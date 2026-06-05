Căn hộ Sun Group bên sông Hàn khiến giới đầu tư “mê mẩn” vì điều gì?

Căn hộ ven sông: Đắt xắt ra miếng

Tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, khu vực trung tâm ven sông luôn đắt đỏ và sôi động bậc nhất. Bất động sản ven sông được đánh giá là "tài sản lõi" của giới thượng lưu nhờ giá trị cảnh quan, khả năng kết nối và hệ sinh thái thương mại – du lịch phát triển hoàn chỉnh.

Báo cáo Knight Frank 2024 cho thấy giá nhà ven sông trên thế giới thường cao hơn trung bình khoảng 49%, thuộc nhóm bất động sản sinh thái được giới siêu giàu ưa chuộng. Căn hộ ven sông Thames (London), sông Seine (Paris) có giao dịch phổ biến 321-832 triệu đồng/m2, gấp ba lần mức giá trung bình tại thành phố, còn căn hộ sát sông Hudson tại West Village (New York) tiệm cận 1,17 tỷ đồng/m2.

Theo các chuyên gia, mô hình phát triển đô thị ven sông đang dần hiện diện rõ nét tại trung tâm Đà Nẵng, đặc biệt quanh sông Hàn. Ngoài vị thế biểu tượng cảnh quan, sông Hàn là trung tâm du lịch, giải trí và lưu trú sôi động bậc nhất thành phố. Dọc hai bờ sông là chuỗi nhà hàng, bar, café, phố đi bộ và các sự kiện quốc tế diễn ra gần như quanh năm, tạo nên nhịp sống sầm uất 24/7.

Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF là đòn bẩy mạnh mẽ, đẩy công suất thuê và giá phòng tại khu vực ven sông Hàn lên mức đỉnh điểm. Ảnh: Quốc Đạt.

Trong đó, Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF được xem là "thỏi nam châm" hút khách lớn bậc nhất của Đà Nẵng. Chỉ trong 2 đêm đầu diễn ra, lễ hội đã thu hút hàng vạn người dân và du khách đổ về khu vực ven sông Hàn để chứng kiến những màn pháo hoa mãn nhãn. Đây là đòn bẩy khiến bất động sản ven sông thiết lập mặt bằng giá thuê cao vượt trội so với mức chung trên thị trường.

Anh Simon Paul Rowe, doanh nhân Mỹ và người bạn của mình, sẵn sàng chi ra 42 triệu đồng/tháng để thuê căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 89m2 tại tòa Panoma 1, tổ hợp Sun Cosmo Residence ven sông Hàn.

"Từ căn hộ, chúng tôi có thể đi đến các điểm vui chơi, giải trí, sân bay… chưa đến 10 phút. Cộng đồng cư dân ở đây đều là giới trí thức và khách quốc tế rất văn minh", anh Simon chia sẻ.

Theo giới đầu tư, mức giá 42 triệu đồng/tháng là con số "trong mơ" đặt trong tương quan thị trường căn hộ hiện nay. Tuy nhiên, đây không phải trường hợp cá biệt. Tại các dự án ven sông Hàn, mặt bằng giá thuê hiện phổ biến ở mức 18–35 triệu đồng/tháng tùy loại căn hộ, mang lại tỷ suất lợi nhuận khoảng 8–9%/năm cho chủ sở hữu – vượt xa nhiều thị trường căn hộ tại Hà Nội hay TP.HCM.

Không gian sống tiện nghi tại The Panoma chinh phục hoàn toàn tệp khách thuê cao cấp. Ảnh: Ánh Dương.

Từ thực tế vận hành của căn hộ Panoma có thể thấy giá trị các dự án sở hữu vị trí trung tâm ven sông Hàn – nơi vừa dễ dàng khai thác lưu trú, vừa sở hữu dư địa tăng giá dài hạn nhờ tính khan hiếm của quỹ đất trung tâm.

Điểm sáng trên quỹ đất trung tâm còn lại

Nếu Panoma là minh chứng cho khả năng tạo dòng tiền thực tế của căn hộ ven sông Hàn, thì Symphony 5 (mảnh ghép cuối của tổ hợp Sun Symphony Residence) lại hội đủ những lợi thế để tiếp nối "công thức" đó trong chu kỳ tăng trưởng mới của Đà Nẵng.

