Căn hộ Polaris The Maris Vũng Tàu: tiên phong "sống khỏe" với trung tâm thể thao biển

Khởi đầu hành trình rực rỡ, dành cho người trẻ yêu biển tại TP.Vũng Tàu, căn hộ Polaris thuộc tổ hợp The Maris Vũng Tàu ngay lập tức thu hút nhà đầu tư.

Nghỉ dưỡng cao cấp gắn liền thể thao biển

Trong lịch trình làm việc và nghỉ dưỡng của Bill Gates đến Việt Nam tháng 4 vừa rồi, việc không thể thiếu của tỷ phú thế giới này là chơi tennis, leo núi, dạo biển… Hình ảnh Mark Zuckerberg rất đam mê với bộ môn lướt sóng biển mỗi khi đến Hawaii cũng đã từng trở nên nổi tiếng… Từ lâu thể thao biển gắn liền với du lịch đã là lựa chọn của rất nhiều của du khách nước ngoài, đặc biệt là khách hàng du lịch cao cấp.

Nhiều quốc gia trên thế giới từ lâu đã gắn thể thao với du lịch biển bởi điều này giúp cho họ trở thành thương hiệu du lịch hàng đầu cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Muốn đi du lịch lặn biển, du khách nghĩ ngay đến Maldives, lướt ván đến Hawaii, đi tàu tham quan các đảo, ngắm san hô đến Bali, Indonesia, hay Phuket Thái Lan…

Tại Việt Nam, một số tỉnh thành ven biển cũng đang hướng đến các dịch vụ du lịch thể thao biển, gắn liền với các giải thi đấu quốc tế như đua thuyền máy Grand Prix, Iron Man… đang bước đầu thu hút khách du lịch châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản…

TP. Vũng Tàu đón lợi thế cách sân bay quốc tế Long Thành chỉ khoảng 1h lái xe, đang có những kế hoạch cụ thể phát triển du lịch cao cấp. Quy hoạch khu vực Chí Linh - Cửa Lấp, TP. Vũng Tàu sẽ hình thành không gian mới, phát triển du lịch cao cấp. Đây là điều kiện rất lớn để các dự án như The Maris Vũng Tàu (mặt tiền đường 3/2 và mặt tiền biển Chí Linh) phát triển nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch thể thao biển. Quy mô lên đến 23ha và sở hữu 600m mặt tiền biển, bãi biển riêng rộng 7.000m2, nơi đây hướng đến là trung tâm thể thao biển tiên phong của TP. Vũng Tàu với các môn như jetski, flyboard, lặn biển, chèo sup, cloud surf, lướt sóng cano, phao nổi, dù lượn… Đa dạng các hoạt động thể thao, The Maris Vũng Tàu còn có sân tập golf rộng 8.000m2, hồ bơi vô cực rộng 2.300m2, sân thể thao đa năng 5 bộ môn tích hợp 1.200m2, 3 sân pickleball cạnh biển.

The Maris Vũng Tàu cũng đang được tỉnh ủng hộ việc trồng rạn san hô nhân tạo khu vực biển Chí Linh - tạo thêm một loại hình giải trí biển. Trong tương lai không xa, du khách có thể tham gia vào các hoạt động như lặn ngắm san hô màu sắc sặc sỡ cùng hệ sinh thái biển đa dạng ngay tại trung tâm thành phố biển Vũng Tàu.

Hiện tại The Maris Vũng Tàu cũng đã vận hành một số hoạt động thể thao biển như moto nước, flyboard, hồ bơi vô cực… Nhà ngay tại TP.Vũng Tàu, The Maris Vũng Tàu đã trở thành điểm đến thường xuyên của chị Hà Anh, "Các đợt nghỉ lễ 30/4, 1/6, hay 2/9 các tôi đều đưa các con đến The Maris Vũng Tàu chơi, các con tôi rất thích tắm biển ở đây vì biển sạch, không gian xanh mát và các tiện ích nhà hàng cũng có sẵn tại đây", chị Anh cho biết.

Căn hộ dành cho người trẻ yêu biển

Căn hộ Polaris thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển 5 sao The Maris Vũng Tàu đang là dự án tiên phong hướng đến khách hàng trẻ, yêu thích các hoạt động thể thao biển. Theo chủ đầu tư TDG Group, Polaris gồm hơn 500 căn hộ, diện tích đa dạng, bố trí 1 - 2PN với 2 dòng sản phẩm Relax Home và Cash Home.

Căn hộ Polaris thu hút sự chú ý của nhà đầu tư trẻ.

"Sống tại Polaris, thay vì chỉ xem trên tivi, báo đài, cư dân và du khách có thể trực tiếp trải nghiệm hay tận mắt chứng kiến các hoạt động biểu diễn, thi đấu thể thao từ lặn biển ngắm san hô, chèo thuyền sup, thuyền chuối, mô-tô nước, lướt sóng… Chuỗi tiện thể thao tại The Maris Vũng Tàu khẳng định giá trị cao nhất mà chủ đầu tư mang đến cho cư dân, du khách khi đến dự án chính là môi trường sống trong lành, năng lượng tích cực sinh thịnh vượng", đại diện chủ đầu tư TDG Group chia sẻ.

Polaris được phát triển bởi TDG Group. Các đối tác kinh doanh phân phối Polaris gồm có: MT Holding, DC Holdings, Saigon Grand Homes, TPI Land, Ngọc Phương Đông, Phố Đông Real, CONA Land, SGGroup, Kiến Thành.