối nhanh chóng với cao tốc Vũng Tàu - Biên Hòa, sân bay quốc tế Long Thành…

Ngoài ra, nhằm xây dựng hình ảnh đẹp về Bà Rịa - Vũng Tàu trong mắt du khách, tỉnh này đã tăng cường công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch. Trong đó, ngành du lịch siết chặt quản lý đối với các loại hình lưu trú mới. Từ 1/8, Bà Rịa – Vũng Tàu ra quân cấm căn hộ chung cư cho thuê lưu trú theo giờ.

Luật Nhà ở có hiệu lực từ ngày 1/8 quy định cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở. Dịch vụ kinh doanh này vốn thuộc về các loại hình cơ sở lưu trú du lịch đủ điều kiện kinh doanh lưu trú như khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, nhà nghỉ du lịch…

Theo chuyên gia, tiềm năng về du lịch, hạ tầng cùng luật nhà ở điều chỉnh mới sẽ là cơ hội rất lớn cho bất động sản nghỉ dưỡng tại TP. Vũng Tàu. Đặc biệt ở khu vực biển Chí Linh - nơi được quy hoạch nghỉ dưỡng cao cấp. Ghi nhận thực tế, các khu du lịch, nghỉ dưỡng nằm trên đường 3/2 đang đón nhận một lượng khách ngày càng đông. Mỗi cuối tuần tại tổ hợp The Maris Vũng Tàu luôn nhộn nhịp du khách đến tham quan và trải nghiệm các dịch vụ tại dự án.

Căn hộ Polaris - tiên phong dòng sản phẩm Relax Home - Cash Home

Căn hộ Polaris gồm hơn 500 sản phẩm thuộc tổ hợp The Maris Vũng Tàu sở hữu 2 mặt tiền, gồm mặt tiền đường 3/2 và 600m mặt biển Chí Linh, sẽ là điểm đến lý tưởng dành cho người yêu biển. So với các địa điểm lưu trú tại TP.Vũng Tàu, du khách có thể tận hưởng không khí trong lành của biển cả, thỏa thích thả mình trong làn nước trong xanh tại bãi tắm riêng 7000m2, hồ bơi vô cực hay sân thể thao, sân tập Golf, vườn trái cây nhiệt đới 4 mùa. Đây chính là điểm cộng mà du khách nước ngoài cực yêu thích khi lựa chọn địa điểm lưu trú. The Maris Vũng Tàu tự hào khi tiên phong triển khai thí điểm nuôi trồng và bảo vệ vườn rạn san hô nhân tạo. Khi hoàn thành đây sẽ là nơi đầu tiên mà du khách có thể tham gia lặn ngắm san hô cùng hệ sinh thái biển đa dạng ngay trong nội đô thành phố, góp phần mang lại nhiều sản phẩm du lịch mới tại Vũng Tàu.

Sở hữu căn hộ Polaris, ngay trung tâm TP. Vũng Tàu giúp chủ nhân linh hoạt nghỉ dưỡng và cho thuê.

Với tháp căn hộ mới, TDG Group mang lại giải pháp tài chính chưa từng có, thanh toán chỉ 10 triệu/ tháng giúp người mua dễ dàng ra quyết định, đầu tư linh hoạt, vừa trải nghiệm nghỉ dưỡng tối đa, vừa khai thác dòng tiền tối ưu với thu nhập ổn định hàng tháng, di chuyển nhanh chóng, cách TP. HCM hơn 90 phút lái xe, sân bay Long Thành khoảng 60 phút.

Thực tế trên thị trường bất động sản, do lãi suất thấp, nhiều người đã rút tiền tiết kiệm để đầu tư vào bất động sản. Có 2 xu hướng đầu tư, một là chọn căn nhà bên biển vừa để ở thư giãn vừa đầu tư chờ giá lên. Xu hướng thứ hai là sở hữu bất động sản với mục đích cho thuê, từ đó tạo ra dòng tiền liên tục. Thấu hiểu nhu cầu trên, Polaris sẽ có 2 dòng sản phẩm Relax Home và Cash Home.

Ở xu hướng đầu tiên, người mua có thể chọn dòng căn hộ Relax Home. Khách hàng và người thân sẽ tận hưởng trải nghiệm nghỉ dưỡng thoải mái và năng lượng, bên cạnh đó nhận ngay ưu đãi tặng ngay 3 năm phí quản lý cùng chính sách ưu đãi hấp dẫn

Dòng căn hộ Cash home sẽ hướng tới quản lý tài sản và ủy thác vận hành hiệu quả. Dựa trên số ngày "rảnh phòng", căn hộ của bạn sẽ được chủ đầu tư trực tiếp thuê lại theo thời gian ủy thác nhằm tăng hiệu quả chi phí cạnh tranh. Điểm thu hút khách, mang lại lợi nhuận trong tương lai của dòng căn hộ này hoàn toàn có khả thi. Đầu tiên, thành phố biển Vũng Tàu có đến hơn 300 ngày nắng, tỷ lệ lấp đầy thuê phòng luôn đạt mức cao. Thứ hai, Polaris tọa lạc trong tổ hợp The Maris Vũng Tàu, diện tích 23 ha thừa hưởng trọn vẹn tiện ích giải trí, nghỉ dưỡng, hiện đại, hấp dẫn. Thứ ba, dự án tọa lạc ngay đường 3/2, thừa hưởng nguồn khách khổng lồ đổ về Vũng Tàu khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành vận hành đồng bộ.

Với lượng khách du lịch đông đảo và thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Vũng Tàu đang có những chuyển mình mạnh mẽ thì các sản phẩm căn hộ biển có giải pháp tài chính tốt như Polaris sẽ là lựa chọn ưu tiên của nhà đầu tư.

Thông tin về dự án tại website: https://polaris.themaris.vn/