Theo giới đầu tư, yếu tố quan trọng nhất của Symphony 5 nằm ở vị trí – lợi thế không thể sao chép trên thị trường. Dự án tọa lạc trên trục đường Hồ Hán Thương - Lê Văn Duyệt, ngay lõi trung tâm soi bóng sông Hàn, nơi được xem là "trục du lịch - giải trí - lưu trú" sôi động bậc nhất thành phố. Từ đây, cư dân chỉ mất vài phút để di chuyển tới biển Mỹ Khê, Da Nang Downtown - tổ hợp vui chơi giải trí mang tính biểu tượng của Đà Nẵng, trung tâm hành chính hay sân bay quốc tế…

Sun Symphony Residence tọa lạc tại quỹ đất trung tâm hiếm hoi còn sót lại ven sông Hàn. Ảnh: Ánh Dương.

Đây là lợi thế đặc biệt quan trọng với nhóm khách quốc tế và chuyên gia nước ngoài, bởi tệp khách này luôn ưu tiên khả năng kết nối nhanh giữa nơi ở, sân bay, khu vui chơi và trung tâm thương mại. Trong bối cảnh Đà Nẵng đang hướng tới trở thành trung tâm tài chính quốc tế và thành lập các Khu thương mại tự do (FTZ), nhu cầu lưu trú dài hạn của giới chuyên gia sẽ tiếp tục tăng mạnh trong tương lai gần.

Không chỉ kết nối thuận tiện nhờ vị trí đắc địa, Symphony 5 còn nằm ngay "tâm điểm DIFF" - Lễ hội pháo hoa quốc tế lớn bậc nhất Việt Nam, thỏi nam châm hút khách đến Đà Nẵng. Đây là lý do các tòa Symphony 1, 2 và 3 ra mắt trước đó đều được thị trường chào đón. Đặc biệt, niềm tin của giới đầu tư càng được củng cố khi chủ sở hữu Sun Symphony Residence liên tiếp nhận tin vui: tháng 5/2026 nhận nhà, tháng 6/2026 nhận ngay sổ đỏ - chỉ sau 2 năm ra mắt dự án.

"Những căn hộ có tầm nhìn trực diện pháo hoa như Sun Symphony Residence luôn nằm trong nhóm có công suất thuê và giá thuê cao bậc nhất thị trường, đồng thời có dư địa tăng giá vượt trội, tính thanh khoản cao", bà Nguyễn Thị Lệ Huyền – đại diện một đơn vị vận hành căn hộ tại Đà Nẵng nhận định.

Nằm ngay tâm điểm pháo hoa, Sun Symphony Residence mang đến đặc quyền thưởng lãm lễ hội DIFF. Ảnh: Ánh Dương.

Khác với nhiều dự án chỉ hút khách ngắn hạn trong mùa du lịch, Sun Symphony Residence có khả năng duy trì dòng khách gần như quanh năm. Nhịp sống giải trí sôi động, hệ thống nhà hàng, quán bar và các sự kiện lễ hội diễn ra liên tục giúp căn hộ trung tâm ven sông Hàn thu hút nhu cầu lưu trú bền vững.

Một điểm nổi bật đáng chú ý là Symphony 5 tập trung hướng mạnh đến dòng căn hộ studio và 1PN+1 (chiếm gần 90%) – loại hình đang có thanh khoản tốt hiện nay nhờ suất đầu tư vừa phải, dễ cho thuê và linh hoạt tệp khách. Đây cũng là loại căn hộ phù hợp với xu hướng lưu trú hiện đại của nhóm chuyên gia quốc tế, lao động trẻ thích việc từ xa và khách du lịch lưu trú dài ngày.

"Trong bối cảnh thị trường ngày càng ưa chuộng bất động sản vừa tạo dòng tiền thật, vừa có khả năng tăng giá dài hạn, các căn hộ trung tâm, sát bờ sông Hàn như Symphony 5 đang trở thành nhóm tài sản "ưu tiên" trong danh mục đầu tư tại Đà Nẵng", đại diện Sun Property, thành viên Sun Group chia sẻ.

View pháo hoa đỉnh bậc nhất sông Hàn từ tổ hợp Sun Symphony Residence.