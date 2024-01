Cẩn thận để không "sập bẫy" lừa của facebook giả mạo “Trung tâm Đào tạo Cờ vua nhí”

Các fanpage giả mạo “Trung tâm Đào tạo Cờ vua nhí”

Nhiều phụ huynh muốn đăng ký cho con tham gia lớp học cờ vua đã truy cập vào đường link do đối tượng gửi. Khi điền thông tin sẽ có chuyên viên tư vấn nhắn tin trên fanpage cung cấp mã ứng viên để làm hồ sơ xin học. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham gia lớp học, các đối tượng sẽ yêu cầu tải ứng dụng Telegram và “add” vào một nhóm chat “Xét duyệt học viên chính”. Lúc này, các phụ huynh sẽ trở thành cộng tác viên online dưới hình thức mua sắm các sản phẩm của sàn thương mại điện tử để hưởng hoa hồng từ 10-15% số tiền/đơn hàng và tăng khả năng trúng tuyển của con mình.

Nhiệm vụ của các “cộng tác viên online” là mua sản phẩm với số tiền tăng dần và lừa người tham gia chuyển tiền mua sản phẩm vào tài khoản của đối tượng. Sau một hai đơn hàng có giá trị thấp thành công, các đối tượng yêu cầu người dân thực hiện các đơn hàng có giá trị cao, sau đó lấy nhiều lý do thông báo các đơn hàng bị lỗi, yêu cầu bị hại thực hiện lại nhiều lần hoặc đổi sang thực hiện đơn hàng có giá trị cao hơn, đến khi số tiền mua hàng đến hàng trăm triệu, thậm trí hàng tỉ đồng, các đối tượng sẽ ngắt kết nối, xóa nhóm chat ở ứng dụng Telegram.

Để phòng ngừa lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác khi đăng ký tham gia các lớp học được quảng cáo trên mạng xã hội facebook và tuyên truyền với người thân, gia đình, bạn bè về thủ đoạn trên. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan Công an để kịp thời giải quyết theo quy định.