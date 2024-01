Cảnh báo 5 trường hợp lừa đảo trực tuyến mới

Chiêu lừa nâng cấp thẻ tín dụng online

Theo Cục An toàn thông tin, mặc dù đã có nhiều cảnh báo, song thời gian gần đây tiếp tục xuất hiện tình trạng người dân bị lừa đảo khi nâng hạn mức tiền trong thẻ tín dụng. Mới đây một phụ nữ ở quận Long Biên (Hà Nội) đã bị chiếm đoạt 90 triệu đồng khi nâng cấp thẻ tín dụng online.

Cụ thể, người dùng này nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng và được tư vấn nâng hạn mức thẻ tín dụng. Đối tượng sau đó đã kết bạn Zalo, gửi đường link yêu cầu nạn nhân truy cập và cung cấp thông tin Căn cước công dân, thẻ tín dụng, mật khẩu OTP và chiếm đoạt tiền trong thẻ của nạn nhân.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác và thường xuyên cập nhật thông tin về an toàn trực tuyến. Tuyệt đối không được cung cấp các thông tin cá nhân như số CMND, CCCD, số thẻ, mã thẻ hay thông tin xác thực giao dịch… cho bất cứ ai qua bất kỳ hình thức nào để giảm thiểu tối đa nguy cơ bị lấy cắp thông tin và trục lợi. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

Cảnh báo hình thức cho vay nặng lãi mượn danh cơ sở cầm đồ

Công an Bình Dương mới đây đã triệt phá và tạm giữ nhóm đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Đối tượng chủ mưu mượn danh cơ sở kinh doanh cầm đồ, dưới hình thức công nghệ kết hợp truyền thống, bằng cách lập ra trang web ‘vaytienmatbinhduong247.com’, tạo các tài khoản facebook ‘F88hotro247’, ‘Cầm đồ Kim Phát’ để đăng tải các nội dung cho vay, hỗ trợ tài chính nhằm mở rộng tìm kiếm khách hàng. Nạn nhân mà nhóm đối tượng hướng đến là người dân sinh sống trên địa bàn và các địa phương giáp ranh.

Kết quả điều tra, từ tháng 6/2022 đến nay, nhóm đối tượng đã cho một bị hại vay tiền 29 lần với lãi suất hình thức vay đứng là 730%/năm và hình thức góp là 365%/năm. Cơ quan điều tra đã xác định được 49 người vay tiền của nhóm này với tổng số tiền khoảng 24 tỷ đồng.

Trước thực trạng trên, Cục An toàn thông tin khuyến nghị người dân tìm đến các tổ chức cho vay uy tín như ngân hàng hoặc các công ty tài chính hợp pháp; tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng trên các trang web hoặc ứng dụng không đáng tin cậy. Khi cài đặt ứng dụng, đặc biệt liên quan đến tài chính, người dân nên xem xét cẩn thận các quyền mà ứng dụng yêu cầu cũng như đọc kỹ các điều khoản, chính sách.

Mạo danh lãnh đạo cơ quan công an để chiếm đoạt tài sản

Theo Công an huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên), gần đây, xuất hiện nhiều đối tượng mạo danh lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên, lãnh đạo Công an huyện Tây Hòa gọi đến số điện thoại của lãnh đạo, cán bộ, công chức cấp xã để thông báo số điện thoại của họ bị người khác chiếm đoạt. Các đối tượng mạo danh yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin và hình ảnh cá nhân để lấy lại số điện thoại, nếu không thuê bao điện thoại sẽ bị khóa.

