Đại hội cổ đông Bảo hiểm VietinBank: Bứt phá vươn mình cùng bệ phóng chuyển đổi số

Vượt qua thách thức siêu bão Yagi, duy trì tăng trưởng dương

Có thể thấy, 2024 là năm đầy thách thức khi cơn bão Yagi đổ bộ vào Việt Nam, ảnh hưởng đến lợi nhuận do chi phí bồi thường tăng mạnh. Tuy vậy, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, Bảo hiểm VietinBank - VBI vẫn duy trì tăng trưởng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận so với năm 2023. Trong đó, tổng doanh thu 2024 đạt gần 4.500 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 365.2 tỷ đồng; tỷ lệ ROE đạt gần 16%; nằm trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu ngành về doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh.

Bám sát kế hoạch và định hướng của Ban Lãnh đạo, linh hoạt giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế kinh doanh để đưa ra các giải pháp phù hợp, năm 2024, VBI tiếp tục khẳng định vị thế trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ thông qua các giải thưởng uy tín như: Top 4 Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất năm thứ hai liên tiếp, Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (tăng 81 bậc so với năm 2023), Top 100 Sao Vàng Đất Việt và bằng khen từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam về năng lực quản trị và khai thác.

Tối ưu lợi thế cạnh tranh để bứt phá 2025

Trước những cơ hội và thách thức đối với ngành bảo hiểm, năm 2025 được xác định là năm trọng điểm để VBI tập trung bứt phá, tạo nền móng cho các năm tiếp theo. Trong đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 487 tỷ đồng, tăng gần 33% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, Hội đồng Quản trị nhấn mạnh định hướng chiến lược năm 2025 của VBI là tập trung tối ưu hiệu quả khai thác, mở rộng các kênh phân phối tiềm năng như banca, telesales, đại lý cá nhân, tổ chức, tự khai thác. Đồng thời tập trung kiểm soát tỷ lệ bồi thường, yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và kết quả hoạt động của Tổng Công ty.

Tiên phong bảo hiểm số, VBI tiếp tục đặt mục tiêu khai thác và duy trì vị trí công ty hàng đầu về chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm, tập trung đẩy mạnh khai thác có hiệu quả, nâng cao tỷ trọng đóng góp của kênh online và telesale vào tổng doanh thu của VBI.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cũng là một trong những trọng tâm định hướng phát triển 2025 của VBI. Tại Đại hội, Ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT VBI cho biết: "Nhân sự là yếu tố trọng yếu trong sự thành công của VBI. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển năng lực nhân sự, mở cơ hội thi tuyển cho tất cả cán bộ VBI đủ bản lĩnh, hội tụ đủ năng lực cốt lõi đảm nhận vị trí trọng yếu của công ty."

Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Huy Quang phát biểu tại Đại hội

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, các cổ đông đều bảy tỏ sự nhất trí cao và tin tưởng vào định hướng phát triển và sự bứt phá của công ty trong thời gian tới. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Bảo hiểm VietinBank cũng bày tỏ sự quyết tâm thực hiện tốt những mục tiêu đề ra, khẳng định vị thế nhà bảo hiểm uy tín hàng đầu thị trường, luôn nỗ lực đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông, đối tác và khách hàng.