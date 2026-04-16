Căn hộ thương mại giảm trong khi nhà ở xã hội tăng tốc

Dữ liệu từ Bộ Xây dựng cho thấy bức tranh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ rệt, với một bên là sự khan hiếm nguồn cung kéo dài và bên còn lại là kỳ vọng tái cân bằng nhờ các chương trình phát triển nhà ở giá phù hợp.

Từ đầu năm đến nay, nguồn cung dự án bất động sản mới tiếp tục thu hẹp đáng kể. Cả nước chỉ có 51 dự án nhà ở thương mại, đất nền và du lịch nghỉ dưỡng được chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó riêng nhà ở thương mại có 39 dự án – tương đương 49,4% so với quý IV/2025.

Mức sụt giảm này phản ánh những khó khăn kéo dài về pháp lý và thủ tục đầu tư, dù nhiều chính sách tháo gỡ đã được ban hành. Không chỉ phân khúc nhà ở thương mại, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng cũng ghi nhận sự chững lại khi chỉ có 8 dự án được chấp thuận, đạt khoảng 88,9% so với quý trước.

Ở chiều ngược lại, số lượng dự án hoàn thành lại có tín hiệu tích cực hơn. Quý I/2026 ghi nhận 31 dự án nhà ở thương mại hoàn thành, dù có giảm so với quý IV/2025 nhưng lại tăng mạnh tới 221,4% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy các chủ đầu tư đang tập trung nguồn lực để “về đích” các dự án dở dang, tận dụng giai đoạn các vướng mắc pháp lý dần được tháo gỡ.

Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở thương mại tiếp tục thu hẹp, nhà ở xã hội đang nổi lên như một điểm sáng của thị trường. Từ đầu năm 2026, Chính phủ và các bộ, ngành đã liên tục ban hành các chính sách nhằm thúc đẩy phân khúc này.

Đáng chú ý là các Nghị định và Nghị quyết liên quan đã được ban hành để tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, tiền sử dụng đất và cơ chế phát triển nhà ở xã hội. Đây được xem là nền tảng pháp lý quan trọng giúp khơi thông dòng vốn và tạo động lực cho doanh nghiệp tham gia.

Kết quả bước đầu cho thấy sự chuyển biến tích cực. Tính đến nay, cả nước có 737 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô khoảng 701.247 căn, đạt 70,1% mục tiêu của Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.

Riêng trong quý I, có 33 dự án nhà ở xã hội được khởi công với quy mô 28.856 căn. Đồng thời, 18 dự án đã đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai, cung cấp thêm khoảng 7.031 căn ra thị trường.

Chính phủ cũng đã giao chỉ tiêu phát triển 158.723 căn nhà ở xã hội trong năm 2026, tạo áp lực nhưng đồng thời cũng là động lực để các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Đánh giá về xu hướng này, nhiều chuyên gia chung nhận định, nhà ở xã hội đang trở thành “trụ cột quan trọng” giúp thị trường duy trì thanh khoản trong bối cảnh phân khúc thương mại gặp khó. Nếu được triển khai đúng tiến độ và đúng đối tượng, nhà ở xã hội không chỉ giải quyết bài toán an sinh mà còn giúp ổn định thị trường về dài hạn.