Tương tự, thông tin từ Công an xã Hàm Cường (tỉnh Bình Thuận), một số đối tượng sử dụng đầu số di động 0837xxx, 0838xxx702, 0886xxx514... gọi điện cho cán bộ xã, người dân thông báo rằng thông tin cá nhân, tài khoản định danh điện tử của họ bị sai lệch thông tin. Tiếp đó, các đối tượng dùng số điện thoại khác gọi và yêu cầu công dân điều chỉnh thông tin, gửi kết bạn qua tài khoản Zalo để hướng dẫn hỗ trợ cập nhật thông tin. Thậm chí, đối tượng còn nêu ra thời hạn ngắn để ép nạn nhân tải ứng dụng giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Lời khuyên của Cục An toàn thông tin với người dân là nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu VNeID, mã OTP, thông tin Căn cước công dân, tài khoản ngân hàng... cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào không có trách nhiệm, không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ số điện thoại lạ gọi đến. Trường hợp nghi ngờ lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

Chiếm đoạt tài sản bằng bẫy lừa đảo ‘quà tặng 0 đồng’

Chiêu lừa gọi điện thông báo ‘trúng thưởng’, được nhận quà tặng ‘tri ân khách hàng’ 0 đồng không mới nhưng vẫn khiến nhiều người dễ dàng sa vào bẫy lừa đảo, tài khoản mất trắng từ vài triệu tới cả tỷ đồng.

Đơn cử như, một phụ nữ tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội mới đây nhận được lời mời nhận quà tặng từ đối tượng mạo danh thương hiệu thời trang Tokyo Life. Sau khi thực hiện nhiều thao tác theo hướng dẫn qua nhóm chat Zalo để có thể nhận được phiếu quà tặng 0 đồng, do nghi ngờ nên người dùng này đã liên hệ trực tiếp với đường dây nóng của Tokyo Life và được biết đơn vị hiện không triển khai chương trình tri ân tặng quà.

Trước tình trạng người dân liên tục bị lừa đảo bằng hình thức quà tặng tri ân hay việc nhẹ lương cao, Cục An toàn thông tin cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc mất an toàn thông tin cá nhân của người dùng Internet là sự bất cẩn và dễ dàng cung cấp thông tin cá nhân qua mạng xã hội, mua sắm trực tuyến… hoặc qua hình thức trực tiếp.

Cục An toàn thông tin lưu ý người dân cần đề cao cảnh giác trước những cuộc gọi dịch vụ; tuyệt đối không chia sẻ, cung cấp thông tin cá nhân để tránh bị đối tượng lừa đảo đánh cắp thông tin sử dụng vào mục đích phạm pháp hoặc bị chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, người dân cũng cần phải nắm bắt thông tin cần biết cách tự bảo vệ và có biện pháp lưu trữ, phân loại và chia sẻ thông tin phù hợp.

Lừa đảo xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc qua website

Gần đây, một số doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam nhận được yêu cầu từ phía khách hàng Trung Quốc về giấy chứng nhận đăng ký của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, đăng ký và nộp phí thông qua 2 website gacc.app và aqsiq.net. Trước thông tin này, Văn phòng SPS Việt Nam khẳng định, Tổng cục Hải quan Trung Quốc không yêu cầu loại giấy tờ này.

Theo đó, 2 website trên có dấu hiệu giả mạo và lừa đảo doanh nghiệp khi sử dụng tên viết tắt tiếng Anh của các cơ quan trực thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc trong địa chỉ website. Đối tượng còn yêu cầu các doanh nghiệp phải trả phí từ 100 - 1.000 USD để đăng ký giấy tờ chứng nhận mã số xuất khẩu. Tuy nhiên, Văn phòng SPS Việt Nam cho biết hoàn toàn không có chuyện thu phí về việc cấp mã xuất khẩu và cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp.

Trước chiêu trò lừa đảo trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo các doanh nghiệp tìm hiểu kỹ và chỉ nên truy cập vào các website chính thức của đối tác nước ngoài. Với đối tác phía Trung Quốc, website sẽ có đuôi .cn để kiểm tra kết quả đăng ký, tra cứu thông tin liên quan xuất nhập khẩu. Trường hợp nhận được yêu cầu như trên từ đối tác, doanh nghiệp cần liên hệ trực tiếp với cơ quan đầu mối quốc gia là Văn phòng SPS Việt Nam để giải đáp các quy định.