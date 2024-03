Căn hộ xanh cửa ngõ TP Hồ Chí Minh – Đón đầu làn sóng đầu tư mới

Thuận An – Điểm đến của dòng tiền đầu tư dài hạn



Là trung tâm của "thủ phủ công nghiệp" Bình Dương, TP. Thuận An là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp (KCN) kiểu mẫu, nổi bật là KCN quốc tế VSIP 1, Việt Hương, Đồng An… với hàng chục nghìn nhân sự lành nghề và đội ngũ chuyên gia quốc tế đang công tác. Đây là một trong những nguyên nhân chính giúp TP. Thuận An là khu vực có nhu cầu tìm kiếm căn hộ tăng mạnh trung bình 18% vào cuối năm 2023 theo báo cáo của Batdongsan.com.vn.

Cũng theo Batdongsan.com.vn, giá thuê căn hộ trung bình tại TP. Thuận An vào khoảng 7,5 triệu/tháng, trong đó giá thấp nhất rơi vào khoảng 4 – 4,5 triệu/tháng (30m2, không nội thất), giá cao nhất đạt 14 triệu/tháng (90m2, full nội thất).

Có thể thấy, thị trường cho thuê căn hộ tại Thuận An luôn sôi nổi với tỷ suất sinh lời hấp dẫn. Tuy nhiên, trên thực tế, số dự án căn hộ cho thuê đáp ứng được kỳ vọng của nhà đầu tư chỉ đếm trên đầu ngón tay do thị trường đang thiếu hụt nguồn cung căn hộ hoàn thiện. Theo số liệu từ DKRA, Bình Dương đang là tỉnh dẫn đầu phía Nam về nguồn cung căn hộ mở bán vào cuối năm 2023, chiếm khoảng 69%, nhưng cũng chỉ 665 căn.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia bất động sản, quỹ đất cạn kiệt dẫn đến sự khan hiếm về nguồn cung bất động sản, sự biến mất của các BĐS có mức giá dưới 2 tỷ đồng tại các khu vực nội đô TP. HCM khiến xu hướng di cư sang các địa bàn lân cận đang ngày một nhiều và nhanh chóng hơn. Chiếm đa số trong làn sóng di cư từ TP. HCM về hướng Đông sẽ là các cá nhân thành đạt muốn tìm kiếm nơi an cư đầy đủ tiện nghi, hạ tầng phát triển hoặc dễ dàng di chuyển vào TP. HCM để làm việc.

TP. Thuận An hiện đang là địa phương có hạ tầng hoàn thiện bậc nhất liền kề TP. HCM, trở thành điểm đến đầu tư cho thuê lý tưởng cho nhóm các chuyên gia làm việc tại Bình Dương cũng như giới thành đạt mong muốn sở hữu được căn hộ của riêng mình tại cửa ngõ phía đông TP. HCM.

The Emerald 68 – Lựa chọn đầu tư hấp dẫn tại Thuận An

Chuẩn bị khai trương nhà mẫu vào cuối tháng 3/2024, The Emerald 68 được kỳ vọng sẽ nhanh chóng được các nhà đầu tư căn hộ cho thuê săn đón nhờ tích hợp nhiều công nghệ quản lý thông minh cũng như hợp thị hiếu của nhóm người trẻ thành đạt tại TP. HCM và Bình Dương về vị trí, tiện ích, không gian sống.

The Emerald 68 tập hợp những tinh hoa đúc kết từ kinh nghiệm phát triển, xây dựng dự án của cả hai Tập đoàn Lê Phong và Coteccons. Với việc lập kỷ lục khi trao sổ hồng cho cư dân chỉ sau 5 tháng khánh thành và đưa vào sử dụng một dự án căn hộ trước đó, Lê Phong là chủ đầu tư được đánh giá uy tín hàng đầu thị trường BĐS. Kết hợp cùng Coteccons – tên tuổi bảo chứng cho nhiều công trình danh tiếng trong và ngoài nước. Khách hàng – Nhà đầu tư không chỉ yên tâm về pháp lý mà còn cả về chất lượng và tiến độ xây dựng.

Nằm ngay trung tâm TP. Thuận An, ôm trọn hai mặt tiền huyết mạch Vĩnh Phú 16 và Đại Lộ Bình Dương, kết nối trực tiếp với nhiều tuyến đường trọng điểm Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Thủ Khoa Huân, Phạm Văn Đồng, … cư dân tại The Emerald 68 dễ dàng tiếp cận các KCN và tòa nhà văn phòng trên địa bàn và TP. Dĩ An, TP. Biên Hòa, TP. HCM… đồng thời nhanh chóng đến các trung tâm văn hóa, giải trí, giáo dục, hành chính, chính trị của TP. Thuận An trong vài phút di chuyển.

Hơn hết, theo quy hoạch, TP. Thuận An sẽ được quy hoạch thành đô thị dịch vụ - công nghiệp quy mô lớn ở phía nam tỉnh Bình Dương; kết nối hệ thống đô thị phía bắc của tỉnh với TP.HCM; là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh Bình Dương và TP. HCM với mục tiêu hướng tới trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại.

Để tăng vai trò đầu mối giao thông và tính liên kết giữa Bình Dương với TP. HCM, TP. Thuận An dự kiến sẽ xây dựng thêm 3 cây cầu băng qua sông Sài Gòn và nâng cấp xây dựng hàng loạt tuyến đường kết nối các địa phương lân cận như: quốc lộ 13; đường Mỹ Phước - Tân Vạn; ĐT.743A; ĐT743B…. Hơn hết, khu vực này sẽ quy hoạch thêm hàng loạt các trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, trường học quốc tế, sân Golf, … đáp ứng nhu cầu sống của người dân địa phương.

The Emerald 68 sở hữu không gian sống giao hòa với thiên nhiên phù hợp với giới thành đạt.

Cách cổng chào Bình Dương 1 km, chỉ vài phút cư dân The Emerald 68 có thể tiếp cận TP.HCM. Dự án là lựa chọn đầu tư cho thuê lý tưởng cho giới thành đạt hay chuyên gia đang sinh sống làm việc tại TP. Thuận An và TP.HCM với mức giá hợp lý.

Nằm cách sông Sài Gòn chỉ 350m, các căn hộ The Emerald 68 được quy hoạch bài bản với thiết kế linh hoạt nhằm tối ưu ánh sáng và gió trời cùng tầm nhìn hướng sông thoáng đãng kết hợp lối kiến trúc sang trọng và thanh lịch mang đến trải nghiệm sống tốt nhất cho gia chủ.

Chú trọng yếu tố "giao hòa với thiên nhiên", The Emerald 68 khéo léo lồng ghép, bố trí đan xen các mảng xanh hài hòa với chuỗi tiện ích đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu sống và tận hưởng của giới thành đạt: Hồ bơi 4 mùa, hồ sục jacuzzi, yoga, gym, thư viện, khu thể thao ngoài trời, cầu hạnh phúc, vườn sức khỏe, vườn tri thức; cầu uyên ương…

Sở hữu vị trí tiềm năng với không gian sống hoàn hảo cho giới thành đạt, The Emerald 68 hứa hẹn sẽ là sản phẩm đầu tư sinh lời vượt bậc được đông đảo khách hàng lựa chọn.

Dự án: Khu căn hộ Ngọc Lục Bảo 68 (The Emerald 68) tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.