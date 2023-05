Cảnh báo 4 lỗ hổng Windows tấn công máy tính

Các chuyên gia an ninh mạng của Bkav cho biết, thực hiện thành công các bước tấn công, hacker có thể kiểm soát toàn bộ hệ thống, đánh cắp thông tin nhạy cảm... Đặc biệt, lỗ hổng CVE-2023-29325 khiến người dùng đứng trước nguy cơ trở thành nạn nhân của các chiến dịch lừa đảo bằng Email (phishing). Việc tấn công bằng hình thức này khá dễ dàng, chi phí thấp và có thể thực hiện trên phạm vi rộng, do đó mức ảnh hưởng sẽ rất lớn. Do vậy, người dùng không nên mở Email lạ không rõ nguồn gốc, nếu phát hiện bất thường trên hệ thống cần liên hệ đội ngũ chuyên môn để rà soát, xử lý.