Căn hộ triệu đô được chào bán ồ ạt giữa lúc thị trường ảm đảm

Ồ ạt rao bán căn hộ triệu đô

Theo báo cáo của Bộ Tài chính và Hội Môi giới Bất động sản (BĐS) Việt Nam (VARS), từ đầu năm đến nay, giao dịch trên thị trường BĐS vẫn ảm đạm, lượng giao dịch ít, dự án BĐS nghỉ dưỡng gần như không có thanh khoản. Trong khi đó, giá nhà ở riêng lẻ, đất nền đều có xu hướng giảm từ 4 – 8% so với quý trước.

Tuy nhiên, giá bán bình quân của căn hộ chung cư trên thị trường lại không có dấu hiệu giảm giá. Thậm chí, thời điểm gần đây thị trường còn liên tục xuất hiện thông tin rao bán căn hộ siêu sang với giá triệu đô.

Tiêu biểu như quỹ căn penthouse 345m2 view hoa hậu thuộc dự án D'Le Roi Soliel tại số 59 Xuân Diệu (Quảng An, Tây Hồ) đang được rao bán với giá 31,05 tỷ đồng, tương đương 90 triệu đồng/m2. Được biết, các căn hộ tại dự án này đang được rao bán ở mức 63 – 105 triệu đồng/m2.

Cũng tại quận Tây Hồ, căn duplex view trực diện hồ Tây có diện tích 300m2 thuộc dự án Heritage West Lake đang được ra giá 42 tỷ đồng, tương đương 142 triệu đồng/m2.

Liên tục xuất hiện thông tin rao bán căn hộ siêu sang với giá triệu đô ở quận Tây Hồ (Hà Nội).

Theo bảng giá trên Batdongsan.com.vn, hiện các căn hộ tại dự án này đang có mức giá dao động từ 60 – 156 triệu đồng/m2 với các căn hộ có diện tích từ 93 – 331m2.

Tại TP HCM, penthouse 291m2 với hiện trạng bàn giao xây thô , không ngăn phòng, có hồ bơi và sân vườn riêng thuộc dự án The Marq ở trung tâm Quận 1 đang được rao bán với giá gần 87 tỷ đồng, tương đương gần 299 triệu đồng/m2.

Theo thông tin trên các sàn bất động sản, giá căn hộ tại dự án The Marq dao động từ 168 – 371 triệu đồng/m2.

Nhiều căn hộ tại dự án siêu sang ở TP HCM có giá từ vài chục đến vài trăm tỷ đồng.

Cách dự án The Marq không xa, căn penthouse 294m2 thuộc dự án Grand Marina Saigon cũng đang được rao bán với giá 86,73 tỷ đồng, tương đương 295 triệu đồng/m2. Các căn hộ tại dự án này có mức giá từ 295,5 – 403,5 triệu đồng/m2.

Đặc biệt, một căn penthouse 5 phòng ngủ diện tích 385m2 thuộc dự án Empire City Thủ Thiêm (Phường Thủ Thiêm, TP HCM) đang được công khai rao bán ở mức 130 tỷ đồng, tương đương 337, 6 triệu đồng/m2.

Giá sơ cấp liên tục tăng

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Quang Trung, Giám đốc phát triển kinh doanh One Housing thuộc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu Khách hàng One Mount Real Estate dự báo, trong năm 2023, giá bán chung cư sơ cấp tại Hà Nội sẽ có khả năng tiếp tục tăng trung bình từ 3 - 8%, trong đó giá chung cư cao cấp tăng trưởng nhiều nhất.

Cũng theo vị chuyên gia này, những người trước đây chỉ có thói quen đầu tư, đầu cơ đang cơ cấu lại danh mục đầu tư, tìm kiếm những sản phẩm có khả năng đem lại dòng tiền ngay. Do đó, nhiều nhà đầu tư chuyển hướng từ nhà phố, đất nền sang đầu tư căn hộ để thu lợi nhuận tốt hơn từ việc cho thuê.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng có nhu cầu mua nhà để cho con cái mai sau (ra trường, kết hôn..), họ mong muốn vừa tích sản, vừa cho thuê tạo ra dòng tiền .

Thị trường căn hộ chung cư sẽ không có vùng “đáy” vì giá sơ cấp vẫn tiếp tục tăng, nguồn cung tắc nghẽn và chi phí đầu vào liên tục tăng cao. (Ảnh internet)

“Tại giai đoạn hiện nay, các chủ đầu tư đều triển khai những chương trình hỗ trợ rất tốt. Đó là lý do nhiều khách hàng không còn tập trung vào sản phẩm thổ cư hay những sản phẩm không được hỗ trợ lãi suất, vì phải bỏ “tiền tươi” . Họ chỉ tập trung vào những sản phẩm đang được hỗ trợ lãi suất, lãi suất thấp từ các chủ đầu tư uy tín và ngân hàng có tiềm lực mạnh”, ông Trung nói.

Cuối cùng, vị chuyên gia BĐS bày tỏ, nhiều người vẫn kỳ vọng về “đáy" của BĐS, nhưng với thị trường căn hộ chung cư sẽ không có vùng “đáy” vì giá sơ cấp vẫn tiếp tục tăng, nguồn cung tắc nghẽn và chi phí đầu vào liên tục tăng cao…