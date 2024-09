Cần sớm hoàn thành dự án nâng cấp Quốc lộ 19 qua tỉnh Bình Định

Cầu Ba La, thuộc gói thầu XL-01, dự án "Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên" đoạn qua huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là một trong những hạng mục chậm tiến độ. Việc chậm hoàn thành hạng mục cầu Ba La đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân sống 2 bên cầu.

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Phương Lan, ở thôn Tả Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định gần cầu Ba La. Bà Lan đã nhận hơn 500 triệu đồng tiền đền bù và tháo dỡ một phần căn nhà để đơn vị thi công làm đường gom. Bà Nguyễn Thị Phương Lan cho biết, nhà thầu đã xây tường chắn của đường dẫn lên cầu Ba La nhưng chưa làm đường gom khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn:

“Tất cả 10 hộ dân ở gần cầu Ba La cũng đã nhận tiền đền bù và tháo dỡ diện tích nhà bị ảnh hưởng rồi nhưng nhà thầu thi công chậm quá. Nhà nước mở rộng đường thì tôi ủng hộ tất cả nhưng yêu cầu nhà thầu thi công nhanh và có đường gom lên xuống cho bà con, rồi làm công mương thoát nước”.

Cầu Ba La, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên qua địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định dài 17 km. Đến nay, UBND huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đã bàn giao cho chủ đầu tư và đơn vị thi công toàn bộ mặt bằng tuyến chính và một số đường gom. Huyện Tây Sơn đang thực hiện di dời 8 trụ điện còn lại thuộc mặt bằng các đường gom. Lãnh đạo UBND huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho rằng, việc nhà thầu thi công lu nền đường gây hư hỏng, nứt nhà cửa, vật kiến trúc của người dân nhưng công tác giám định, bồi thường hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng còn rất chậm. Hiện nay, 1.156 hộ dân trên toàn tuyến bị ảnh hưởng nhưng chủ đầu tư dự án “Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên" đoạn qua huyện Tây Sơn mới chi trả tiền bồi thường cho 288 hộ dân.

Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết, tiến độ thi công mở rộng Quốc lộ 19 qua địa bàn huyện còn chậm, bụi bẩn phát tán trong không khí kéo dài ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân. Hệ thống mương, cống thoát nước dọc 2 bên tuyến đường không được triển khai thi công gây khó khăn cho đi lại của người dân:

“Việc chi trả cho người dân bị nứt nhà đến thời điểm này mới được 288/ 1.156 hộ, đây là nguyên nhân phát sinh đơn rất nhiều. Chuẩn bị vào mùa mưa, rất mong Ban Quản lý dự án 2, Bộ Giao thông - Vận tải chỉ đạo đơn vị thi công xác định cụ thể các khu vực triển khai để huyện Tây Sơn phối hợp. Các hộ trên khu vực cầu Ba La, người dân vẫn để thi công nhưng mùa mưa vừa rồi thì nước vào nhà dân rất nhiều. Chính vì vậy, nhà thầu nên bám sát hiện trường để giải quyết các vấn đề cục bộ của người dân trong thời gian tới”.

Chậm làm đường gom khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Đại diện Ban Quản lý dự án 2, Bộ Giao thông - Vận tải cho biết, hơn 1.000 hộ dân ở huyện Tây Sơn bị nứt nhà đã được đơn vị bảo hiểm giám định. Tuy nhiên, việc chi trả mới chỉ có 288 hộ dân là do có sự xung đột, cơ quan giám định chỉ giám định và đưa ra giá đền bù nhưng người dân không đồng ý và chưa thống nhất. Ông Lê Minh Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 2, Bộ Giao thông - Vận tải cho biết, nguồn vốn để thực hiện dự án “Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên" đoạn qua huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định được gia hạn đến ngày 31/12/2024. Ban đã yêu cầu nhà thầu triển khai hoàn thành các hạng mục còn lại trước mùa mưa năm nay. Ông Lê Minh Nam cho biết thêm, Ban Quản lý dự án 2 cũng đề nghị chính quyền huyện Tây Sơn giải quyết dứt điểm những vị trí mặt bằng còn vướng để nhà thầu thực hiện thi công hoàn thành trong tháng 10/2024:

“Ban Quản lý dự án 2, Bộ Giao thông - Vận tải cũng đang chỉ đạo nhà thầu thảm C12.5 ở khu vực từ km50 đến km60 Quốc lộ 19 để hoàn thiện an toàn và sơn kẻ đường trong tháng 9/2024. Trên khu vực đèo An Khê đang cố gắng phấn đấu trong tháng 9 này thảm C19. Chỉ còn lại đến hết tháng 9 là thảm hết C19 toàn bộ khu vực đèo An Khê đoạn qua tỉnh Bình Định. Riêng đoạn km64+200 đến km64+900, đặc điểm đoạn này phải hạ nền cắt đường cũ, chiều sâu hạ nền đến 11m là điểm cao nhất, do đó đoạn này phức tạp phải hoàn thiện 2 đầu. Đảm bảo thông suốt mới cho làm đường công vụ mới tránh được phá đá, nổ mìn”.

Nhiều hạng mục nâng cấp Quốc lộ 19, đoạn qua đèo An Khê dang dở.

Cuối tháng 8/2024, ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Định và Ban Quản lý dự án 2 để tháo gỡ vướng mắc của dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên qua tỉnh này. Ông Lê Anh Tuấn đề nghị, nếu nhà người dân bị ảnh hưởng bởi thi công dự án thì chủ đầu tư và nhà thầu phải làm việc với đơn vị bảo hiểm để chi trả tiền bồi thường cho người dân. Trong trường hợp xác định nếu việc khiếu nại, khiếu kiện của các hộ dân có động cơ, có vụ lợi thì báo cáo UBND huyện Tây Sơn và lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định để có hướng chỉ đạo xử lý. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 và nhà thầu tập trung hoàn thiện Dự án mở rộng Quốc lộ 19 qua tỉnh Bình Định đúng tiến độ:

“Phải xem lại trong biện pháp thi công chủ đầu tư mời thầu thế nào, còn nếu thi công sai, thi công khác phải tăng tiền bảo hiểm bên thứ 3 này lên. Hiện nay, 6 hộ dân mới phát sinh mong muốn làm đường gom phía dưới thì phải rà soát lại, thống nhất thủ tục giữa Ban Quản lý dự án 2 với huyện Tây Sơn. Người ta có yêu cầu, mong muốn như thế thì mình làm giúp cho dân, được cái gì tốt cái đó. Tại sao hơn 1.000 hộ dân mới chi trả hơn 200 hộ, chúng ta không bám sát, kiểm soát nguyên nhân thì có khánh thành con đường thì chưa chắc đã giải quyết xong bồi thường cho dân. Trách nhiệm của các đơn vị làm làm đường là không để xảy ra điểm nóng”.