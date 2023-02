Cần Thơ thiếu nhà ở xã hội

Nhiều dự án nhà ở xã hội tại Cần Thơ vừa rao bán đã hết hàng. Ảnh An Hòa

Đắt hàng như "tôm tươi"



Một nhân viên sàn giao dịch chung cư nhà ở xã hội An Phú (phường Ba Láng, quận Cái Răng) cho biết, dự án này vừa hoàn thành đưa vào sử dụng. Tại thời điểm chung cư này được phép mở bán trong năm 2021, chỉ sau một vài ngày đăng thông báo đã có 1.800 hồ sơ đăng ký mua gửi về trong khi chỉ có 100 sản phẩm để bán.

Sau khi được Sở Xây dựng Cần Thơ duyệt danh sách, 100 căn hộ tại chung cư này được bán sạch. Hiện nay người có nhu cầu thì chỉ còn cách mua lại của người đã mua trước.

Theo tư vấn của nhân viên này thì hiện nay có một vài hộ không có nhu cầu ở muốn chuyển nhượng lại với giá từ 1,3-1,5 tỷ/căn. Sau khi mua hai bên sẽ ra công chứng ủy quyền và chờ đủ thời gian 5 năm sẽ được sang tên cấp giấy.

Tương tự như vậy, nhân viên kinh doanh chung cư nhà ở xã hội Nam Long - Hồng Phát, cũng cho biết 187 căn hộ của chung cư đã được bán sạch ngay sau khi được phép mở bán.

"Hiện nay chỉ còn một số căn shophouse tầng trệt, nếu khách hàng muốn mua căn hộ thì chỉ còn cách mua lại của những người đã mua trước và chờ 5 năm sau sẽ được sang tên chính thức", nhân viên kinh doanh của dự án tư vấn.

Ông Nguyễn Hữu Đức, Tổng Giám đốc Công ty Hồng Loan, cho biết: Dự án nhà ở xã hội Hồng Loan 5C gồm 3 Block nhà chung cư, tổng cộng có 1.150 căn hộ đang được triển khai xây dựng.

Cuối năm 2022, Công ty đã tổ chức cho bốc thăm đợt 1 với 532 căn hộ đã có chủ. Hiện nay hồ sơ đăng ký còn rất nhiều, Công ty cũng đã gửi danh sách hộ đủ điều kiện mua nhà, trình Sở Xây dựng phê duyệt và đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện để giao nhà cho khách.

Chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan 5C đang đẩy nhanh tiến độ để kịp bàn giao cho người mua nhà. Ảnh An Hòa

Cung không đủ cầu



Theo Sở Xây dựng Cần Thơ, hiện nay trên địa bàn có 7 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp với diện tích đất 5,66ha. Trong đó, có 04 dự án đã hoàn thành, công trình đưa vào sử dụng, gồm: Chung cư nhà thu nhập thấp Hồng Loan - Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan làm chủ đầu tư; Chung cư nhà ở xã hội do Công ty Nam Long - Hồng Phát làm chủ đầu tư; Chung cư nhà ở xã hội thuộc Dự án chỉnh trang và phát triển đô thị An Phú Cần Thơ do Công ty TNHH An Phú làm chủ đầu tư: Chung cư Gia Phúc tại khu công nghiệp Trà Nóc do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan tại lô 5C với 3 block, 1.150 căn hộ đang trong quá trình hoàn thiện 2 block và đang xây dựng phần móng block thứ 3. Dự án này do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan làm chủ đầu tư.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại tổng số căn hộ nhà ở xã hội đã hoàn thành và đang xây dựng trên địa bàn TP. Cần Thơ chỉ mới 2.227 căn, trong khi nhu cầu thực tế của đối tượng này cao hơn gấp nhiều lần.

Để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp, TP. Cần Thơ đang tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển mới các dự án nhà ở xã hội trong cả 2 giai đoạn 2020-2025 và 2026-2030.

Cụ thể, địa phương dự kiến kêu gọi phát triển mới 339.000m2 sàn nhà ở xã hội, cho người có thu nhập thấp ở đô thị, 72.000m2 sàn nhà ở xã hội cho sinh viên và 78.000m2 sàn nhà ở xã hội cho công nhân tại các khu công nghiệp trong giai đoạn 2020-2030.

Trước mắt, trong năm 2023, địa phương sẽ xúc tiến đầu tư 2 dự án nhà ở xã hội tại huyện Phong Điền với diện tích 17,5ha.

Ngoài 2 dự án trên, dự kiến địa phương sẽ phát triển nhà ở xã hội tại vị trí quỹ đất 20% của các dự án nhà ở thương mại giao lại theo quy định các dự án nhà ở thương mại phải dành 20% để phát triển nhà ở xã hội.

Theo Sở Xây dựng Cần Thơ, hiện nay trên địa bàn thành phố có trên 20.000 cán bộ, công chức, viên chức chưa có nhà ở, đó là chưa tính con số sinh viên mới ra trường đang làm việc ở các doanh nghiệp tư nhân; lao động tại các khu công nghiệp.