Cẩn trọng trước lời chào trái phiếu doanh nghiệp lãi suất ‘khủng’

Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Giám đốc Phát triển sản phẩm và hỗ trợ kinh doanh - Công ty Chứng khoán VPS:

Một số lưu ý cơ bản khi đầu tư vào kênh trái phiếu doanh nghiệp

Nhà đầu tư cần biết ai thực sự sẽ là người trả tiền (gốc và lãi) cho mình. Đa số nhà đầu tư sẽ tập trung vào doanh nghiệp phát hành như là người trả tiền cho mình. Cách nhìn này tự nhiên và không thể phủ nhận. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần có cách nhìn thực tế và trực quan hơn và không phải mọi trường hợp doanh nghiệp phát hành mới là người trả tiền thực sự cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần biết biện pháp bảo đảm cho trái phiếu là gì? Do đó, nếu còn lo ngại về khả năng của người sẽ thực sự trả tiền cho mình, nhà đầu tư được khuyến nghị chỉ đầu tư vào trái phiếu có tài sản bảo đảm. Ngoài ra, nhà đầu tư cần xác định ai sẽ bảo vệ mình nếu có chuyện xảy ra. Nhà đầu tư nhỏ lẻ thường bị thất thế (dù là nhà đầu tư tài chính hay tài sản hữu hình như BĐS) so với doanh nghiệp phát hành/chủ đầu tư. Do vậy, nhà đầu tư cần những tổ chức có uy tín, kinh nghiệm và độc lập để bảo vệ mình.

TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV:

Quy định mới giúp chuẩn hóa hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Nghị định 81/2020 đưa ra các quy định mới không cản trở việc huy động vốn bằng trái phiếu của doanh nghiệp, mà để các doanh nghiệp tuân thủ một số điều kiện chặt chẽ hơn về hạn mức phát hành, thời hạn phát hành, phải có kiểm toán độc lập, công bố thông tin và thuê tư vấn phát hành chuyên nghiệp. Nghị định 81/2020 cũng sẽ giúp hệ thống được bài bản hơn, chuẩn hóa, lành mạnh hóa thị trường và kiểm soát rủi ro cho cả nhà đầu tư và doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp muốn huy động vốn lớn hơn, còn sự lựa chọn khác là phát hành ra công chúng, nếu phát hành riêng lẻ phải có điều kiện nhất định.