Công ty bất động sản do Shark Hưng làm Phó Chủ tịch báo lãi giảm 60% trong quý 1

CTCP Bất động sản thế kỷ (Cen Land, HOSE: CRE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2025 với doanh thu thuần đạt 154,3 tỷ đồng, giảm 68,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế là 3,1 tỷ đồng, giảm 60,9% so với mức lãi gần 8 tỷ đồng của năm ngoái.

Cen Land cho biết quý 1/2025 thị trường bất động sản đã có nhiều tín hiệu tích cực, số lượng giao dịch tăng. Tuy nhiên, một số dự án của Cen Land chưa kịp ghi nhận doanh thu môi giới trong quý 1.

Bên cạnh đó, các dự án thứ cấp cũng chưa kịp ra hàng dẫn đến doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý 1/2025 đều giảm so với cùng kỳ năm trước.



Tại thời điểm cuối quý 1, tổng tài sản đạt hơn 7.289 tỷ đồng, tăng nhẹ 109 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn ở mức gần 3.608 tỷ đồng, chiếm 49,5% tổng tài sản, giảm 3,7% so với đầu năm. Các khoản phải thu dài hạn cũng ở mức 2.532 tỷ đồng, chiếm 34,7% tổng tài sản.

Lượng hàng tồn kho của công ty ở mức 375,8 tỷ đồng, tăng 6%. Trong đó, lượng hàng hóa bất động sản lên tới 373 tỷ đồng, đây đều là các căn hộ, đất nền mà công ty mua từ chủ đầu tư để thực hiện kinh doanh bán lại.

Năm 2025, Cen Land đặt mục tiêu doanh thu thuần 4.150 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 170% và 424% so với năm 2024.



Hiện, Cen Land là một trong những đại lý bán hàng tốt nhất của MIK Group. Doanh nghiệp đặt mục tiêu dẫn đầu trong các dòng sản phẩm của chủ đầu tư lớn như Vinhomes (Vingroup), MIK Group, Sun Group, Masterise... và duy trì với các chủ đầu tư chiến lược như Gamuda, CapitaLand, Sovico...

Bên cạnh đó, Cen Land cho biết tập trung phát triển nhà ở xã hội, với mục tiêu tăng doanh thu năm 2026.

Tại Đại hội, ông Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT CenLand cho biết: "Hiện nay CenLand đã nhận được rất nhiều hồ sơ từ các địa phương giới thiệu các khu đất để làm nhà ở xã hội".



Ngoài ra, CenLand cho biết sẽ thành lập trường cao đẳng với ngành Quản trị kinh doanh bất động sản (môi giới, quản lý dự án, thẩm định,…).