Căng thẳng leo thang ở biển Đỏ

Kinh tế thế giới đối mặt nhiều thách thức

Báo cáo "Triển vọng kinh tế toàn cầu" của Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2024 sẽ chậm lại trong năm thứ 3 liên tiếp do thương mại toàn cầu suy yếu và tác động của lãi suất cao. Cụ thể, theo WB, kinh tế toàn cầu năm nay sẽ tăng trưởng 2,4% trong khi con số này năm ngoái là 2,6%. Báo cáo cũng chỉ ra vẫn còn một số thách thức đối với kinh tế toàn cầu thời gian tới, trong đó nổi bật là căng thẳng địa chính trị gia tăng, khả năng giá hàng hóa tăng, nguy cơ xảy ra thiên tai ngày một cao do tác động của biến đổi khó hậu, phân mảnh thương mại, sức ép nợ nần…

Đáng chú ý, kinh tế Mỹ được dự báo tăng trưởng 1,6% năm 2024, so với mức 2,5% năm 2023. Theo WB, sự sụt giảm này đến từ việc lãi suất ở mức cao nhất trong 22 năm và chính phủ cắt giảm chi tiêu. Doanh nghiệp được cho là sẽ thận trọng trong đầu tư do tình hình kinh tế và chính trị khó đoán định, trong đó có cuộc bầu cử tổng thống. Trong khi đó, kinh tế Trung Quốc dự kiến tăng trưởng 4,5%, giảm so với con số 5,2% năm 2023. Khu vực đồng euro lần lượt tăng trưởng 0,4% năm 2023 và 0,7% năm 2024.

Theo báo cáo, các nền kinh tế đang phát triển đang chịu tác động bởi chi phí vay mượn cao và khối lượng thương mại sụt giảm. Nhìn chung, nhóm các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển dự kiến tăng trưởng 3,9% năm 2024, thấp hơn 1 điểm % so với mức bình quân của thập kỷ trước. Tốc độ tăng trưởng này được cho là không giúp ích gì nhiều cho cuộc chiến chống đói nghèo. Đến cuối năm 2024, người dân tại 25% quốc gia đang phát triển và 40% nước có thu nhập thấp sẽ nghèo hơn so với năm 2019 - thời điểm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19.

Hoàng Phương