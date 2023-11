Căn nhà trên "đất vàng" phố cổ Hàng Buồm giảm 1 nửa giá rao bán khởi điểm

Ngân hàng Agribank vừa thông báo bán đấu giá tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại số 110 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm.

Cụ thể, thửa đất có diện tích 100,8 m2 với hình thức sử dụng riêng, mục đích là đất ở tại đô thị. Nhà ở trên đất có diện tích sàn 205,2 m2. Đây là tài sản thế chấp cho khoản vay của Công ty TNHH AJMAL Việt Nam tại Agribank chi nhánh Hà Thành.

Giá khởi điểm cho tài sản trên là 30,6 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT), tương đương khoảng 303 triệu đồng/m2. Mức giá khởi điểm của lần này đã giảm khoảng 3,4 tỷ đồng so với hồi tháng 10/2023 và giảm gần 8 tỷ đồng so với hồi tháng 6/2023. Tuy nhiên, nếu so với mức giá khởi điểm hồi tháng 8/2022 là 60,5 tỷ đồng, tương đương 605 triệu đồng/m2 thì mức giá khởi điểm lần này đã giảm đi gần 1 nửa.

Người tham gia đấu giá phải nộp số tiền đặt cọc là 3,06 tỷ đồng, tương đương 10% giá khởi điểm. Các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến tài sản đấu giá người trúng đấu giá/người mua được tài sản đấu giá phải chịu thanh toán.

Trước đó, vào hồi tháng 10/2023, Agribank cũng thông báo bán đấu giá một căn nhà khác ở phố cổ Hà Nội (số 19 Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm). Căn nhà này nằm trên khu đất rộng 160 m2 với diện tích sàn hơn 287 m2. Đây là tài sản thế chấp cho khoản vay của Công ty TNHH thương mại xăng dầu Đại Việt tại Agribank chi nhánh Hà Thành.

Giá khởi điểm cho lần đấu giá này là 60 tỷ đồng, tương đương khoảng 375 triệu đồng mỗi m2, giảm 44% so với lần đầu rao bán hồi tháng 8/2022 với giá khởi điểm 107 tỷ đồng.