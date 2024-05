Càng kéo gần khoảng cách với nội đô, BĐS khu Đông Hà Nội càng hấp dẫn

Diện mạo thăng hạng, khu Đông đón làn sóng chuyển cư mạnh mẽ



Quy hoạch khu đông Hà Nội gồm các quận Gia Lâm, Long Biên, Đông Anh và mở rộng ra các huyện kề cận như Văn Giang, Văn Lâm (Hưng Yên) là điểm nút giao thông quan trọng kết nối 3 hạt nhân kinh tế trọng điểm phía Bắc: Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Phòng với các tỉnh còn lại của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ như Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh. Trong đó Văn Giang (Hưng Yên) có vị trí giáp ranh với Thủ đô cũng được quy hoạch là vùng đô thị hóa tập trung có tính chất trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo trong khu vực.

Sở hữu vị trí địa chiến lược không khu vực nào có được, trong suốt nhiều năm liền khu Đông được tập trung đầu tư mạnh mẽ nhằm xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông xuyên suốt và vẫn đang chuyển mình liên tục. Theo Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ xây dựng thêm 10 cây cầu lớn vượt sông Hồng. Ngoài ra, sự hoàn thiện của các dự án hạ tầng như đường Vành đai 2 kéo dài cùng hàng loạt đại công trình như cầu Đông Trù, cầu Nhật Tân, nút giao Cổ Linh, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, và quy hoạch Vành đai 3,5, Vành đai 4… khiến diện mạo khu Đông thăng hạng, thời gian di chuyển vào nội đô giảm đáng kể.

Hệ thống giao thông hoàn chỉnh giúp cho khoảng cách không còn là vấn đề lo ngại, khu Đông với hàng loạt đại đô thị quy mô lớn, chung cư cao cấp được hình thành đang đón làn sóng dịch chuyển dân cư mạnh mẽ, ưa chuộng lối sống xanh, sinh thái. Nằm trong hành trình "Đông tiến" của những công dân năng động toàn cầu phải kể đến tổ hợp căn hộ cao cấp The Fibonan của Chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển An Phú (An Phú Invest).

Được biết, The Fibonan thuộc dự án Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh, huyện Văn Giang, Hưng Yên được xây dựng trên quỹ đất hơn 4,370m2 gồm 3 tầng tầm, 32 tầng nổi với 656 căn hộ cao cấp. Dự án gây ấn tượng bởi câu chuyện về triết lý "sống xanh, sống cân bằng" trong khu vực sở hữu loạt hạ tầng giao thông nghìn tỷ, kết nối đồng bộ hệ thống an sinh xã hội sẵn có chuẩn quốc tế.

The Fibonan - Lợi thế vàng từ vị trí đắt giá

Tọa lạc giữa thành phố triệu cây xanh - Dự án căn hộ cao cấp The Fibonan nằm tại đường Hướng Dương (trục đường nối liền với đường Rừng Thông), kế cận Ecopark, đối diện Vinpearl Land Safari Gia Lâm. Từ dự án di chuyển tới trung tâm thành phố thông qua nút giao Cổ Linh - Vành đai 3 được rút ngắn khoảng cách đáng kể so với trước đây, chỉ 10 phút tới quận Long Biên, 20 phút tới trung tâm Hoàn Kiếm.

Trong tương lai khi tuyến đường vành đai 4, vành đai 3,5 cùng hàng loạt cây cầu như: cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi, cầu Mễ Sở được triển khai thi công và hoàn thành, cư dân The Fibonan di chuyển về trung tâm thành phố sẽ càng nhanh chóng.

Từ The Fibonan di chuyển vào trung tâm thành phố mất khoảng 20 phút lái xe

Kết nối giao thông thuận tiện không chỉ kéo gần khoảng cách và thời gian di chuyển giữa dự án với trung tâm thành phố, mà còn giúp việc liên kết với các tỉnh lân cận dễ dàng hơn. Dự án cách cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Quốc lộ 5B chỉ 2km, đặc biệt thuận tiện cho cư dân đi về các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh chỉ trong vòng từ 1 - 2 giờ lái xe. Bên cạnh đó, nếu đi từ The Fibonan về tới trung tâm huyện Văn Giang (Hưng Yên) sẽ chỉ mất 10 phút di chuyển thông qua đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên và tới các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang chỉ mất 45 phút thông qua cao tốc 01. Rất thuận tiện là chốn an cư hoàn hảo cho cộng đồng chuyên gia nước ngoài, nhóm nhân lực chất lượng cao đang làm việc ở khu công nghiệp tại các tỉnh này.

Một lợi thế "độc quyền" của The Fibonan đó là vị trí nằm giữa các đại đô thị quy mô và hiện đại bậc nhất phía Đông Hà Nội là Ecopark và Vinhomes Ocean Park 1,2,3. Cư dân The Fibonan sẽ được hòa nhịp trong một cộng đồng văn minh tri thức tại khu vực có đầy đủ cơ sở hạ tầng về y tế, giáo dục, dịch vụ thương mại, văn hóa, giải trí đã hiện hữu.

Tòa tháp cân bằng The Fibonan (Công trình Tòa nhà hỗ hợp 32 tầng thuộc dự án Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên)

Trong bán kính 3km, các cư dân tinh hoa của The Fibonan có thể tiếp cận nhanh chóng với trường mầm non Creative Kindercare, trường phổ thông liên cấp Greenfield, trường phổ thông liên cấp Edison, trường liên cấp quốc tế Chadwick, Đại học y khoa Tokyo Việt Nam và Đại học Anh quốc - Việt Nam, bệnh viện Kushimi, bệnh viện mắt Alina và bệnh viện đa khoa Văn Giang. Hơn thế, cách dự án chỉ vài trăm mét là bộ 3 công viên rộng lớn: Công viên mùa thu – Công viên mùa xuân – Công viên hồ Thiên Nga, học viện Golf Epga, bảo tàng gốm Bát Tràng, khu ẩm thực phố Trúc cũng góp phần tạo nên điểm nhấn tiện ích ngoại khu đắt giá cho dự án.

Ngoài việc thụ hưởng mạng lưới tiện ích chất lượng tại khu Đông Hà Nội, cộng đồng cư dân The Fibonan còn sở hữu hơn 40 tiện ích riêng tư đẳng cấp. Cư dân sẽ được đánh thức mọi giác quan sống với bể bơi bốn mùa, rạp chiếu phim ngoài trời, đài thiên văn, vườn sách, vườn thiền cùng hệ thống bảo mật an ninh 6 lớp…The Fibonan xứng đáng là điểm đến an cư lý tưởng để các gia đình tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng thư thái, đẳng cấp trong không gian sống trong lành mà quỹ đất nội đô khó lòng đáp ứng.

Hiện tại, tòa tháp cân bằng The Fibonan đang mở bán đợt 1 với những chính sách vô cùng hấp dẫn: Chiết khấu đến 9% GTCH, hỗ trợ vay 0% trong 24 tháng, tặng gói nội thất tới 45 triệu đồng và miễn phí 2 năm phí dịch vụ.

