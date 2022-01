Cần lưu ý gì khi F0 gia nhập thị trường trái phiếu doanh nghiệp?

Vài tháng trước, anh Quang Huy (Đống Đa, Hà Nội) tham khảo được thông tin về một lô trái phiếu doanh nghiệp mới được phát hành trên thị trường. Lãi suất của lô trái phiếu cao gấp đôi lãi suất gửi tiết kiệm 12 tháng, đi kèm với đó là mức độ rủi ro hầu như không có nên anh Huy quyết định tham gia vào kênh đầu tư này.

Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp không còn xa lạ trên thị trường tài chính tuy nhiên số lượng nhà đầu tư cá nhân biết đến hình thức này thì mới chỉ tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian gần đây. Trong đó, đa số là những người lần đầu tiếp cận sản phẩm trái phiếu như anh Huy.

Bên cạnh những ưu điểm nổi trội của trái phiếu như lãi suất cố định, mức độ an toàn cao thì nhà đầu tư cá nhân cũng rất quan tâm đến thời điểm mua bán. Theo anh Huy, trong bối cảnh thị trường cổ phiếu có nhiều biến động mạnh, lãi suất gửi tiết kiệm xuống thấp, hay đầu tư vàng gặp nhiều rủi ro do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thì nhà đầu tư cá nhân nên tham khảo kênh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại thời điểm này.

Nhiều nhà đầu tư khác cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng tình hình kinh tế sẽ khởi sắc hơn sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, các doanh nghiệp đã có đủ vốn để tiếp tục công việc kinh doanh và tạo ra lợi nhuận. "Lựa chọn được trái phiếu của một doanh nghiệp uy tín, đã hoạt động kinh doanh lâu năm, trong một lĩnh vực có triển vọng tăng trưởng ổn định là tiêu chí đầu tiên tôi đặt ra khi đầu tư trái phiếu", anh Huy chia sẻ.

Đây cũng là lời khuyên của các chuyên gia dành cho những nhà đầu tư F0 để đảm bảo hạn chế tối đa rủi ro có thể gặp phải khi gia nhập thị trường. Dù trên thực tế, việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu gặp phải rủi ro dẫn đến phá sản, thì nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu của doanh nghiệp đó cũng sẽ được ưu tiên thanh toán trước cả các cổ đông nắm giữ cổ phần công ty. Đó là lý do đầu tư trái phiếu được đánh giá là an toàn và bền vững hơn so với đầu tư cổ phiếu.

Bên cạnh các tiêu chí về lựa chọn doanh nghiệp phát hành trái phiếu, nhà đầu tư cũng cần quan tâm về loại tài sản đảm bảo cho trái phiếu đó. Trái phiếu phát hành có tài sản đảm bảo sẽ có mức độ uy tín cao, giúp nhà đầu tư yên tâm hơn, nhưng không vì thế mà bỏ qua việc tìm hiểu các thông tin xung quanh loại tài sản đảm bảo đó như chất lượng của tài sản đảm bảo ra sao, cơ quan nào sẽ có quyền quản lý và định giá tài sản đảm bảo này... Việc xác định được rõ ràng các tiêu chí về tài sản đảm bảo sẽ như một phần bảo hiểm cho nhà đầu tư trái phiếu, hạn chế những băn khoăn, lo lắng khi tham gia thị trường.

Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ các yếu tố xung quanh trái phiếu doanh nghiệp trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Ngoài ra, câu chuyện lãi suất cũng được nhà đầu tư F0 vô cùng quan tâm và tỏ ra bối rối khi cùng một loại trái phiếu do cùng một doanh nghiệp phát hành, mà mỗi tổ chức tư vấn phân phối lại đưa ra một mức lãi suất khác nhau. "Cùng một mã A, bên công ty chứng khoán có mức lãi XX, ngân hàng lại là lãi YY, các tổ chức thu xếp và phân phối lại là mức ZZ. Đã có lúc tôi như lạc vào ma trận", anh Huy hóm hỉnh.

Theo một chuyên gia của SAFIN (một tổ chức có nhiều năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ thu xếp và phân phối trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường), nhà đầu tư F0 cần thận trọng trước những lời mời chào mua trái phiếu với lãi suất cao bất thường, vì thường sẽ đi kèm với rủi ro lớn. Các doanh nghiệp sở hữu nguồn tài chính kém ổn định, cần gọi vốn lớn trong thời gian ngắn sẽ sử dụng mức lãi suất cao để thu hút các nhà đầu tư.

Trong khi đó các doanh nghiệp với tài chính vững chắc sẽ đưa ra mức lãi suất khiêm tốn hơn nhưng ổn định và bền vững hơn. Do đó, trước khi quyết định đầu tư trái phiếu, nhà đầu tư nên tìm hiểu lãi suất mà các tổ chức phân phối đưa ra có phù hợp với vị thế của tổ chức phát hành mang lại hay không, có phù hợp với mặt bằng lãi suất chung trên thị trường cho cùng kỳ hạn hay không.

Cũng theo vị chuyên gia này, nhà đầu tư F0 khi chưa có kinh nghiệm thì nên tìm đến các tổ chức tư vấn phân phối trái phiếu uy tín, dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực thu xếp, tư vấn phát hành và phân phối trái phiếu doanh nghiệp để được hỗ trợ. SAFIN sở hữu đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đồng hành cùng nhà đầu tư lựa chọn đúng loại trái phiếu có hệ số an toàn cao, đảm bảo các tiêu chí về doanh nghiệp phát hành, lãi suất hấp dẫn, tài sản đảm bảo, mục đích sử dụng vốn được giám sát…

